Stagione 3 di “Warrior Nun”: stato del rinnovo di Netflix e cosa aspettarsi

Monaca guerriera ha debuttato la sua seconda stagione su Netflix all’inizio di novembre 2022 e i fan stanno già cercando una terza stagione, ma ce ne sarà una? Di seguito è riportata la nostra anteprima per la stagione 3, incluso il modo in cui lo spettacolo si è comportato finora e cosa aspettarsi se avremo una terza stagione.

Venendo da Simon Barry (dietro Bad Blood, Van Helsing e Continuum), la serie ha debuttato per la prima volta nel luglio 2020 e dopo un rinnovo relativamente rapido, è tornata per la stagione 2 il 10 novembre 2022.

Interpretato da Alba Baptista, Toya Turner e Thekla Reuten, lo spettacolo segue una giovane donna che si sveglia in un obitorio con un nuovo artefatto nella schiena e scopre di far parte di un antico ordine.

Netflix ha rinnovato o cancellato Warrior Nun per una stagione 3?

Stato ufficiale di rinnovo: Non ancora rinnovatoLa nostra previsione di rinnovo: Probabile cancellazione

Al momento in cui scrivo, nonostante lo showrunner Simon Barry sia alla ricerca di stagioni future e dei coraggiosi sforzi della campagna dei fan per attirare il pubblico, deve ancora essere rinnovato.

Sfortunatamente, le prime prestazioni dello spettacolo non sembrano buone e anche la domanda esterna sta vacillando. Si potrebbe obiettare che è stato rilasciato in una lista piena di impegni e il marketing non è stato il massimo, ma i numeri finora non sono eccezionali.

Secondo lo showrunner, Netflix ha speso $ 0 in promozione.

Come abbiamo discusso, Netflix esamina più metriche quando si tratta di rinnovare gli spettacoli; per la maggior parte, il pubblico è il re. Netflix esaminerà il costo rispetto al numero di spettatori e il numero di principianti rispetto al numero di completamenti.

Questo sembra essere determinato dalle visualizzazioni totali di @netflix e dal tasso di completamento completo di s2, nei primi 28 giorni. Quindi dì a ogni anima vivente che conosci di guardarlo e guarda tutti gli 8 episodi nel più breve lasso di tempo ragionevole. Anche la visione ripetuta è incoraggiata. Non ho voce in capitolo.😐 https://t.co/pEoXb2EWw8 — Simon Barry (@SimonDavisBarry) 18 novembre 2022

Simon Barry, showrunner di Monaca guerrieraha parlato con ScreenRant dicendo che hanno piani per le stagioni future dicendo:

“Certo, quando finisci una stagione come sceneggiatore, vuoi sempre assicurarti di non esserti messo all’angolo. E sì, avevamo un’idea di come sarebbe potuta essere la terza stagione e come sarebbe stata. Ma ovviamente dipende dai fan. Se si presentano in gran numero. Netflix prenderà la decisione giusta. E quindi, si spera, è quello che accadrà.

Un’altra intervista suggerisce che Barry spera di avere da cinque a sette stagioni quando tutto sarà detto e fatto.

Quanto sta bene Monaca guerriera esibirsi su Netflix?

In questo segmento, noterai che confrontiamo il rendimento di Monaca guerriera a Destino: la saga delle Winx. Alcuni potrebbero obiettare che è un confronto ingiusto, ma alla fine entrambi sono spettacoli YA fantasy di fantascienza con grandi budget e pesanti VFX. Entrambi hanno anche debuttato le loro prime stagioni in un lasso di tempo simile l’uno all’altro ed entrambi hanno dovuto aspettare lunghi periodi prima di tornare dopo la pandemia. Il destino, come forse saprai, è stato recentemente cancellato da Netflix.

Cominciamo con le ore guardate fornite dai primi 10 di Netflix.

Lo spettacolo ha debuttato al sesto posto nella prima settimana con 26,22 milioni di ore globali. Nella seconda settimana, le ore di visualizzazione sono cresciute del 6% a 27,74 milioni, ma non è stato il grande boom di cui probabilmente lo spettacolo aveva bisogno.

