Stagione 2 “Uncoupled”: stato di rinnovo di Netflix e cosa aspettarsi

La nuova serie comica di Neil Patrick Harris è su Netflix da oltre un mese. Vede l’attore tornare a un formato che ha reso la sua carriera quella che è oggi. disaccoppiati brevi 8 episodi possono essere guardati in una sola seduta, quindi se hai già abbuffato e stai cercando notizie sulla stagione 2, ecco cosa sappiamo.

La serie è diretta da Jeffrey Richman e Darren Star, quest’ultimo dietro un altro colosso Netflix sotto forma di Emilia a Parigi. Prima di allora, Star era meglio conosciuto per la creazione Sesso e città, Luogo Melrose, e Minore.

Otto episodi della commedia sono arrivati ​​​​su Netflix il 29 luglio 2022, in cui un uomo che viveva a New York doveva riscoprire la vita dopo che una relazione a lungo termine si era improvvisamente interrotta.

Disaccoppiato Stato di rinnovo della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Non ancora rinnovato o annullatoLa nostra previsione di rinnovo: 50/50

Dopo un mese sul servizio, Netflix deve ancora annunciare ufficialmente se lo show tornerà per una seconda stagione.

Col passare del tempo, sarà sempre meno probabile che lo spettacolo venga rinnovato e quasi sicuramente verrà rinnovato o cancellato in base alle sue statistiche.

Dal punto di vista delle recensioni, è stato apprezzato principalmente dal pubblico e dalla critica. Attualmente detiene una valutazione critica del 77% su Rotten Tomatoes, un punteggio del pubblico del 74% su RT e un 7,0/10 su IMDb.

Data la tiepida performance dello spettacolo finora (ne parleremo più avanti), al momento siamo al 50/50 sul futuro dello spettacolo. Ha una delle migliori possibilità di rinnovamento di qualsiasi serie attuale di serie comiche alle prime armi, ma data la storia di Netflix nello spazio, potrebbe non avere i numeri di cui ha bisogno per giustificare una stagione futura.

Come sta bene Disaccoppiato esibendosi su Netflix?

La serie non è riuscita a classificarsi nelle prime 10 classifiche orarie globali di Netflix nei primi tre giorni sulla piattaforma. Questa non è necessariamente la fine del mondo, ma dimostra che non ha colpito il suolo.

Disaccoppiato avrebbe avuto bisogno di oltre 20,17 milioni di ore guardate a livello globale per classificare tra il 25 luglio e il 31 luglio battendo la seconda stagione di Cose più strane.

Lo spettacolo è apparso nella top 10 globale di Netflix per una sola settimana tra il 31 luglio e il 7 agosto. Ha raccolto 26,52 milioni di ore e si è classificato al 6 ° posto quella settimana. È uscito nella settimana successiva, dove avrebbe avuto bisogno di 18,07 milioni di ore per classificarsi.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica settimana tra le prime 10 dal 31 luglio 2022 al 7 agosto 2022 26.520.000 6 1

La chiave per uno spettacolo come questo saranno senza dubbio le statistiche di completamento. È qui che Netflix misura la percentuale di persone che iniziano lo spettacolo e finiscono. È una statistica che molti (noi compresi) hanno riconosciuto come una delle più importanti per ottenere i rinnovi.

I dati grezzi della top 10 forniti da FlixPatrol sembrano suggerire che lo spettacolo abbia avuto un inizio familiare ma sia uscito dalla top 10 dopo circa 2-3 settimane.

Una mappa di calore (fornita anche da FlixPatrol) mostra dove lo spettacolo è stato caratterizzato di più nei primi 10. Come previsto, lo spettacolo è andato bene nell’anglosfera, presentandosi costantemente per alcune settimane in luoghi come Stati Uniti, Canada, Irlanda, Regno Unito e Australia. Ha ottenuto buoni risultati anche nell’Europa orientale e in Islanda.

Secondo TelevisionStats.com, lo spettacolo è cresciuto fino a diventare il sesto programma più popolare al mondo il 3 agosto (4 giorni dopo il suo lancio), ma da allora è fortemente diminuito. In effetti, solo un mese dopo, è sceso al numero 214, suggerendo che lo spettacolo potrebbe non avere il potere di resistenza.

Da cosa aspettarsi Disaccoppiato Stagione 2 su Netflix

Se lo spettacolo dovesse rinnovarsi, abbiamo già una buona idea di dove siamo diretti.

Alla fine della stagione, abbiamo visto Michael tornare a casa per sentire che Colin aveva effettivamente riconsiderato la divisione che in primo luogo ha causato tutti i problemi. Michael prenderà in considerazione l’idea di dare un’altra possibilità alla loro relazione di 17 anni?

Altrove, a Stanley è stato diagnosticato un cancro al seno in stadio uno e deve sottoporsi a cure. Il padre di Kai è ancora un grande punto interrogativo dato che Kai si è tirato indietro da una riunione all’ultimo minuto.

Inoltre, grazie a un’intervista con TVLine, ci hanno fornito alcuni fili chiave della trama su dove potremmo essere diretti nella seconda stagione. Darren Star ha detto all’outlet “che prevede molti attriti nella stanza degli sceneggiatori su come procedere”.

Mentre aspetti il ​​rinnovo della stagione 2, puoi anche vedere Neil Patrick Harris in un’altra serie originale Netflix sotto forma di Una serie di sfortunati eventi.

Ti piacerebbe vedere Disaccoppiato tornare per una seconda stagione su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.