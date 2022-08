Squid Game stagione 2 non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Gioco del calamaro la stagione 2 è in arrivo, ma non è ancora pronta per il rilascio.

Non sarà uno shock Gioco del calamaro è stata rinnovata per una seconda stagione. Netflix ha annunciato ufficialmente che la sua serie di successo, che ha raggiunto la vetta delle classifiche del servizio di streaming in oltre 80 paesi, tornerà il 12 giugno tramite Twitter. Tuttavia, se speravi di vedere la seconda puntata dell’emozionante spettacolo coreano questo mese, ti sbagli di grosso.

Come Gioco del calamaro la stagione 2 non arriverà su Netflix nell’agosto 2022. L’attesa per il ritorno dei fenomeni globali distopici continua. Quindi, quando potremmo vedere la seconda stagione su Netflix? Scopri gli ultimi aggiornamenti qui sotto.

C’è una data di uscita della seconda stagione di Squid Game?

Come accennato, il 12 giugno Netflix ha annunciato di aver ufficialmente dato il via libera alla seconda stagione di Gioco del calamaro. Anche il regista, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie, Hwang Dong-Hyuk, si è rivolto ai social media per anticipare ciò che accadrà, sottolineando che ci sono voluti “12 anni per portare Gioco del calamaro alla vita”, ma ci sono voluti solo “12 giorni per Gioco del calamaro per diventare la serie Netflix più popolare di sempre.

Tuttavia, una data di uscita ufficiale per la seconda stagione deve ancora essere rivelata da Netflix. Ma non preoccuparti! Sono ancora i primi giorni. Naturalmente, dubitiamo che saremo costretti ad aspettare altri 12 anni prima di arrivare Gioco del calamaro stagione 2, ma ci sarà ancora una notevole quantità di tempo da aspettare prima del capitolo netto in Seong Gi-hun (Lee Jung-Jae) e le scappatelle di Front Man (Lee Byung-hun).

Detto questo, in un’intervista con Vanity Fair a maggio, Hwang aveva previsto che la nuova serie sarebbe uscita entro la fine del 2023 o del 2024. Il che avrebbe senso, considerando che ci sono voluti due anni per completare le riprese e la post-produzione del primo stagione.

Siamo sicuri che una volta iniziata la produzione della stagione 2, avremo più dettagli da condividere, quindi assicurati di rimanere sintonizzato per ulteriori informazioni Gioco del calamaro aggiornamenti della seconda stagione.