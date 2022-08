Stagione 1 di “Champion” di Netflix e BBC: tutto ciò che sappiamo finora

Una nuova coproduzione è in lavorazione tra Netflix e la BBC con il dramma britannico, Campione. Terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Campionecomprese le notizie sul cast, gli aggiornamenti sulla produzione, i trailer e la data di uscita di Netflix.

Campione è un film drammatico britannico in arrivo e una co-produzione tra Netflix e la BBC. Creato dall’autrice Queenie Candice Carty-Williams, Campione è ufficialmente il primo progetto televisivo per Carty-Williams ed è stato annunciato come una “lettera d’amore alla musica britannica nera”

La creatrice Candice Carty-Williams ha detto quanto segue Campione;

Champion è una celebrazione della musica nera e di una famiglia nera, tuttavia, quella famiglia potrebbe essere frammentata e non vedo l’ora che il mondo veda la loro storia. Da quando sapevo cosa fosse la musica, ho amato il grime e il rap britannico e il neo-soul, fino all’ossessione, e portare a BBC One e iPlayer nel Regno Unito e Netflix a livello globale una serie che dà vita a questi generi musicali e texture è il mio sogno, così come lavorare con alcuni dei migliori produttori e cantautori che fanno musica oggi per creare tracce originali per lo spettacolo.

Balloon Entertainment e New Pictures sono i co-produttori della serie, con Bryan Elsley, Dave Evans e Danielle Scott-Haughton come produttori esecutivi di Balloon Entertainment. Charlie Pattinson, Willow Grylls e Imogen O’Sullivan sono i produttori esecutivi di New Pictures. Infine, Carty-Williams e Jo McClellan sono i produttori esecutivi della BBC.

Quando è il Campione Data di uscita di Netflix?

Non c’è una data di uscita confermata per Campionee con le riprese in programma fino a dicembre 2022, non c’è alcuna possibilità di una data di uscita nel 2022.

Ci aspettiamo che il dramma arrivi su Netflix e inizi a essere trasmesso sulla BBC nel secondo o terzo trimestre del 2023.

Dove sarà Campione essere disponibile per lo streaming?

Netflix ha acquisito i diritti globali della serie al di fuori del Regno Unito. Ciò significa che il dramma britannico sarà disponibile per lo streaming su Netflix in ogni regione ad eccezione del Regno Unito.

Gli abbonati del Regno Unito dovranno accontentarsi di guardare la serie su BBC One o guardare la serie online tramite BBC iPlayer.

Qual è la trama Campione?

La sinossi di Campione è per gentile concessione di ProductionWeekly:

Champion racconta la storia di cosa succede quando la fama si scontra con la famiglia. Campione del Bosco. Il ragazzo d’oro della famiglia Champion e una star del rap inglese prima di essere imprigionato è tornato a casa dalla prigione ed è pronto a dominare ancora una volta l’industria musicale. Da quando può ricordare, sua sorella minore Vita è stata la sua assistente personale, correndogli dietro, tirandolo fuori dai guai e nascondendo i suoi vari misfatti. Ma quando la rivale di Bosco, Belly, scopre il talento di Vita, esce dall’ombra di suo fratello per diventare un’artista a pieno titolo, mettendo i fratelli Champion l’uno contro l’altro nella loro ricerca sia per raggiungere il primo posto in classifica, sia per essere la stella della famiglia. Persino i loro genitori, il soundman diventato DJ radiofonico Beres e la meraviglia di R&B degli anni Novanta Aria, non possono impedire a Bosco e Vita di dividere a metà la famiglia Champion mentre si scontrano in una battaglia molto pubblica e disordinata. In effetti, potrebbe essere nel loro interesse tenere separati Bosco e Vita. Una lettera d’amore alla musica Black British ambientata nel sud di Londra, Champion è la celebrazione di un suono che è stato a lungo il cuore pulsante della nostra cultura. Chi sono i membri del cast di Champion?

Di chi sono i membri del cast Campione?

Déja J Bowens farà il suo debutto televisivo in Champion nel ruolo di Vita Champion, quindi l’attrice potrebbe diventare una delle star emergenti dell’anno quando la serie arriverà su Netflix e BBC.

Malcolm Kamulete sarà familiare ad alcuni abbonati Netflix grazie al suo ruolo di Ra’Nell nella cruda serie drammatica poliziesca Top Boy. Kamulete interpreta il ruolo di Bosco Champion, il fratello maggiore di Vita.

Nadine Marshall in molti spettacoli e film della BBC e britannici nel corso degli anni, incluso Paddington 2 e Sherwood. In Campione, Nadine interpreterà il ruolo di Aria Champion, la madre di Bosco e Vita. Ray Fearon sarà familiare ai fan di Harry Potter nei panni di Firenze il Centauro Harry Potter e la pietra filosofale e interpreterà il ruolo di Beres Champion.

Di seguito è riportato l’elenco del cast di Campione;

Malcolm Kamulete – Campione del Bosco

Déja J Bowens – Campione Vita

Ray BLK – Tesoro Igwe

Nadine Marshall – Campione dell’Aria

Ray Fearon – Campione Beres

Jo Martin – da definire

Kerim Hassan – Memet Karagöz

Adeyinka Akinrinade – TBA

Tom Forbes – TBA

Genesi Lynea – TBA

Karl Collins – TBA

Francis Lovehall – TBA

Settimane Corey – TBA

Rachel Adedeji – TBA

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato confermato che la serie avrà un totale di otto episodi e ogni episodio avrà una durata di 45 minuti.

Qual è lo stato di produzione?

Stato di produzione ufficiale: riprese (ultimo aggiornamento: 02/08/2022)

Le riprese per Campione è iniziato il 1 luglio 2022 e attualmente dovrebbe durare fino al 20 dicembre 2022.

Le location delle riprese si svolgeranno in vari luoghi di Londra e Birmingham.

Non vedi l’ora di guardare Campione su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!