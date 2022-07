Stephen King rivela che ha “paura” di guardare il finale della stagione 4 di Stranger Things

Cose più strane la stagione 4 è stata trasmessa in streaming nella sua interezza da quasi due giorni ormai, e sta distruggendo record e creando la storia a destra e a manca. Tutti conoscono il successo commerciale di Cose più strane. Ma questo non è l’unico risultato dello spettacolo.

Oltre a darci tutta la pelle d’oca e i brividi, sembra che gli ultimi due episodi dell’originale Netflix abbiano spaventato anche il re dell’orrore. Stephen King è una leggenda quando si tratta di spaventare le persone con le storie.

Ma dopo aver visto la quarta stagione dello show, lo stesso King ha dovuto ammettere di essersi spaventato. Vediamo cosa aveva da dire.

La quarta stagione di Stranger Things ha spaventato Stephen King

Stephen Kingl’autore più venduto di ‘The Shining’ e ‘IT’ ha confessato di aver avuto paura di vedere l’ultimo episodio di Cose più strane.

Dopo aver visto l’ottavo episodio, Papa, Stephen è andato sul suo Twitter per esprimere quanto temeva di guardare l’episodio finale. Ha twittato.

Il penultimo episodio di STRANIERE COSE è così bello, eppure così pieno di terrore, che ho quasi paura di guardare l’ultimo. — Stephen King (@StephenKing) 3 luglio 2022

Ma questa non è la prima volta che Stephen parla dello show. In effetti, King è un enorme Cose più strane fan e ha guardato ogni stagione.

Quando il primo volume di Cose sconosciute 4 è uscito, King ha twittato come voleva che un personaggio avesse il suo spettacolo. Ha persino elogiato Winona Ryder per la sua recitazione nello spettacolo.

Anche se Stephen è un grande fan dello show, non era d’accordo con la divisione in due della quarta stagione. Ha detto in un tweet che l’idea di dividere la stagione era “zoppo” a lui.

Anche il creatore dello spettacolo, il Fratelli Duffer, amore Stefano. Si possono individuare riferimenti ai libri popolari di King, come Carrie, nello spettacolo.

Sarà fantastico vedere come reagirà Stephen King all’ultima stagione dello show. E il pubblico dovrebbe essere sicuro di individuare molteplici riferimenti al lavoro di Stephen anche nell’ultima stagione.

Siete d’accordo con Stefano? Inoltre, fateci sapere se vi sono piaciuti gli ultimi due episodi dello show o no?

Cose più strane è attualmente in streaming su Netflix.

