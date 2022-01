Stay Close, Queer Eye e altro ancora

È difficile credere che questo sia già il secondo fine settimana del 2022. Netflix ha avuto un anno eccezionale nel 2021 e sembra che il 2022 supererà quel successo. Ci saranno molti nuovi originali Netflix e molti spettacoli in arrivo nel 2022.

La Top 10 di Netflix di questa settimana vede molti titoli duplicati rispetto alla scorsa settimana, tra cui Cobra Kai, The Witcher, Emily a Parigi, La regina del flusso e Domestica. Queste serie sono state estremamente popolari e i fan hanno fatto il conto alla rovescia per le uscite della loro nuova stagione.

Stai cercando dei fantastici spettacoli per abbuffarti questo fine settimana? Dai un’occhiata ai nostri consigli di seguito.

I migliori programmi Netflix dell’8 gennaio 2022

Stare vicino

Harlan Coben ha il tocco di Mida quando si tratta del suo libro per adattare le serie per Netflix. La versione più recente, Stare vicino, è un’altra storia eccellente da cui non potrai staccarti finché non vedrai la conclusione.

Megan (Cush Jumbo) ha cose del suo passato che preferirebbe rimanere lì. Ma la vita ha un modo per svelare i segreti. Lei e altri tre devono affrontare eventi del passato che costringeranno le loro strade a incrociarsi e a minacciare le loro vite nel presente.

Questa serie vede nel cast anche James Nesbitt, Richard Armitage e Sarah Parish.

Occhio strano

Nella nuova versione di Occhio strano, i Fab Five si dirigono ad Austin per la sesta stagione.

Bobby Berk, Karamo Brown, Antoni Porowski, Tan France e Jonathan Van Ness ti tireranno le corde del cuore mentre aiutano a trasformare le vite. In questa stagione assisteranno un’istruttrice di danza honky tonk, una donna transgender e allenatrice olimpica di sollevamento pesi, un cowboy puzzolente, studenti della Navarro Early College High School, un proprietario di una panetteria di ispirazione asiatica, un DJ e altro ancora, nel vivere le loro vite migliori.

Occhio strano la sesta stagione presenta 10 episodi stimolanti che ti daranno una visione migliore del mondo.

Ribelle

La prima stagione della telenovela messicana, Ribelle, è un remake della serie argentina Via Ribelle. Ambientato nel prestigioso collegio privato di Città del Messico, Elite Way School (EWS), la storia principale si concentra su sei studenti che formano una band.

EWS è una scuola privata in cui gli adolescenti di alta classe ricevono i loro diplomi e si dirigono verso un futuro di successo. Questi studenti hanno anche formato una società segreta nota come The Lodge, il cui unico scopo è garantire che gli studenti delle classi superiori della scuola mantengano lo status che sentono di meritare. Quando un gruppo di candidati al primo anno di borsa di studio arriva e, nonostante le differenze, forma un legame speciale sul loro amore per la musica, The Lodge sembra rendere loro difficile il successo.

Questa serie è un grande musical per adolescenti con membri del cast di primo piano con una grande chimica. Se sei di Julie e i fantasmi, assicurati di controllare questo.

Dopo la vita

La nuova stagione della serie di Ricky Gervais Dopo la vita uscirà il 14 gennaio. Questo ti dà tutto il tempo per guardare le prime due stagioni in preparazione per la terza.

La commedia oscura è stata creata, scritta, prodotta e diretta da Gervais, che recita anche nella serie originale Netflix.

Ambientata nella città immaginaria di Tambury, questa serie racconta la storia di Tony Johnson (Gervais), un giornalista che lotta con la perdita della moglie a causa di un cancro al seno. Invece di trovare modi positivi per ricominciare, decide di punire il mondo per la sua perdita. Fa e dice quello che vuole senza riguardo a chi si fa male. Questo piano si ritorce contro quando tutti intorno hanno pietà di lui e cercano di aiutarlo ad avere una vita migliore.

Se sei un fan di Gervais, dovresti assolutamente dare un’occhiata a questo.

Cose più strane

Cose più strane la stagione 4 uscirà nel 2022. Quindi, non c’è momento migliore per guardare le prime tre stagioni.

La serie è stata creata dai Duffer Brothers. È un film horror di fantascienza ambientato nella città di Hawkins, nell’Indiana, negli anni ’80. In città iniziano a verificarsi eventi soprannaturali, tra cui la scomparsa di due bambini e l’apparizione di una misteriosa ragazza con capacità psicocinetiche; questo mette l’intera città in pericolo.

Tutti coloro che sono coinvolti nelle indagini sospettano che l’Hawkins National Laboratory sia coinvolto in qualcosa di responsabile di tutti gli eventi paranormali e soprannaturali che causano una reazione a catena.

Questa serie ha un record di spettatori su Netflix e ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico per l’atmosfera, la recitazione, la colonna sonora, la sceneggiatura e l’autentica nostalgia degli anni ’80.