‘State of Alabama vs. Brittany Smith’: Netflix imposta il nuovo documentario True Crime

I fan dei documentari sul vero crimine vorranno sintonizzarsi su Netflix all’inizio di novembre con il rilascio di un documento che copre il caso dello Stato dell’Alabama contro Brittany Smith.

Ecco la descrizione ufficiale fornita da Netflix:

“Questo documentario racconta la storia straziante di una donna che cerca di usare la legge Stand Your Ground dell’Alabama dopo aver ucciso un uomo che dice l’ha brutalmente attaccata”.

Il documentario è prodotto da Tripod Media, una prolifica società di produzione di documentari che ha creato documenti per Hulu, Apple TV+, Prime Video e Netflix. Il loro principale documentario su Netflix era I Custodi uscito a maggio 2017.

Ryan White, che ha diretto The Keepers, torna a dirigere anche questo documentario.

La giornalista Ashley Remkus ha twittato per confermare che le sue interviste saranno incluse nel documento. Il giornalista di Al.com ha ampiamente trattato il caso giudiziario.

Brittany Smith ha detto di aver sparato e ucciso il suo stupratore per legittima difesa. Poi l’Alabama l’ha perseguita per omicidio. Guarda il trailer del documentario di @Tripod_media, in uscita su @netflix il 10 novembre. Sono così orgoglioso di essere una voce in questo! @lizflock https://t.co/OkSwEcSp3j — Ashley Remkus (@aremkus1) 13 ottobre 2022

Il nuovo il documentario arriva su Netflix in tutto il mondo il 10 novembre 2022.

Ha una valutazione di 18 nel Regno Unito e una valutazione TV-MA negli Stati Uniti.

Finora, nel 2022, Netflix ha rilasciato o è in procinto di rilasciare oltre 50 film documentari con il marchio Netflix Original e questo non include nemmeno le dozzine di serie di docu che Netflix ha aggiunto.

Nel genere del vero crimine, Netflix ha rilasciato titoli come Non fidarti di nessuno: la caccia al re delle criptovalute, Il truffatore di Tinder, In esecuzione con il diavolo: Il mondo selvaggio di John McAfee, e Into the Deep: il caso di omicidio sottomarino.

Guarderai questo documentario sul crimine vero nel novembre 2022? Fateci sapere nei commenti.