Stagione 6 di “Cobra Kai”: lo stato del rinnovo di Netflix e ciò che sappiamo finora

Cobra Kai la stagione 5 è stata rilasciata su Netflix a settembre 2022 e ora a dicembre, stiamo ancora aspettando un rinnovo ufficiale da Netflix, ma cosa possiamo aspettarci da una nuova stagione e quanto bene si è comportato lo spettacolo? Ecco tutto ciò che sappiamo Cobra Kai stagione 6.

Precedentemente una serie originale di YouTube, dopo due stagioni Cobra Kai si è ufficialmente trasferito su Netflix e da allora è cresciuto ancora di più in popolarità. La serie è una continuazione di Il bambino del karate film. Si svolge 34 anni dopo gli eventi dell’originale Karate Kid, che riaccende la rivalità tra Johnny Lawrence e Daniel LaRusso.

Ha Cobra Kai stato rinnovato per la stagione 6?

Stato del rinnovo ufficiale di Netflix: Non ancora rinnovato (Ultimo aggiornamento: 12/06/2022)La nostra previsione di rinnovo: Probabile rinnovo

Al momento dell’aggiornamento, Netflix deve ancora rinnovare Cobra Kai per una sesta stagione e siamo passati tre mesi dall’anteprima della quinta stagione su Netflix. Ci sono alcune ragioni per questo, sospettiamo, tuttavia.

I creatori hanno affermato numerose volte di aver pianificato che lo spettacolo andasse avanti per almeno 6 stagioni.

Parlando a Deadline della possibilità di una sesta stagione di recente, Hayden Schlossberg ha dichiarato:

“Abbiamo in mente una fine. Quante stagioni ci vogliono per arrivarci, non lo sappiamo. Ci stiamo divertendo così tanto a farlo. Se diventa stancante per noi, ci fermeremo prima; abbiamo già programmato qualche stagione in più”.

Jon Hurwitz, uno degli showrunner, ha anche dichiarato che vorrebbero fare almeno 6 stagioni in un Tweet:

Vorremmo fare almeno 6 stagioni di Cobra Kai. #CobraKai https://t.co/eHCC4ZLTlB — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 9 maggio 2020

Come affermato sopra, Netflix, nella maggior parte delle stagioni precedenti, si è sempre rinnovato Cobra Kai in vista della caduta delle nuove stagioni.

La differenza questa volta, sospettiamo, è che gli showrunner hanno un altro progetto in corso (su Netflix) sotto forma di Cancellato. Le riprese di quella serie sono appena terminate nel novembre 2022 e, una volta conclusa la post-produzione/montaggio, saranno di nuovo liberi di passare a Cobra Kai.

La nostra previsione è che la serie sarà rinnovata per un’altra stagione su Netflix, ma con l’avvertenza che potrebbe essere un ordine per la stagione finale. Questo semplicemente perché alcuni dati suggeriscono che lo spettacolo ha raggiunto il picco di popolarità.

Quanto bene si è comportata la stagione 5 di Cobra Kai su Netflix?

Usando varie fonti, possiamo vedere esattamente come si è comportato bene lo spettacolo per la sua quinta stagione.

Per la prima volta, possiamo utilizzare i dati orari forniti da Netflix per esaminare le prestazioni dello spettacolo.

Come abbiamo spiegato nel nostro rapporto Top 10 del 14 settembre (che utilizza le metriche CVE), lo spettacolo è rimasto indietro rispetto alla quarta stagione. Nel rapporto, Frédéric, collaboratore di What’s on Netflix, afferma:

“…la sua quinta stagione e il suo lancio di 17,1 milioni di CVE è leggermente in ritardo rispetto ai 21,4 milioni di CVE della stagione 4. Ma la stagione 4 è stata rilasciata il primo gennaio, quindi questo potrebbe spiegare la differenza (le persone hanno tempo libero intorno a Natale). “

Questi dati provengono dai primi 10 siti di Netflix in cui riceviamo 40 cifre orarie ogni settimana.

Tra il 4 settembre e il 9 ottobre 2022, lo spettacolo è stato visto per 274,72 milioni di ore a livello globale nella top 10 prima di uscire dalla classifica.

