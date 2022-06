Sta andando male con Ben Whishaw su Netflix?

La commedia medica britannica Questo sarà doloroso è stato un grande successo di critica e molti spettatori entusiasti sono ansiosi di sapere se è una delle tante opzioni su Netflix.

Ambientato a Londra nell’anno 2006, Questo sarà doloroso segue un gruppo di giovani medici che lavorano presso l’ospedale NHS nel reparto di ostetricia e ginecologia. Adam Kay ha scritto la serie, così come il libro da cui è adattata la narrazione, chiamato anche Questo farà male.

Protagonista di questa impresa ben realizzata è Ben Whishaw, che i fan riconosceranno dai film di James Bond come Caduta del cielo e Non c’è tempo per moriredove interpreta Q. Nel cast c’è anche una formazione competente di giocatori di talento, tra cui Ambika Mod, Alex Jennings, Michele Austin, Rory Fleck Byrne e Ashley McGuire.

Lo spettacolo eccezionale è stato ampiamente elogiato per il suo sguardo incrollabile su ciò che serve per essere un giovane medico, comprese le lotte nella vita personale, lo stress emotivo e la mancanza di riconoscimento e supporto. Inoltre, Questo sarà doloroso ha anche ottenuto punteggi piuttosto impressionanti su Rotten Tomatoes, consolidando il suo status di esperienza da non perdere.

Questo sta andando a male disponibile su Netflix?

Questa è una di quelle circostanze davvero ironiche in cui il titolo è in realtà la stessa cosa che si potrebbe dire a qualcuno prima di svelare la notizia tutt’altro che ideale. Il vero fatto della questione è, Questo sarà doloroso non è una delle tante opzioni eccezionali pronte per lo streaming ora su Netflix e non vi è alcuna indicazione che questo cambierà a breve.

Ma non è che gli abbonati non abbiano nient’altro di cui divertirsi sullo streamer, poiché il loro catalogo è significativamente riempito fino all’orlo di contenuti avvincenti. Alcuni titoli eccellenti tra cui scegliere ora disponibili includono drammi medici come Grey’s Anatomy, Rated e fiume verginesolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming This is Going to Hurt

Questo sarà doloroso è disponibile su AMC+, dove si unisce a una solida formazione che include 61a strada e Il file Ipcress.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: