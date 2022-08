Stagione 2 di “Procuratore straordinario Woo” su Netflix: rinnovata per la seconda stagione

Il K-drama settimanale dell’estate più popolare di Netflix, Avvocato Straordinario Woo, è in fase di rinnovo per una seconda stagione e dovrebbe arrivare nel 2024! Terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Avvocato Straordinario Woo stagione 2 su Netflix.

Avvocato Straordinario Woo è una serie drammatica sulla legge sudcoreana con licenza internazionale, diretta da Yoo In Shik e scritta dallo sceneggiatore Moon Ji Won.

L’avvocato ventisettenne Woo Young Woo si è laureato tra i migliori della sua classe presso la prestigiosa Seoul National University per college e facoltà di giurisprudenza. Vantando una memoria impressionante, un processo di pensiero meravigliosamente creativo e un punteggio di 164 QI. Tuttavia, a causa della sua sindrome di Asperger, si ritrova ancora a lottare nelle interazioni quotidiane.

Avvocato Straordinario Woo Stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 23/08/2022)

I fan del K-Drama più popolare di Internet quest’estate saranno incredibilmente felici di apprenderlo Avvocato Straordinario Woo è stata rinnovata per una seconda stagione.

Lee Sang Baek, il CEO di ASTORY, ha detto quanto segue sulla stagione 2;

Grazie al supporto di molte persone, produrremo la seconda stagione di “Procuratore straordinario Woo”. L’obiettivo è mandare in onda la seconda stagione nel 2024.

Data la travolgente popolarità della serie, non dovrebbe sorprendere che sia in corso una seconda stagione. In Corea del Sud, il finale ha visto la sua più grande quota di pubblico dell’intera stagione, accumulando una valutazione nazionale del 17,534%. Avvocato Straordinario Woo ora si trova al 7 ° posto come il dramma televisivo via cavo più apprezzato di tutti i tempi della Corea del Sud. Se prendi in considerazione il primo episodio che ha ricevuto meno dell’1% delle valutazioni a livello nazionale, il suo aumento vertiginoso è molto più impressionante.

Al momento della pubblicazione, mancano i dati di Netflix per il numero totale di ore visualizzate dal 15 agosto al 22 agosto. Poiché queste date includono gli ultimi due episodi della stagione, il numero totale di ore visualizzate supererà di gran lunga gli attuali 326.600.000 milioni.

Sarà il cast di Avvocato Straordinario Woo ritorno per la stagione 2?

Quando l’annuncio è stato fatto Avvocato Straordinario Woo sarebbe tornato per una seconda stagione, il CEO di ASTORY Lee Sang Baek ha dichiarato che non ci sono piani per sostituire il cast e, se non ci sono cambiamenti inaspettati, l’obiettivo è quello di riportare almeno il 90% del cast dalla stagione 1.

Possiamo aspettarci di vedere i seguenti membri del cast tornare nella stagione 2:

Park Eun Bin nel ruolo di Woo Young Woo

Kang Tae Oh come Lee Joon Ho

Kang Ki Young nel ruolo di Jung Myung Seok

Jeon Bae Soo nel ruolo di Wo Gwang Ho

Baek Ji ha vinto come Han Seon Young

Jin Kyung nel ruolo di Tae Soo Mi

Ha Yoon Kyung nel ruolo di Choi Soo Yeon

Joo Jong Hyuk nel ruolo di Kwon Min Woo

Joo Hyun Young nel ruolo di Dong Gei Rami

Quando è la data di uscita della seconda stagione di Netflix?

Il piano attuale è per Avvocato Straordinario Woo stagione 2 in uscita nel 2024. Mancano ancora molti mesi all’apprendimento di una data di uscita ufficiale.

Possiamo aspettarci che le riprese della seconda stagione inizino nel 2023.

