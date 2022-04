Stagione 3 di “Ultraman”: rinnovata per l’ultima stagione e in arrivo nel 2023

Dopo una lunga attesa di tre anni, il Ultraman anime è tornato per la sua seconda stagione su Netflix. Ma, in tempi rapidi, Netflix ha già confermato il rinnovo dell’anime, il che significa Ultraman tornerà per una terza e ultima stagione nel 2023.

Ultraman è una serie anime Netflix Original basata sull’omonimo manga dell’autore Eiichi Shimizu e dell’illustratore Tomohiro Shimoguchi. Senza il Ultraman franchise, altri spettacoli / franchising del genere Tokusatsu, come Power Rangers, Kamen Rider e VR Troopers potrebbero non esistere oggi.

Ormai un lontano ricordo, si credeva che il leggendario “Gigante della Luce” avesse lasciato la Terra e fosse tornato sul suo pianeta natale. Tuttavia, suo figlio, Shinjiro Hayata, scopre il segreto di suo padre e assume il ruolo di Ultraman per se stesso.

Qual è lo stato di rinnovo Ultraman stagione 3?

Stato di rinnovo ufficiale: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 19/04/2022)

Subito dopo l’uscita della seconda stagione di UltramanNetflix ha confermato che l’anime è stato rinnovato per una terza e ultima stagione.

Il rinnovo per una terza e ultima stagione non dovrebbe sorprendere considerando quanto sia popolare la serie anime. Per non parlare del franchise di Ultraman stesso è ancora estremamente popolare e lo è da decenni.

I titoli di anime faticano a entrare in molte delle prime dieci liste in tutto il mondo, ma dal ritorno di Ultramanle uniche due regioni in cui l’anime ha avuto successo nella top ten sono state il Giappone e la Malesia.

Quando è Ultraman stagione 3 in arrivo su Netflix?

I fan si sono chiesti perché l’attesa tra la prima e la seconda stagione sia durata tre anni, ma ora è chiaro che Production IG ha lavorato duramente sia sulla seconda che sulla terza stagione dell’anime. Per fortuna, questo significa che l’attesa tra le stagioni 2 e 3 è drasticamente ridotta.

L’unica conferma che abbiamo è che la serie tornerà per la sua terza e ultima stagione nel 2023. Non è stato fornito un mese esatto, ma ci aspetteremmo che al più presto sia un altro rilascio di aprile/primavera.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Ultraman stagione 3 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!