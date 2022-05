Stagione 2 di “Pretty Smart”: annullata dopo la prima stagione su Netflix

Le sitcom su Netflix hanno davvero lottato nel corso degli anni e purtroppo ora possiamo aggiungere Pretty Smart a quell’elenco dopo la sua cancellazione su Netflix con una sola stagione al suo nome.

Piuttosto in gamba è una serie comica-sitcom originale Netflix creata da Jack Dolgen e Doug Mand. Kourtney Kang, l’ex produttore esecutivo di Come ho incontrato tua madre è uno dei sei produttori esecutivi di Piuttosto in gamba. Netflix ha lottato per trovare il successo nelle sue sitcom nel corso degli anni, e mentre c’era potenziale per Piuttosto in gamba per rompere il crollo delle sitcom di Netflix, purtroppo non è mai stato così.

La serie ruota attorno a Chelsea, un’intellettuale educata ad Harvard, che va a vivere con la sua spensierata sorella Claire, e le sue tre eccentriche e adorabili coinquiline sulla costa occidentale.

Ha Piuttosto in gamba stato rinnovato per la stagione 2 da Netflix?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Annullato (Ultimo aggiornamento: 02/05/2022)

Per mesi abbiamo sentito poche o nessuna parola sul futuro di Pretty Smart su Netflix. Più lungo era il silenzio radiofonico per qualsiasi notizia di rinnovo, più era probabile che venisse cancellata. Entro il 27 aprile 2022 è stato riferito da vari organi di stampa che lo spettacolo era stato cancellato da Netflix dopo una sola stagione.

Lo spettacolo è stato in grado di raggiungere la top ten statunitense di Netflix. Il tempo trascorso dallo spettacolo tra i primi dieci è stato di soli tre giorni e la sua classifica più alta era l’ottavo posto. Non è riuscito a rimanere nella top 10 di nessuna regione oltre gli 11 giorni (Sud Africa), suggerendo che lo spettacolo non era un grande successo per Netflix.

Un altro dato che possiamo guardare è l’IMDb MovieMeter che misura la popolarità di uno spettacolo sul suo database. Possiamo vedere un breve aumento della popolarità la settimana successiva al rilascio, ma in seguito un forte calo.

Allo stesso modo, Google Trends sembra suggerire che lo spettacolo abbia avuto un rapido calo di interesse dopo la sua uscita su Netflix.

Anche le recensioni non sono state particolarmente forti per la serie. Al momento dell’aggiornamento, detiene solo un 5,9 su 10 su IMDb.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Pretty Smart?

Un feroce triangolo amoroso si sta formando in casa quando Claire, che ha recentemente rotto con Dave, è tornata a casa e ha iniziato a baciare il suo ex Grant, che stava uscendo con sua sorella Chelsea!

Chelsea era a pochi secondi dal vedere Claire che bacia Grant. Ciò che rende la situazione ancora più imbarazzante è che Chelsea vuole avere una conversazione con Claire sulla sua storia d’amore in erba con Grant, e se Claire è a suo agio o meno per sua sorella con un ex.

Quindi aspettati che la stagione 2 riguardi il triangolo amoroso in corso tra Chelsea, Claire e Grant.

In quali membri del cast torneranno Piuttosto in gamba stagione 2?

Ci saremmo aspettati che la maggior parte, se non tutti i membri del cast della prima stagione, tornassero per riprendere i loro ruoli in Piuttosto in gamba stagione 2:

Conduce

Chelsea-Emily Osment

Solana – Cinthya Carmona

Claire – Olivia Macklin

Jayden – Michael Hsu Rosen

Ruoli di supporto

Concessione – Gregg Sulkin

Tiffany – Imani Love

Jane – Alessandra Scott

Johnson – Robert Belushi

Nabila – Santana Dempsey

Topher – David Gridley

Aaron – Kyle Jones

Quando potremmo aspettarci di vedere una seconda stagione su Netflix?

Con la serie ufficialmente cancellata non ci possono essere ulteriori speculazioni su eventuali versioni future.

