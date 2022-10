“Stavo solo scherzando” – Quando Ryan Reynolds ha avuto problemi con Tom Arnold per il suo senso dell’umorismo

Ryan Reynolds ha finalmente iniziato a girare il film più atteso Deadpool 3 dopo una pausa di quattro anni. Il personaggio dei fumetti Wade Wilson è sempre stato associato all’attore a causa dei loro tratti simili. Nei film, Deadpool è esilarante e letale poiché il fattore di guarigione artificiale dei mutanti lo ha lasciato pazzo.

Ha anche l’abitudine di saltare sullo schermo e di rivolgersi direttamente al pubblico per raccontare la sua versione della storia. Proprio come Ryan che continua a tornare dai suoi fan con nuovi momenti comici e commenti bizzarri. Lo abbiamo visto fare commenti oscuri su Twitter e arrostire i suoi amici con pronta arguzia. Tuttavia, c’è stato un momento in cui ha avuto problemi con Tom Arnold per il suo senso dell’umorismo.

Ryan Reynolds una volta ha fatto un commento improbabile su Tom Arnold

Nel 2008, Ryan Reynolds ha incontrato Conan O’Brien per parlare di come diventare il nuovo volto degli uomini più sexy del mondo della rivista People. Nello spettacolo a tarda notte, l’ospite lo ha preso in giro per il loro ultimo incontro quando ha commentato Tom Arnold. La star canadese ha dichiarato come il suo commento durante un’intervista abbia portato a una situazione imbarazzante.

L’intera storia era che l’attore aveva addominali e un fisico straordinario sulla copertina della rivista. Quindi nell’intervista del 2008, ha detto che quando espira assomiglia a Tom Arnold. Questo commento si è rivelato umiliante per Arnold che stava lavorando sul suo corpo.

“Beh, no, stavo solo scherzando, non so perché mi è saltato in mente” spiegato il Avviso rosso stella. Quando Ryan tornò a casa dopo quell’intervista, Tom Arnold era già lì ad aspettarlo. La star di Adam Project si è immediatamente scusata con lui e ha spiegato che qualunque cosa avesse detto era involontaria e importante.

Tuttavia, la cosa scioccante è che Arnold ha già perso 50 libbre e l’attore si è sentito in colpa per il fatto che il suo commento abbia annullato il suo duro lavoro. Nel frattempo, ha pianificato di rimediare al suo errore con un regalo e ha comprato una bottiglia di champagne.

Sfortunatamente, anche questo è andato storto poiché si è scoperto che Arnold si stava riprendendo dall’alcolismo in quel momento. Bene, Ryan Reynolds ha fatto del suo meglio per fare ammenda con uno dei volti famosi del cinema americano.

Trovi divertente come il Piscina morta la star è stata interpretata dalla sua situazione? Raccontaci le tue opinioni nella sezione commenti.