Ecco come si suddividono le ore di visualizzazione settimanali:

Settimana Periodo Ore visualizzate(M) Classifica Settimana tra i primi 10 Dal 4 settembre 2022 all’11 settembre 2022 106.700.000 1 1 Dall’11 settembre 2022 al 18 settembre 2022 95.550.000 (-10%) 1 2 Dal 18 settembre 2022 al 25 settembre 2022 38.120.000 (-60%) 3 3 Dal 25 settembre 2022 al 2 ottobre 2022 20.820.000 (-45%) 4 4 Dal 2 ottobre 2022 al 9 ottobre 2022 13.530.000 (-35%) 7 5

Come si confronta la stagione 5 con la stagione 4 in termini di spettatori?

C’è un notevole calo, ma le due serie hanno avuto una traiettoria simile. La stagione 5 è iniziata con un calo dell’11% rispetto alla stagione 4.

Le due stagioni hanno poi visto lo stesso calo di settimana in settimana:

Settimana Stagione 5 Stagione 4 Settimana 1 (settimana parziale) 106.700.000 120.060.000 Settimana 2 95.550.000 (-10%) 107.810.000 (-10%) Settimana 3 38.120.000 (-60%) 41.240.000 (-62%) Settimana 4 20.820.000 23%) (-42%) Settimana 5 13.530.000 (-35%) –

Utilizzando la domanda esterna, possiamo anche vedere che mentre lo spettacolo è ancora popolare, stiamo assistendo a rendimenti decrescenti nel tempo.

Google Trends suggerisce che l’interesse per la stagione 5 era inferiore a quello della stagione 4 (dove ha raggiunto il picco) ed entrambi quando Netflix ha ripreso le stagioni 1-2 e la stagione 3 nel 2020.

Osservando i primi 10 dati grezzi forniti da FlixPatrol, possiamo vedere dove lo spettacolo sta andando meglio. Gli Stati Uniti e l’America Latina sono i luoghi in cui lo spettacolo ha raccolto il maggior numero di punti.

Cosa aspettarsi da Cobra Kai stagione 6 su Netflix

Di seguito, abbiamo raccolto le nostre previsioni e aspettative per la prossima stagione.

Ne abbiamo anche chiesto due Cobra Kai superfan per le loro previsioni su cosa aspettarsi dalla sesta stagione, e puoi leggere queste teorie qui.

Qual è il futuro di Cobra Kai?

Con le buffonate traditrici di Terry Silver rivelate ai suoi studenti, tutti hanno voltato le spalle al loro sensei, che è stato successivamente arrestato per i suoi crimini.

Il futuro di Cobra Kai ora è stato messo in serio dubbio, e così anche il posto del dojo nel Sekai Taikai.

Poiché Kim Da-Eun detiene una quota del 50% in Cobra Kai, potrebbe essere in grado di superare questo ostacolo e utilizzare gli studenti dei suoi stessi dojo utilizzando il nome e il marchio Cobra Kai.

Volere Mike Barnes conquistare Cobra Kai?

Mike ha rivelato a Daniel e Chozen che gli era stata promessa una quota del 50% in Cobra Kai da Terry Silver molti anni fa. Sebbene non sia sicuro di poter trovare il documento o l’avvocato per dimostrarlo, c’è una possibilità che l’ex nemico di Daniel possa continuare a riscattare se stesso e Cobra Kai se dovesse rilevare i dojo.

Tuttavia, questo potrebbe anche portare a una potenziale guerra civile Cobra Kai se Mike Barnes guida gli ex studenti di Terry che potrebbero dover combattere gli studenti di Kim Da-Eun.

Se Kreese è coinvolto con Kim Da-Eun, potremmo facilmente vederlo tentare di manipolare la situazione convincendo Kim Da-Eun a scommettere il suo 50% contro il 50% di Barnes in un vincitore prende tutte le scommesse al Sekai Takai.

Cosa sta combinando Kreese?

Con Kreese che sta scappando dalla prigione, l’unica persona a cui può ora rivolgersi è Kim Da-Eun, la nipote del suo ex padrone.

Silver e Kim Da-Eun erano già una coppia formidabile, ma Kreese ora non ha nulla da perdere, il che lo rende più pericoloso che mai.

