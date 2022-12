Stagione 2 di “Tutti noi siamo morti” su Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Da Gioco di calamari ha preso d’assalto il mondo, Tutti noi siamo morti è stata la versione di K-Drama di maggior successo su Netflix. Negli ultimi mesi, i fan si sono chiesti se avremmo visto una seconda stagione e, grazie all’evento Geeked Week di Netflix, è stato rivelato che Tutti noi siamo morti è stato rinnovato per la seconda stagione e ora sentiamo che l’horror zombi è entrato in pre-produzione. Ecco cosa sappiamo finora.

Tutti noi siamo morti è una serie horror di zombi sudcoreana Netflix Original scritta da Chun Sung-il e basata sul webtoon Ora nella nostra scuola di Joo Dong-geun. La serie è stata diretta da Lee Jae Gyoo, noto per il suo lavoro su Trappola, King2Hearts, e Intimi estranei. La società di produzione dietro la serie era Kim Jong-hak Production e Film Monster.

Quando un virus zombi invade la loro scuola, un piccolo gruppo di studenti rimane intrappolato all’interno, lottando per sopravvivere contro l’orda divoratrice di carne che li circonda.

Tutti noi siamo morti stato di rinnovo Netflix stagione 2

Stato del rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (ultimo aggiornamento: 06/06/2022)

Cinque mesi dopo, e Netflix lo ha finalmente rivelato Tutti noi siamo morti tornerà per una seconda stagione.

Il rinnovo è stato rivelato durante il Day 1 della Geeked Week di Netflix.

Un video che coinvolge il cast di Tutti noi siamo morti ha rivelato il rinnovo per la stagione 2.

Il regista della serie ha precedentemente dichiarato di avere piani per una seconda stagione. Ha detto a HypeBeast KR (tradotto usando Google Translate):

“La storia stessa è stata ambientata pensando alla stagione 2, quindi se la stagione 2 uscirà, potrebbe essere una storia un po’ più interessante e ampliata.” Ha anche lasciato un suggerimento sul contenuto della seconda stagione, dicendo: “Se la prima stagione è stata un periodo di sopravvivenza per gli umani, c’è un senso dell’umorismo, ma la seconda stagione sembra essere un periodo di sopravvivenza per gli zombi”.

Dalla sua uscita, ci sono state anche voci di casting call.

Come forse saprai, Netflix tiene conto di molti fattori quando si tratta di rinnovi. Le visualizzazioni degli abbonati nel primo mese, il numero di abbonati che hanno terminato la serie e i minuti totali guardati sono solo alcuni dei molti fattori che Netflix prenderà in considerazione per il rinnovo.

Grazie ai dati orari Top 10 di Netflix, sappiamo che tra il 23 gennaio e il 10 aprile, lo spettacolo è apparso nelle classifiche TV globali non inglesi e ha raccolto 659.510.000 ore guardate. Nei suoi primi 30 giorni sulla piattaforma, ha segnato 362.643.000 ore guardate.

Ecco come confrontare le prime 8 settimane Gioco di calamari e Proposta d’affari.

Fa Tutti noi siamo morti serve una seconda stagione?

Se o no Tutti noi siamo morti ha bisogno di una seconda stagione è estremamente obiettivo e probabilmente dividerà l’opinione di molti a metà. Ma proveremo a giustificare il motivo per cui la serie non ha bisogno di una seconda stagione e suggeriremo anche alcuni motivi per cui anche la serie potrebbe tornare.

Perché Tutti noi siamo morti non ha bisogno di una seconda stagione

Delle centinaia di studenti della Hyosan High School, solo una piccola manciata è sopravvissuta allo scoppio come On-jo, Su-hyeok, Dae-su, Ha-ri, Mi-jin e Hyo-ryung. Per non parlare della stragrande maggioranza della popolazione di Hyosan trasformata in zombi e distrutta dai bombardamenti strategici dell’esercito coreano. Quel poco che rimane dei sopravvissuti ora risiede in un campo profughi mentre i militari determinano se e quando Hyosan sarà abbastanza al sicuro da permettere loro di tornare.

Per coloro che sono sopravvissuti, le loro storie sono state per lo più chiuse, mentre ognuno di loro cerca di trovare il proprio posto nel nuovo mondo. E a meno che non si verifichi un nuovo focolaio, è estremamente difficile determinare dove andrà la storia.

Perché Tutti noi siamo morti ha bisogno di una seconda stagione

L’unico personaggio attorno al quale potrebbe ruotare la seconda stagione è Nam-Ra, che dopo essere stato infettato da Gwi-Nam non ha ceduto al virus ed è diventato uno zombi senza cervello. Invece, Nam-Ra è stata in grado di mantenere la sua umanità, ricevendo anche il beneficio del virus che le ha dato maggiore forza, resistenza e capacità di sopravvivere a ferite che paralizzerebbero o ucciderebbero un normale essere umano.

Dopo essersi riunita con gli altri sopravvissuti della Hyosan High School, Nam-Ra ha rivelato che ce ne sono altri come lei e che attualmente li sta aiutando a sopravvivere. Il fatto che ci siano più ibridi umani-zombi come Nam-Ra può essere incredibilmente pericoloso, specialmente se non sono in grado di superare il loro impulso di mangiare e uccidere come Gwi-Nam ed Eun-Ji.

Un morso da un ibrido non garantisce nemmeno che lo diventerai, come ha dimostrato Gwi-Nam, che dopo aver morso il compagno di squadra di tiro con l’arco di Ha-Ri ha ceduto rapidamente all’infezione ed è diventato uno zombi senza cervello. Quindi, tutto ciò che potrebbe servire è che un ibrido o “mezzo bimbo” ceda alla loro fame e un nuovo focolaio potrebbe ripetersi di nuovo.

Qual è lo stato di produzione di Tutti noi siamo morti stagione 2?

Stato di produzione: Pre-produzione (Ultimo aggiornamento: 30/11/2022)

Sono passati alcuni mesi dal nostro ultimo aggiornamento e purtroppo l’ago non si è spostato sullo stato di produzione. Nonostante le voci, non riusciamo a trovare alcuna prova che le riprese siano iniziate per la seconda stagione di Tutti noi siamo morti.

Sui social media e nella pagina della sezione commenti di MyAnimeList per la seconda stagione si afferma che le riprese sono state completate al 50%. Tuttavia, non possiamo trovare alcuna prova che suggerisca che ciò sia corretto, poiché non sono state fornite fonti a sostegno di queste affermazioni.

Alcune delle immagini condivise online affermano che le riprese della seconda stagione sono in corso, ma non possiamo verificarlo.

Fino a quando non troveremo prove concrete, per ora, dobbiamo presumere la seconda stagione di Tutti noi siamo morti è ancora in pre-produzione.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di Tutti noi siamo morti? Fateci sapere nei commenti qui sotto!