Squid Game stagione 2 non arriverà su Netflix a novembre 2022

Gioco del calamaro la stagione 2 è senza dubbio una delle uscite più attese di Netflix. Il grande successo coreano era tutto ciò di cui si poteva parlare quando ha debuttato e, nonostante ci siano voluti più di 10 anni per portare sui nostri schermi, la seconda stagione ha avuto il via libera nove mesi dopo la sua uscita.

Ma se speravi di catturare l’ultima stagione della serie high-stakes su Netflix questo mese, rimarrai deluso nell’apprendere che Gioco del calamaro la stagione 2 non arriverà su Netflix a novembre 2022.

La premessa per lo spettacolo ruota attorno a 456 giocatori, tutti in gravi difficoltà finanziarie, che partecipano a una serie di giochi per bambini pericolosi e mortali nella speranza di sopravvivere e mettere le mani sul mega montepremi.

Quindi, quando potremmo aspettarci il ritorno del Front Man e del Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) appena tinto di scarlatto? Scopri questo e altro qui sotto!

Ultimi aggiornamenti della stagione 2 di Squid Game (novembre 2022)

A giugno, Netflix ha confermato di aver rinnovato la popolare serie per un’altra stagione condividendo un messaggio del creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, che ha proclamato che “sta arrivando un nuovo round”.

Sfortunatamente, al momento in cui scrivo, Netflix deve ancora rivelare quando verrà rilasciata la seconda stagione, anche se ci sono molte teorie online. In un’intervista a Fiera della vanitàil creatore Dong-hyuk ha anticipato che lo spettacolo potrebbe tornare nel 2023 o 2024.

Non si sa in che fase sia attualmente la produzione della seconda stagione, tuttavia, è stato precedentemente rivelato dal creatore che ha già uno schema della seconda stagione pronto per l’uso. Parlando con E! News, lo scrittore, regista e produttore ha commentato:

“Ho un trattamento per un intero episodio della seconda stagione con nuovi giochi e nuovi personaggi. Mi piace. Credo che sia buono. È meglio di quello che mi aspettavo”.

Forse stiamo ancora aspettando Gioco del calamaro stagione 2, ma ci sono molti altri spettacoli e film in uscita questo novembre!