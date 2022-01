Stay Close: SPIEGATO il finale della miniserie drammatica

Il nuovo thriller di Netflix Stay Close ha guadagnato molta popolarità in un breve lasso di tempo. La serie è basata sull’omonimo libro di Harlan Coben. La miniserie ruota attorno alla ricerca di un adolescente e al modo in cui scopre e porta a una serie di morti. Dopo un po’, diventa difficile tenere il passo con la trama. Ecco spiegato il finale di Stay Close.

Di cosa tratta Stay Close?

Stay Close parla delle vite intrecciate di Megan, Ray, il detective Michael Broome e Lorraine Griggs. Il film inizia con l’influente uomo d’affari Del Flynn, alla ricerca del figlio scomparso Carlton Flynn. Mentre la polizia, compreso il detective Broome, sta facendo tutto il possibile per risolvere il caso, Del non è del tutto soddisfatto. Di conseguenza, assume una coppia di assassini teatrali: Ken e Barbie.

Anche se non sono stati direttamente coinvolti nella trama fino alla fine, Ken e Barbie avevano la loro agenda. Nel corso della serie Netflix, da solo sono stati responsabili di una serie di morti. Il duo ha ucciso 3 persone e poi è morto a sua volta.

Che fine ha fatto Stewart Green?

A fungere da punto di connessione tra Megan, Ray e Broome c’è Stewart Green. 17 anni prima che gli spettatori vedessero la sequenza temporale, Megan si chiamava Cassie ed era una ballerina esotica. Aveva una relazione con Ray. Si sospettava che la coppia avesse derubato Green, un uomo violento ossessionato da Cassie.

Cassie in seguito scopre che Stewart Green è stato, in effetti, ucciso. Sia Ray che Cassie sospettano a vicenda di essere l’assassino. In seguito, Cassie la ricostruì per intero, all’insaputa di Ray, e divenne nota come Megan.

Stay Close colpo di scena finale: un serial killer a piede libero?

Come fanno tutte le storie di Harlan Coben, Stay Close si conclude con un colpo di scena che mette gli spettatori in discussione la loro intera percezione della serie. Si scopre che tutti questi omicidi potrebbero essere fatti risalire a una persona. Come aveva sospettato il detective Broome, un serial killer era a piede libero sin dalla scomparsa di Stewart Green.

La persona dietro questi omicidi e molti altri a cui non assistiamo sugli schermi è Lorraine Griggs. Il proprietario della discoteca Vipers uccideva uomini a ogni carnevale. Stava facendo lo stesso per 18 anni. Il suo primo omicidio è stato quello del suo ex marito violento. In seguito, vide Stewart Green e la minaccia che rappresentava per Megan. Questo le ha ricordato le sue stesse esperienze e ha deciso di sbarazzarsi dell’uomo. E da allora, aveva ucciso uomini a ogni carnevale e messo i loro corpi in una prigione.

Stay Close, colpo di scena finale 2: cosa è successo a Carlton Flynn?

Facendo un cerchio completo, il finale di Stay Close torna alla domanda con cui era iniziato. La persona la cui scomparsa ha causato la scoperta di questi segreti è Carlton Flynn. L’adolescente è scomparso durante il carnevale. Anche se Lorraine ha ammesso di averlo ucciso, scopriamo un nuovo segreto. In realtà, è stata Megan a scoprirlo proprio il giorno del suo matrimonio. Ricordi cosa ti abbiamo detto su Harlan Coben e i suoi famigerati colpi di scena finali? Questo è.

La notte del Carnevale, Carlton fa amicizia con la figlia adolescente di Megan, Kayleigh Shaw. Shaw e la sua amica andarono d’accordo con Carlton, ma l’amica scopre presto che Carlton ha bevuto il loro drink. Si è rapidamente scambiata le bevande e così Carlton finisce drogato.

Kayleigh lo riporta alla sua macchina e lo rinchiude nel bagagliaio. In un atto di isteria, le due ragazze rubano l’auto di Carlton. Dave, il padre di Kayleigh e il marito di Megan, hanno l’impressione che l’unica cosa che sua figlia abbia fatto sia rubare un’auto. Per nascondere quello che sembra un piccolo furto, scarica l’auto in un lago, non sapendo che un Carlton drogato è rinchiuso al suo interno.

E così abbiamo concluso il finale di Stay Close al meglio delle nostre capacità. Questa miniserie originale Netflix è certamente tanto confusa quanto elettrizzante. Quali sono i tuoi pensieri?

