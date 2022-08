“Stai per morire”: il direttore del casting di “Inventing Anna” rivela come Julia Garner ha sbalordito l’intera squadra con il suo duro lavoro e il suo accento

Nessuno è a conoscenza della stella nascente Julia Garner e dei suoi fantastici spettacoli in cui ha fatto un salto di qualità. Insieme a Ozark essendo il suo grande successo, è nota per molti altri spettacoli come Inventing Anna, Dirty John, Gli americani, e il suo ultimo prima Ozark, L’assistente. Questi spettacoli segnano i suoi straordinari ruoli non convenzionali con Ozark al loro apice. Molti di voi potrebbero non esserne consapevoli, ma Julia stava girando contemporaneamente come Anna Delvy per Netflix e riprendendo il ruolo di Ruth Langmore nel thriller poliziesco. Ecco un’anteprima del viaggio dell’attrice nel ritrarre un personaggio reale sullo schermo.

Julia Garner: Da Ruth Langmore ad Anna Delvy

Mentre le audizioni per lo spettacolo erano ancora in corso, Linda Lowey aveva già un occhio per Julia. Alison Estrin, la direttrice del casting, conosceva anche la giovane attrice per le sue vittorie consecutive agli Emmy e anche perché era nativa di New York. Grazie alle sue brillanti capacità di recitazione e alla versatilità degli accenti, la telecamera è sempre stata ossessionata da lei. Dopo l’audizione con il regista, Shonda Rhimes, a Los Angeles, l’intero equipaggio era estasiato. Ha trovato abbastanza fiducia in Julia ed era tutto pronto. “Ci ha appena chiamato e ci ha detto di aspettare finché non senti l’accento. Stai per morire,ha detto Estrin in una furia di interviste.

Secondo Estrin, Julia è incredibilmente intelligente e premurosa. Fin da così giovane, ha sempre saputo esattamente il tipo di carriera che desiderava. È qualcosa di ammirevole per una persona così giovane. Julia è sempre stata qualcuno che Alison ha ricordato e a cui ha pensato per cose diverse nel corso degli anni. Anche se non è stata una strada facile girare due personaggi complicati contemporaneamente, Julia l’ha azzeccata. La sua modulazione dell’accento e il suo stile unico sono stati sufficienti per ingannare i migliori finanzieri di New York City.

LEGGI ANCHE: Julia Garner rivela una guida in sei passaggi per diventare l’artista della truffa Anna Delvey e assicurarsi una nomination agli Emmy

Julia si è fatta strada nel grande schermo

Ma tutto ciò che ne ha ricavato ha richiesto un allenamento straordinario e un duro lavoro ben organizzato e disciplinato nel corso degli anni. Dopo l’addio a Ruth Langmore in Ozark, Inventare Anna è attualmente la regina dei suoi spettacoli, interpretando la mente di origine russa, Anna Delvey

Mentre la maggior parte delle attrici di alto livello ha un momento, Julia sta vivendo un anno meraviglioso. La sua magia sullo schermo non si ferma. La star sarà presto vista in una serie drammatica criminale chiamata L’Albergo Reale. In seguito, sarà scelta per il ruolo di Madonna per il suo prossimo film biografico. Inoltre, con gli Emmy Awards 2022 dietro l’angolo, i fan sperano di vedere i loro Queen vincere un terzo Emmy per il Ozark.

Fino ad allora, trasmetti in streaming tutti gli episodi di Ozark su Netflix e facci sapere cosa ne pensi della nostra caposquadra!

Il post “Stai per morire”: il direttore del casting di “Inventing Anna” rivela come Julia Garner ha sbalordito l’intero team con il suo duro lavoro e accento è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.