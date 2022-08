“Starò davvero male”: Henry Cavill, il secondo uomo più bello del mondo, non era sicuro del suo aspetto per questo motivo

Va bene se guardi determinati programmi o film solo per il bene del bell’attore o di una bella attrice. Quando è Tom Cruise, Ryan Gosling, Leonardo Di Caprio o Henry Cavill, come si può resistere a guardarli sullo schermo? Le preferenze potrebbero differire, ma è un po’ incredibile vedere Henry Cavill, il secondo uomo più bello del mondo, preoccupante a proposito del suo sembra. E il motivo ti farebbe letteralmente ridere.

Henry Cavill è preoccupato per il suo aspetto per questo motivo divertente

Il Superuomo, Henry Cavill, uccide molti cuori con il suo bel sorriso e la sua forte personalità da Witcher. È l’uomo più bello della terra. Ma in un talk show televisivo, Lo spettacolo di Graham Norton, ha parlato di un suo film. Ha condiviso come il suo personaggio ha dovuto indossare un costume particolare e come ha fatto sentire Henry!

Mentre Tom Holland condiviso la sua spiacevole esperienza con la sua Uomo Ragno costume, Henry Cavill parlato del suo Superuomo memoria del costume. Quando i creatori hanno discusso Superuomo con Henry Cavill inizialmente, volevano vedere come poteva apparire nel costume. Tuttavia, la tuta lo era incompiuto al momento. “È letteralmente come un paio di pigiami per bambini”, disse Henry riguardo al momento in cui aveva ricevuto per la prima volta la tuta. Gli è stato chiesto di indossarlo per a provino, e ha fatto pensare a Henry, “Starò davvero male a questo.”

Mentre tutti ridevano della foto nello show, Henry ha detto che non stava affatto bene. Sembrava un Superuomo ubriaco. Tuttavia, mentre stavano già parlando del costume, Graham ha posto questa domanda divertente sull’indossare i pantaloni sotto il costume, e Henry ha risposto in modo intelligente, però. Ha condiviso come in realtà glielo hanno lasciato decidere, e se avesse sbagliato, allora avrebbe saputo di averlo incasinato.

LEGGI ANCHE: Henry Cavill farà il bis con John Krasinski per un ruolo fondamentale nell’universo cinematografico Marvel

Mentre Lo stregone la star è preoccupata per come appare in quella foto, i fan stanno ancora sbavando sulla sua personalità straordinariamente bella. Sei anche tu un fan di Cavill? L’hai visto nel suo film Netflix, Enola Holmes? Guarda qui e ammira le abilità di questo talentuoso attore, mentre tornerà nei panni di Sherlock Holmes nella seconda parte del franchise cinematografico.

Il post “Starò davvero male”: Henry Cavill, il secondo uomo più bello del mondo, non era sicuro del suo aspetto per questo motivo è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.