Qual è il futuro di Miyago-Do e Eagle Fang?

Con Silver sconfitto, Miyagi-Do e Eagle Fang dovrebbero essere in grado di fare il loro trionfante ritorno, riaprire i loro dojo e iniziare ad addestrare gli studenti per il Sekai Takai.

Resta da vedere chi rappresenta i rispettivi dojo, ma ci aspetteremmo che Miguel rappresenti Eagle Fang e Hawk rappresenti Miyagi-Do. A seconda della situazione con Cobra Kai, Robby potrebbe rappresentare il dojo su Kenny, tuttavia, se Robby dovesse ricongiungersi a Miyagi-Do o Eagle Fang potrebbe dover competere contro Hawk o Miguel.

Samantha rappresenterà Miyagi Do e Devon Lee potrebbe nuovamente rappresentare Eagle Fang. Per quanto riguarda Tory, il suo posto nel torneo potrebbe essere messo in dubbio se gli organizzatori di Sekai Takai la bandissero per non aver chiarito prima l’inganno di Silver. Ciò potrebbe anche portare a un’ulteriore redenzione di Tory se le fosse permesso di competere.

Quando nascerà il bambino?

Johnny sta per avere un bambino con Carmen, e non è ancora chiaro quando nascerà, il che potrebbe avere un impatto sulla partecipazione di Johnny al Sekai Takai.

Julie Pierce farà un’apparizione?

Quasi tutti i personaggi principali dei film originali di Karate Kid sono tornati per riprendere i loro ruoli in Cobra Kai. L’unica omissione finora è Julie Pierce, precedentemente interpretata dall’attrice premio Oscar Hilary Swank.

Sarebbe estremamente divertente vedere Swank tornare per riprendere il suo ruolo di Julie, poiché il personaggio potrebbe tornare per aiutare ad addestrare gli studenti di Miyagi Do a preparare il Sekai Takai.

Se ci fosse un ulteriore conflitto con Kim Da-Eun, sarebbe incredibilmente divertente vedere Julie Pierce confrontarsi uno contro uno con il maestro coreano di Tang Soo Do.

Chi tornerà per la sesta stagione di Cobra Kai?

Cobra Kai ha già un elenco di cast estremamente ampio, ma ci aspetteremmo che la maggior parte del cast riprendesse i propri ruoli dalla quinta stagione per la sesta stagione, incluso;

Ralph Macchio nel ruolo di Daniel LaRusso

William Zabka nel ruolo di Johnny Lawrence

Courtney Henggeler nel ruolo di Amanda LaRusso

Xolo Maridueña nel ruolo di Miguel Diaz

Tanner Buchanan nel ruolo di Robby Keene

Mary Mouser nel ruolo di Samantha LaRusso

Jacob Bertrand nel ruolo di Falco

Gianni DeCenzo nel ruolo di Demetri

Martin Kove nel ruolo di John Kreese

Vanessa Rubio nel ruolo di Carmen Diaz

Peyton List nel ruolo di Tory Nichols

Griffin Santopietro nel ruolo di Anthony LaRusso

Dallas Dupree Young nel ruolo di Kenny Payne

Yuji Okumoto nel ruolo di Chozen

Oona O’Brien nel ruolo di Devon

Alicia Hannah-Kim nel ruolo di Kim Da-Eun

Ci aspetteremmo che molti dei membri minori del cast facciano un ritorno anche per la sesta stagione.

Quando possiamo aspettarci di vedere Cobra Kai stagione 6 su Netflix?

Nell’arco relativamente breve di venti mesi, abbiamo visto l’uscita di tre stagioni di Cobra Kai su Netflix, a partire dalla stagione 3 nel gennaio 2021 e, più recentemente, dalla quinta stagione nel settembre 2022.

Mentre gli abbonati si sono già abituati a vedere le nuove stagioni di Cobra Kai su Netflix semi-regolarmente, l’attesa per una sesta stagione potrebbe essere la più lunga.

Senza un rapido rinnovo, la produzione deve ancora iniziare e probabilmente non lo farà fino al 2023. Ciò significa che una data di rilascio alla fine del 2023/2024 è più realistica.

Ti piacerebbe vedere una sesta stagione di Cobra Kai su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!