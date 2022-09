Stagione 2 di ‘Mo’: Netflix è stato rinnovato o annullato?

La nuovissima serie comica di Netflix di A24 Television, Mo, è appena entrato in servizio di recente, ma tornerà per una stagione 2? Esamineremo le sue possibilità di seguito.

Creata da Mohammed “Mo” Amer e Ramy Youssef, la serie è interpretata dallo stesso Amer, Teresa Ruiz (Narcos: Messico), e Omar Elba (città di calce).

La storia è incentrata su un rifugiato palestinese che vive a Houston facendo tutto il necessario per mantenere la testa fuori dall’acqua mentre si trova a cavallo della linea della vita a un passo dall’asilo sulla strada per la cittadinanza statunitense.

Lo spettacolo è diventato uno dei nuovi Netflix Originals più recensiti, in particolare nel reparto commedia, dove Netflix ha lottato negli ultimi anni. In effetti, al momento della stesura di questo articolo, Netflix non ha ancora rinnovato nessuna delle sue nuove serie comiche nel 2022. Murderville, Cella dura, Il Pentaverato, L’idiota preferito di Dioe Disaccoppiato sono tutti in attesa di rinnovi.

Al momento in cui scrivo, ha un punteggio del 100% su RottenTomatoes ma non ha avuto abbastanza recensioni per garantire la valutazione di Certified Fresh a cui aspira la maggior parte degli spettacoli.

Sulle cifre dell’audience, ha un 91% su RottenTomatoes e su IMDb, la serie ha un 7,4/10.

Stato di rinnovo Netflix della stagione 2 di Mo

Stato di rinnovo attuale: Non ancora rinnovato (Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2022)La nostra previsione sul rinnovo: Troppo presto per chiamare (Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2022)

Mo Amer ha scherzosamente già fatto riferimento a una seconda stagione in un segmento di intervista e la serie è pronta per altre storie che usciranno da Houston in futuro.

Ma si rinnoverà? Bene, come probabilmente ormai saprai, i rinnovi su Netflix sono complicati ma ci sono alcune grandi cose da tenere d’occhio.

Le sue statistiche alla fine saranno il motivo per cui Netflix rinnova lo spettacolo. Come abbiamo discusso in precedenza, cose come quante persone iniziano lo spettacolo, quante finiscono per finire (questo è sempre più importante) e altri fattori contribuiscono tutti al rinnovo o alla cancellazione di uno spettacolo.

Quindi, come sta andando lo spettacolo su Netflix?

Lo spettacolo non è riuscito a entrare nella top 10 globale nella sua prima settimana sul servizio, secondo il sito della top 10 di Netflix.

I primi 10 raw forniti da FlixPatrol affermano che la serie ha scalato le classifiche in alcune delle regioni MENA di Netflix come Bahrain, Egitto, Giordania, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Lo spettacolo è apparso anche negli Stati Uniti e in Canada sin dal suo lancio.

Secondo l’IMDb Moviemeter, lo spettacolo nella sua settimana di debutto è stato il 103° titolo più popolare al mondo.

Nel frattempo, lo spettacolo è diventato il 71° programma più popolare al mondo il 29 agosto 2022, secondo TelevisionStats.com che prende i dati da luoghi come la ricerca di Google, Wikipedia e altre fonti per determinarne il punteggio.

Finora, sarebbe giusto dire che lo spettacolo ha fatto una modesta impressione nella sua prima settimana sulla piattaforma, ma lo terremo traccia nel tempo per vedere come cambia.

Altri progetti di A24 Television arriveranno presto su Netflix. Il prossimo passo dallo studio per Netflix è Manzo con Steven Yeun e poi vedremo La sopravvivenza del più grosso atterra su Netflix.

In attesa del rinnovo, Mo Amer ha due speciali stand-up disponibili esclusivamente su Netflix. Hai Mohammed In Texas del 2021 e The Vagabond del 2018.

Ti piacerebbe vedere Mo tornare per una stagione 2 su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.