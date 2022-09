Stagione 1 di “Bad Prosecutor” K-Drama: in arrivo su Netflix a ottobre 2022

Un altro nuovissimo K-drama arriverà su Netflix a ottobre 2022! In arrivo all’inizio del mese, il drama di KBS2 Pessimo pubblico ministero rilascerà due episodi a settimana e si concluderà a novembre 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Bad Prosecutor su Netflix

Pessimo pubblico ministero è una serie K-drama criminale originale Netflix con licenza internazionale in uscita, diretta da Kim Sung Ho e scritta da Im Young Bin.

Quando è la data di uscita di Netflix Pessimo pubblico ministero stagione 1?

Possiamo confermare che il primo episodio di Pessimo pubblico ministero uscirà su Netflix il Mercoledì 5 ottobre 2022.

Ci saranno un totale di 12 episodi, con nuovi episodi disponibili settimanalmente ogni mercoledì e giovedì. Il finale di stagione dovrebbe essere trasmesso Giovedì 10 novembre 2022.

Ogni episodio ha una durata approssimativa di 70 minuti.

Nota: le date di rilascio sono soggette a modifiche.

Programma di rilascio dell’episodio

Episodio Netflix Data di uscita 1 05/10/2022 2 06/10/2022 3 12/10/2022 4 13/10/2022 5 19/10/2022 6 20/10/2022 7 26/10/2022 8 27/10 /2022 9 02/11/2022 10 03/11/2022 11 09/11/2022 12 10/11/2022

Qual è la trama Pessimo pubblico ministero?

La trama di Pessimo pubblico ministero è stato preso da Soompi:

La storia di un pubblico ministero di nome Jin Jung, armato di cattive maniere e delinquenza. Distrugge i santuari creati dalla ricchezza e dal potere, e abbatte persino gli avidi che vivono in quei santuari. Usa metodi espedienti rispetto a quelli convenzionali, trucchi sulle procedure standard e delinquenza sulla sincerità per impedire alle autorità corrotte di minare la società.

Chi sono i membri del cast della prima stagione di Bad Prosecutor?

Sono passati quattro anni dall’ultima volta che Doh Kyung Soo è stato visto in un K-Drama, tuttavia, per diciotto mesi tra luglio 2019 e gennaio 2021 l’attore ha svolto il servizio militare obbligatorio. Doh Kyung Soo è già estremamente popolare grazie alla sua carriera musicale nel gruppo di ragazzi sudcoreano-cinese EXO. DO, tuttavia, la sua popolarità tra i fan di K-drama è cresciuta enormemente grazie al suo ruolo da protagonista in 100 giorni mio principe. Bad Prosecutor sarà il debutto Netflix Original di Doh Kyung Soo e interpreterà il ruolo di Jin Jung.

Lee Se Hee sarà nel suo primo ruolo da protagonista per Netflix come Shin Ah Ra. Di recente ha recitato nella famosissima serie K-drama Giovane donna e gentiluomoe in precedenza ha avuto un ruolo di supporto nell’amata serie Netflix Playlist dell’ospedale come Kang So Ye.

Ha Joon assume il ruolo di Oh Do Hwan e da allora farà la sua prima apparizione in una serie originale Netflix Cronache di Arthdal.

Joo Bo Young ha già recitato in tre serie Netflix Original, tra cui Venticinque Ventunoe Avviaretuttavia, il suo ruolo di Baek Eun Ji in Pessimo pubblico ministero è il primo ruolo da protagonista nella sua carriera di attrice.

Il cast completo di Pessimo pubblico ministero è stato confermato:

Doh Kyung Soo come Jin Jung

Lee Se Hee nel ruolo di Shin Ah Ra

Ha Joon nel ruolo di Oh Do Hwan

Joo Bo Young nel ruolo di Baek Eun Ji

Lee Si Eon nel ruolo di Go Joong Do

Kim Sang Ho nel ruolo di Park Jae Kyung

Yun Joon Suk come impiegato

Lee Hyo Na nel ruolo di Park Ye Young

Kim Tae Woo nel ruolo di Kim Tae Ho

Kim Hi Eo Ra come capo dell’organizzazione

Yoon Jung Sub nel ruolo del signor Park

Kim Yoo Hwan nel ruolo di Seo Ji Han

Hong ha cantato Pyo

Kim Chang Wan

Kim Geum PRESTO

Shin Seung Hwan

Non vedi l’ora di guardare Pessimo pubblico ministero su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!