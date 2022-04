Stagione 3 di “Russian Doll”: stato di rinnovo di Netflix e cosa sappiamo finora

È difficile credere che siano passati tre anni dalla prima stagione di Bambola russa ha debuttato su Netflix. Tuttavia, non ci è voluto affatto tempo per la seconda stagione di Bambola russa per ricordare a tutti perché la serie è così grande. Ora che la stagione 2 è finita e finita, ora possiamo iniziare a chiederci se Netflix rinnoverà Russian Doll per una terza stagione?

Bambola russa è una serie dark comedy nominata agli Emmy, creata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland. La serie è arrivata per la prima volta su Netflix a febbraio 2019 ed è stata un successo immediato sia tra gli abbonati che tra i critici.

Nello stesso anno Russian Doll è stato nominato per un totale di tredici Emmy Awards, vincendone un totale di tre;

Eccezionale scenografia per un programma narrativo (mezz’ora)

Eccezionali costumi contemporanei

Miglior fotografia per una serie a telecamera singola (mezz’ora)

In particolare, i molteplici episodi sono stati nominati come miglior sceneggiatura per una serie comica e l’attrice e co-creatrice Natasha Lyonne è stata nominata come miglior attrice protagonista in una serie comica.

Bambola russa Stato di rinnovo di Netflix della stagione 3

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: in sospeso (ultimo aggiornamento: 20/04/2022)

Al momento della pubblicazione di questo articolo, Bambola russa non è stato rinnovato per una terza stagione. Tuttavia, se prendiamo in considerazione che lo spettacolo è appena tornato su Netflix dopo un’assenza di tre anni, il servizio di streaming può essere facilmente perdonato per non essersi già impegnato per più stagioni.

Dobbiamo ancora scoprire quale sia la popolarità della seconda stagione di Russian Doll mentre attendiamo gli aggiornamenti per le prime dieci liste di Netflix. Entro le prossime settimane, avremo una migliore comprensione di quanto bene Bambola russa la stagione 2 sta facendo su Netflix.

Netflix rinnoverà Russian Doll?

Senza dare via spoiler, è difficile dire se Bambola russa sarà rinnovato per una seconda stagione. Questo perché gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro nel concludere la storia di Nadia nella seconda stagione e non si sono scritti in un angolo che richiederebbe una terza stagione.

Se la seconda stagione di Russian Doll si rivela popolare quanto la prima, non c’è motivo per cui Netflix non cercherà di rinnovare lo spettacolo per una terza stagione. Tuttavia, il rinnovo potrebbe dipendere dai creatori Amy Poehler, Leslye Headland e Natasha Lyonne e dal fatto che desiderino o meno perseguire una terza stagione.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Bambola russa?

*Spoiler per la seconda stagione di Russian Doll*

La prima stagione di Russian Doll ha visto Nadia e Alan intrappolati in un ciclo quasi infinito di dolore, morte e miseria, ma insieme sono stati in grado di salvarsi a vicenda.

La seconda stagione ha permesso a Nadia e Alan di esplorare il passato e di viverlo attraverso gli occhi delle rispettive madri. E nel caso di Nadia, anche sua nonna. Mentre faceva del suo meglio per cambiare il passato per migliorare il futuro della sua famiglia, l’universo era crudele e qualsiasi cambiamento che Nadia cercava di apportare non faceva che solidificare tutto ciò che doveva accadere. Nadia ha quasi distrutto lo spazio e il tempo quando ha portato se stessa nel futuro, ma la morte di Ruth e l’intervento di Alan l’hanno aiutata a fare i conti con la storia della sua famiglia e la morte della sua amica.

Il corso naturale per la terza stagione di Bambola russa è esplorare il futuro. Da diversi giorni a settimane, mesi e anni, tra Nadia e Alan, potrebbero continuare a rovinare le cose per il loro futuro e devono lavorare instancabilmente per impedire che si verifichino potenziali disastri. Tuttavia, data la natura volubile ed estremamente fragile del tempo, qualunque cambiamento tenti di apportare tornerà costantemente a morderli sul retro.

Per cui i membri del cast sarebbero tornati Bambola russa stagione 3?

Ci aspetteremmo pienamente di vedere Natasha Lyonne e Charlie Barnett tornare per riprendere i ruoli di Nadia e Alan.

Per quanto riguarda il cast di supporto, ci aspetteremmo di vedere i seguenti membri del cast tornare per riprendere i loro ruoli;

Greta Lee – Maxine

Brendan Sexton III – Cavallo

Rebecca Henderson – Lizzy

Ritesh Rajan – Ferran

Quando potrebbe essere la terza stagione di Russian Doll su Netflix?

C’è stata un’attesa di 38 mesi per la seconda stagione di Bambola russa. Ciò significa che se una terza stagione seguisse l’esempio, gli abbonati dovranno aspettare fino a giugno 2025 prima di vedere il ritorno del dramma del viaggio nel tempo.

Va notato che tra l’uscita della stagione 1 e la stagione 2 c’è stata una pandemia globale che ha bloccato le produzioni in tutto il mondo.

Fino a quando Netflix non confermerà il rinnovo di Bambola russa e le date di produzione sono confermate, eventuali date di rilascio riportate sono puramente speculative.

Ti piacerebbe vedere una terza stagione di Bambola russa su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!