Settimana Periodo Ore visualizzate(M) Classifica Settimana tra i primi 10 Dal 6 novembre 2022 al 13 novembre 2022 26.220.000 6 1 Dal 13 novembre 2022 al 20 novembre 2022 27.740.000 (+6%) 5 2

Un fattore positivo è che nella settimana 2, Monaca guerriera la stagione 1 è stata tra i primi 10 con 20,10 milioni di ore visualizzate, il che significa che l’inesorabile campagna dei fan potrebbe aver incoraggiato gli spettatori altrimenti sul recinto a provare lo spettacolo.

Di nuovo, guardando Destino: la saga delle Winxanch’essa ha visto un rimbalzo di spettatori per la prima stagione, ma non è stato sufficiente per far andare avanti lo spettacolo.

Se lo guardiamo in termini di CVE (ciò significa prendere il numero di ore fornite da Netflix e dividerlo per la durata dello spettacolo), possiamo vedere che lo spettacolo ha debuttato nella prima settimana con un CVE di 4,5 milioni. Questa è la metà di cosa Destino: la saga delle Winx fatto nella prima settimana.

I dati di FlixPatrol, esaminando i primi 10 giornalieri grezzi anziché le ore, forniscono una storia migliore suggerendo che lo spettacolo deve ancora raggiungere il picco.

La loro mappa di calore suggerisce che lo spettacolo si esibisce meglio nei paesi europei, tra cui Portogallo, Francia, Italia, Belgio e regioni nordiche.

Negli Stati Uniti, lo spettacolo è durato otto giorni nella top 10 televisiva prima di abbandonare.

Che dire della domanda esterna di Suora Guerriera?

Google Trends offre il confronto più netto in termini di domanda per entrambi gli spettacoli. Puoi vedere entrambi raggiungere il picco durante il loro debutto nella prima stagione ed entrambi non sono riusciti nemmeno a generare la metà della domanda dopo il debutto nella seconda stagione Monaca guerriera è sottoperformante rispetto a Destino: la saga delle Winx.

Ci sono molti più dati da cui provenire Suora Guerriera, e ti terremo aggiornato man mano che ne sapremo di più.

Cosa aspettarsi dalla stagione 3 di Warrior Nun

Attenzione: spoiler avanti.

Prima di approfondire cosa ci si aspetta dalla stagione 3 di Warrior Nun, ricapitoliamo rapidamente gli eventi dell’episodio 8 della stagione 2 intitolato “Jeremiah 29:13”.

La sinossi ufficiale dell’episodio finale era la seguente:

“Ava visita l’altro regno e ritorna con un nuovo piano per porre fine all’empia sciarada di Adriel, ma richiederà una forza sovrumana e dolorosi sacrifici.”

Entro la fine della stagione 2, una guerra si sta preparando completamente con la stagione 2 che termina con più grandi cliffhanger, ma probabilmente alcune delle più grandi domande eccessive sono state risolte.

Adriel è stato sconfitto essendo stato scoperto di controllare la Terra, ma con quella minaccia scomparsa, un’altra più grande prenderà il suo posto che sarà il motore principale di una terza stagione. Aggiungete a ciò le domande persistenti sull’Halo e sulla trasformazione di Lilith.

Oltre a ciò, l’ordine è stato in gran parte ricostruito, quindi sarà in grado di sostenersi nella stagione 3 con le minacce persistenti e per quanto riguarda le relazioni che sono state per lo più risolte anche con Ava che confessa il suo amore per Beatrice.

Un Redditor prevede che la “terza stagione stabilirà gli eventi che porteranno alla guerra santa, quarta stagione. Quindi questo potrebbe essere l’ultimo se lo spettacolo non guadagna abbastanza trazione.

Speri che Netflix si rinnovi Monaca guerriera per una stagione 3? Fatecelo sapere nei commenti in basso.