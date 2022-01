Squid Game stagione 2 non arriverà su Netflix a gennaio 2022

Ci sono alcuni spettacoli di cui vogliamo vedere di più. Gioco del calamaro è uno di loro, ma Gioco del calamaro la stagione 2 non arriverà su Netflix questo mese.

Gioco del calamaro è stata una delle più grandi sorprese del 2021. Il K-drama ha portato un’eccellente miscela di dramma, commedia e narrazione. Ci siamo sentiti per alcuni dei personaggi che sapevamo non sarebbero riusciti a farcela, e ci sono stati sicuramente alcuni colpi di scena e sorprese lungo la strada.

Il finale di stagione ci ha lasciato con alcune domande. Abbiamo bisogno di più episodi in questo momento, ma Gioco del calamaro la stagione 2 non sta ancora arrivando. Abbiamo ricontrollato per ogni evenienza, ma non è nell’elenco delle versioni di gennaio 2022 su Netflix.

Questo non è poi così sorprendente, però. Non abbiamo ancora un annuncio ufficiale di rinnovo da Netflix. È solo questione di tempo prima che lo streamer rilasci quella notizia, però.

Pronostici sulla data di uscita della seconda stagione di Squid Game

Senza un rinnovo ufficiale, il lavoro non può davvero avvenire. Tuttavia, è possibile che lo spettacolo abbia ricevuto il via libera dietro le quinte. Ciò consentirebbe il lavoro di pre-produzione, come la scrittura.

Sembra che lo spettacolo sia stato rinnovato a novembre, ma non è stato fatto alcun annuncio ufficiale da Netflix. Il creatore Hwang Dong-hyuk sembra sicuramente lavorare alla seconda stagione.

Ci vogliono circa 14 mesi prima che gli spettacoli pubblichino nuove stagioni su Netflix. Sebbene la pandemia abbia rallentato alcune cose l’anno scorso, non ci aspettiamo molti problemi nel 2022. Bene, a meno che il COVID-19 non voglia portare un’altra variante!

La prima stagione è uscita a settembre 2021. Con un lasso di tempo di 14 mesi, staremmo guardando a novembre 2022, ma ormai sarebbe con un rinnovo ufficiale. Potremmo dover aspettare fino all’inizio del 2023 per la seconda stagione.

Faremo in modo di tenere d’occhio tutte le ultime novità Gioco del calamaro notizia. Non dimenticare di dare un’occhiata alla prima stagione su Netflix in questo momento.