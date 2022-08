“Sta diventando troppo strano”: Neil Gaiman reagisce ai fan che chiedono se possono cavalcare un Minotauro

Il pluripremiato autore britannico Neil Gaiman ha fatto una rara apparizione davanti alla telecamera per rispondere alle domande di alcuni fan sulla mitologia greca. Lo scrittore ha vinto numerosi premi da Bram Stoker a Nebula a Hugo Awards. I suoi libri approfondiscono principalmente il fantasy oscuro e intrecciano storie attorno alla mitologia. Nella sua lunga e illustre carriera di scrittore, ha scritto diversi libri e fumetti sia per bambini che per adulti, in particolare Coraline, The Ocean at the End of the Lane, The Graveyard Book, Stardust, Norse Mythology, ecc. Molte delle sue opere si erano fatti strada in TV, incluso il recentissimo programma Netflix, The Sandman.

Durante il segmento con Wired, l’autore ha ricevuto diverse domande interessanti. Tuttavia, uno in particolare è diventato un po’ strano in fretta!

Neil Gaiman ha alcuni strani consigli per farti cavalcare un Minotauro

I minotauri si riferiscono agli esseri che sono metà toro e metà umani nella mitologia greca. Quindi, quando un fan ha chiesto a Neil Gaiman se potevano cavalcarne uno, è rimasto assolutamente sbalordito. Ha suggerito che non puoi cavalcarne uno vero perché ha un corpo umano.

Per cavalcarne uno, dovrai cavalcare sulle loro spalle. Ma continua dicendo che forse se ne può cavalcare uno se il Minotauro è un po’ “peloso” e delle dimensioni di un “pony”! Prima di andare oltre, Gaiman si rese presto conto che stava diventando troppo strano e stava scavando troppo a fondo senza motivo. È passato all’argomento successivo osservando: “Sta diventando troppo strano!

L’adattamento a fumetti di Gaiman ha ricevuto recensioni estremamente positive

Il fumetto di Gaiman The Sandman soprannominato il Dottor chi per adulti è sbarcato su Netflix il 5 agosto con risposte positive. L’autore aveva trascorso quasi 32 anni cercando di adattare il fumetto non filmabile. La grafica lussureggiante della serie ha già impressionato i fan, ma è interessante notare che la maggior parte non era CGI. In un mondo impazzito dalla CGI, Gaiman e il suo team hanno lavorato per creare i set che si prestano all’atmosfera della serie.

