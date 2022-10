Stagione 2 di “Hard Cell”: Netflix è stato rinnovato o cancellato?

Catherine Tate ha fatto il suo grande debutto su Netflix all’inizio del 2022 con una nuova serie comica di sketch che ha visto Tate interpretare più ruoli ambientati in una prigione britannica. Quanto è andata bene la serie e vedremo una seconda stagione su Netflix? Immergiamoci.

In arrivo il 12 aprile 2022, Cellula dura è una serie mockumentary sviluppata da Leopard Pictures e Catherine Tate, che interpreta i ruoli di Laura, Ros, Ange, Big Viv, Marco e Anne Marie.

Il formato dello spettacolo dovrebbe essere familiare a qualsiasi fan di Tate con la comica nota per la sua serie della BBC, Lo spettacolo di Catherine Tate. È più probabile che altri abbiano familiarità con Tate nelle stagioni 8 e 9 di L’ufficio o come uno dei tanti compagni in Dottor chi.

Cellula dura Stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale: In attesa / Non ancora rinnovataLa nostra previsione di rinnovo: Probabile cancellazione.

Mesi dopo, non c’è stata alcuna decisione ufficiale sul futuro di Cellula duraanche se questo è il caso della maggior parte delle serie comiche di debutto nel 2022.

Lo spettacolo non ha colpito nel segno con la critica, ottenendo un punteggio RottenTomatoes del 20% (sebbene il punteggio del pubblico sia dell’89%). Su IMDb, lo spettacolo ha un 6,3/10, sebbene sia basato su meno di 2.000 recensioni.

Immaginiamo che lo spettacolo sia stato silenziosamente cancellato dietro le quinte (o cancellato dai fantasmi), il che significa che è altamente improbabile che sentiremo pubblicamente il futuro dello spettacolo.

Mentre i primi 10 dati globali per Cellula dura non era particolarmente promettente, come si è esibito lo spettacolo nel Regno Unito?

Secondo FlixPatrol, la serie ha segnato 28 punti tra i primi 10 ed è apparsa nella top 10 della TV britannica per un totale di 7 giorni.

Non è particolarmente forte, e se lo confrontiamo con altre commedie britanniche, il quadro sembra ancora più cupo.

Uomo contro ape la miniserie comica di Rowan Atkinson, apparsa nella top 10 di 87 paesi e nel Regno Unito per 17 giorni, accumulando 102 punti.

la miniserie comica di Rowan Atkinson, apparsa nella top 10 di 87 paesi e nel Regno Unito per 17 giorni, accumulando 102 punti. Educazione sessuale ha segnato 318 punti nella top 10 della TV britannica di Netflix in 47 giorni.

Disponiamo anche di dati esclusivi di base britannica Digitale i che utilizza i pannelli per misurare i tassi di completamento degli spettacoli (quante persone sono arrivate alla fine di Hard Cell su Netflix) e il tasso di completamento non è buono.

Secondo il loro panel del Regno Unito (che dovrebbe avere familiarità con il lavoro di Catherine Tate rispetto ai panel europei), solo un “misero” 31% delle persone è riuscito ad arrivare fino alla fine.

Secondo le osservazioni precedenti, gli spettacoli che non raggiungono un tasso di completamento del 50% non tendono a rinnovarsi.

Ti piacerebbe vedere Cellula dura tornare per una seconda stagione su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.