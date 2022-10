Stagione 2 di “Barbarians”: confermata la data di uscita di Netflix per ottobre 2022 e cosa aspettarsi

Nel 2020 la serie originale Netflix tedesca barbari (Barbaren come è noto in Germania) colse di sorpresa gli abbonati e divenne rapidamente uno degli originali più popolari dell’anno. Rinnovato di diritto per una seconda stagione, barbari tornerà su Netflix nell’ottobre 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla seconda stagione di barbariincluso cosa aspettarsi, le date delle riprese e l’importantissima data di uscita di Netflix.

barbari è un dramma storico originale Netflix tedesco creato da Jan Martin Scharf e Arne Nolting. La prima stagione è arrivata su Netflix in tutto il mondo il 23 ottobre 2020.

Nel tempo trascorso dalla sua uscita su Netflix, barbari è diventata la serie originale Netflix tedesca più popolare (era la serie generale ma è stata sormontata da Cielo rosso sangue). Prima che Netflix smettesse di utilizzare la metrica dei 2 minuti, barbari è stato l’ottavo titolo in lingua non inglese più visto su Netflix con 37 milioni di visualizzazioni registrate nei primi 28 giorni.

barbari anche in particolare è entrato in tutte le prime 10 liste del mondo, su Netflix.

barbari stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 11/10/2020)

Poco meno di un mese dopo la premiere della serie, Netflix aveva dato il pollice in su per una seconda stagione.

La notizia è stata annunciata da alcuni account Twitter di Netflix europei come Francia e Germania.

barbari data di uscita di Netflix della seconda stagione

Daniel Donskoy, che interpreta Flavus in barbarici ha aiutato a rivelare la data di uscita su Twitter con il nostro primo sguardo a un poster ufficiale.

Ora possiamo confermare che Barbarians stagione 2 arriverà su Netflix il Venerdì 21 ottobre 2022.

All’inizio del 2022, Netflix Germania lo ha confermato barbari la stagione 2 arriverà su Netflix nell’autunno/inverno del 2022.

Insieme alla rivelazione della data di uscita autunnale, ci è stato offerto anche il nostro primo teaser trailer.

Un trailer ufficiale per barbari è stato rilasciato il 29 settembre 2022.

Chi c’è dietro la seconda stagione di barbari?

Il rinnovo è arrivato insieme alla conferma che avremo sei episodi per la stagione 2, ciascuno della durata di circa 45 minuti.

Stefan Ruzowitzky (noto per I falsari e Entroterra) è a bordo come showrunner per la seconda stagione, che ha anche confermato di dirigere e reciterà anche in questa stagione.

Lennart Ruff dirigerà anche gli episodi della seconda stagione.

Tra il cast confermato per la stagione 2 ci sono:

Laurence Rupp come Arminio

come Arminio Jeanne Goursaud come Thusnelda

come Thusnelda David Schutter come Folkwin Wolfspeer

come Folkwin Wolfspeer Daniel Donskoy come Flavo

come Flavo Bernhard Schütz come Segeste

Ci sono un certo numero di nuovi membri del cast che si uniscono al cast anche per la stagione 2.

Robert Maaser giocherà Odvulf e Murathan Muslù in particolare interpreterà il cattivo principale nella stagione 2 chiamata Maroboduus the Marcomanni King. Andrea Garofalo interpreterà Aulo.

Come accennato, Stefan Ruzowitzky debutterà nella stagione 2 così come Katharina Heyer, Alessandro Fella, Cynthia Micas, Gabriele Rizzoli e Giovanni Carta.

Da cosa aspettarsi barbari stagione 2?

Grazie a un recente rilascio di Netflix Germania, abbiamo un’idea approssimativa di ciò che vedremo nella seconda stagione:

“Un anno dopo la battaglia di Varo, le truppe romane sono tornate in Germania, più forti che mai, e Ari si confronta ancora una volta con il suo passato romano. Suo fratello si è unito alla parte romana per punire Ari per il suo tradimento nei confronti della Roma. Mentre Thusnelda e Ari cercano di unire le tribù contro Roma, Folkwin lancia una sinistra sfida agli dei.

Abbiamo anche molte speculazioni su cosa possiamo aspettarci anche dalla stagione 2.

C’era molto da disfare dalla fine della prima stagione di barbari. Grazie alla storia, sappiamo anche cosa aspettarci da una potenziale seconda stagione.

Un re barbaro?

Arminius e Thusnelda riuscirono a unire le tribù germaniche sotto un’unica bandiera per affrontare le tre legioni romane. L’imboscata fu un grande successo e fu una sconfitta umiliante per l’Impero Romano.

Godendo all’indomani di una grande vittoria, sembra sempre più probabile che Arminius e Thusnelda possano rivendicare il titolo di re e regina delle tribù.

Naturalmente, è probabile che si verifichino conflitti vicino a casa. Il padre di Thusnelda sta tramando con la sua ex fidanzata, Hadgan. La coppia intende colpire quando meno se lo aspetta Arminius e rivendicare il potere per se stessi.

L’ira di Roma?

La guerra con Roma è tutt’altro che finita e, da un punto di vista storico, ci sono ancora molti scontri a venire.

Mentre Arminio e le tribù germaniche saranno impegnate a rimuovere il resto dei romani a est del Reno, l’imperatore di Roma, Tiberio, organizzerà un altro esercito. Altre legioni di romani, guidate da Germanico, saranno in viaggio per combattere Arminius.

Il tradimento di Folkwin Wolfspeer?

Dopo essere quasi finito come schiavo per i romani e aver perso Thusnelda a causa di Arminius, Folkwin è diventato incredibilmente distante dalla coppia. Nonostante Arminius si offrisse di fare di Folkwin un principe se fosse incoronato re, quest’ultimo lo prese come un insulto, dichiarando la sua intenzione di uccidere Arminius se diventasse il re germanico.

Folkwin è il jolly per l’ambizione di Arminius. È grazie a Folkwin che Arminius è ancora vivo, per non parlare che è stato lui a spingere la menzogna sul fatto che Thusnelda fosse collegato agli dei. Entrambe le azioni hanno portato il suo ex migliore amico e il suo ex amante a sposarsi, unendo le tribù e diventando potenzialmente il nuovo re e la nuova regina.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di barbari su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!