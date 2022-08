“Sta succedendo?”: Thomas Ian Griffith non riusciva a credere di essere sui set di “Cobra Kai”

Durante la visione del trailer di Cobra Kai stagione 5, quando Terry Argento dice, “Stai giocando con il fuoco, Danny ragazzo” ci ha portato immediatamente a 1989. Quando abbiamo assistito alla disonestà di John Kreese nello show di nuovo, tutti i fan stavano segretamente aspettando che il duo tornasse insieme. quando Thomas Ian Griffith come Terry Argento tornato al Karate Kid universo, insieme ai fan, anche lui non potevo credere che tutto questo stava realmente accadendo.

In Il ragazzo del karate 3ha interpretato il personaggio ombroso di Terry Argento. Potrebbe essere il massimo affascinante cattivo del Karate Kid serie. quando Daniele La Russo ha vinto il torneo All-Vally e sconfitto Il numero 1 di Kreese alunno, Johnny Lawrence, perde tutti i suoi studenti. Terry aiuta Kreese per vendicarsi sfruttando l’innocenza di Daniel. Pertanto, naturalmente, quando è tornato nello show, si sentiva nostalgico, eccitato e non riusciva a credere di far parte dello spinoff.

Il ritorno dell’affascinante cattivo nell’universo di Karate Kid e Cobra Kai

Potrebbe sorprenderti saperlo da allora Il bambino del karate film, Ralph Macchio e Thomas Griffith’s strade mai incrociate. Griffith ha recentemente condiviso questo con i fan e ha detto che quando è tornato nell’universo, non poteva credere che stesse succedendo di nuovo.

Se ricordi, c’è una volta in cui Terry Argento e Daniel La Russo uno di fronte all’altro al mercato. Il Calore del momentoil fuoco negli occhi di Danielee il sguardo malvagio sul volto di Silver erano vividamente visibili. Thomas si apre su questo faccia a faccia nella vita reale con Ralph. Quando Thomas è venuto sul set dello spettacolo, ha incontrato Ralph e sono rimasti l’uno con l’altro. “Sta succedendo? Torneremo su questo?” si chiedevano entrambi.

Thomas parla inoltre di come i creatori dello spettacolo hanno tirato fuori il profondità del suo carattere. Il archetipico, il cattivo esagerato che era divertente e umoristico, non avrebbe funzionato nell’era di oggi. Nello spettacolo, gli spettatori, insieme a Thomas, capiscono di più sul suo personaggio. Cobra Kai ha esposto il psiche di Terry Silver e l’ha fatto sottilmente.

Pertanto, il suo carattere è molto efficaceed esso trigger le menti degli spettatori. Anche se è un cattivo nella storia, il suo modo di interpretare il personaggio e di essere in grado di interpretare un ruolo impressione sugli spettatori lo rende così tanto affascinante. l’hai visto nel film ancora? Puoi guardarlo qui prima dello streaming della quinta stagione. Dicci se pensi che Thomas Ian Griffith abbia tirato fuori la vera essenza del personaggio.

