Steve e Nancy torneranno insieme nella stagione 4 di Stranger Things?

Abbiamo tutti le nostre navi preferite Cose più strane. Che tu faccia il tifo per Eleven (Millie Bobby Brown) e Mike Wheeler (Finn Wolfhard) o Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e Jonathan Byers (Charlie Heaton), ci sono una manciata di storie d’amore davvero dolci tra tutti i combattimenti tra Demogorgon e Spider Monster . Ovviamente, tutti i fan vogliono vedere Jim Hopper (David Harbour) e Joyce Byers (Winona Ryder) finalmente riunirsi, e speriamo di vederlo accadere in Cose più strane stagione 4!

I fan sanno che Jonathan non è il primo interesse romantico di Nancy Cose più strane. In effetti, è in realtà in un triangolo amoroso nella seconda stagione prima di iniziare a uscire con Jonathan. Nella prima stagione, inizia una relazione con Steve Harrington (Joe Keery), un ragazzo popolare che ha avuto un fantastico sviluppo del personaggio nel corso delle stagioni. Anche se sembra un cretino all’inizio dello spettacolo, diventa presto uno dei migliori personaggi.

Nancy (Natalia Dyer) e Steve (Joe Keery) torneranno insieme nella stagione 4 di Stranger Things?

Nancy e Jonathan stanno ancora andando forte Cose più strane stagione 3 e forse anche stagione 4, anche se tutto sarà diverso perché sono a lunga distanza. Ce la faranno nella stagione 4 o Nancy tornerà da Steve? Ipotizziamo qui!

Nancy e Steve non hanno il migliore relazione quando si frequentano, ma hanno momenti carini! Inoltre, come accennato, Steve è cambiato molto dalla prima stagione. Ora è super sciocco e davvero carino. C’è una grande possibilità che lui e Nancy vadano d’accordo al giorno d’oggi.

Con Jonathan che ora vive in California con la sua famiglia e Nancy di nuovo a Hawkins, la loro relazione sarà sicuramente a dura prova. Nel Cose più strane trailer della stagione 4, non vediamo scene dei due insieme! E mentre Eleven è entusiasta di riunirsi con Mike per Spring Break, non vediamo alcuna prova che Nancy e Jonathan si vedranno durante quel periodo.

Invece, vediamo un momento tra Nancy e Steve nel Cose più strane trailer della quarta stagione. Stanno collaborando con il resto del gruppo a Hawkins per indagare sulla Creel House, come evidenziato anche in uno dei teaser che è stato rilasciato al TUDUM 2021.

Nel 2019, l’attrice Natalia Dyer ha persino rivelato di voler vedere Nancy e Steve tornare insieme! “Sento che la distanza è difficile al giorno d’oggi, quindi immagina le relazioni a distanza di allora”, ha condiviso con ELLE, riferendosi alla relazione di Nancy e Jonathan nella stagione 4. Ha aggiunto:

“Mi piacerebbe vedere se lei e Steve torneranno mai insieme, o almeno se avranno una chiusura. Il loro capitolo si chiuderà mai? Sono molto curioso. Inoltre, voglio che abbia un’amica. RIP Barb.

Basato sul trailer, lo spettacolo sta sicuramente piantando il seme che Nancy e Steve potrebbero mettere insieme. Ma secondo me, non voglio davvero che succeda. Se Nancy e Jonathan si lasciano, allora dovrebbe essere single! Non ha bisogno di uscire con qualcun altro immediatamente o di tornare a una precedente fiamma solo perché può. Sono propenso per i due che si chiudono e diventino buoni amici.

Dai un’occhiata al Cose più strane trailer della stagione 4 qui sotto e preparati per la prima parte che debutterà il 27 maggio! La seconda parte seguirà il 1 luglio.

Credi che Nancy e Steve torneranno insieme Cose più strane stagione 4? Fateci sapere nei commenti qui sotto!