Squid Game stagione 2 e 3 sono in discussione su Netflix, afferma il creatore

Il K-drama “Squid Game” di successo è il titolo più popolare di Netflix e ora, dal creatore della serie sono state condivise nuove informazioni riguardanti la stagione 2 e 3!

Squid Game può essere descritto solo come un giro sulle montagne russe dall’inizio alla fine; sentirsi come una miscela sapientemente realizzata di Deadman Wonderland, Alice in Borderland e The Purge.

La serie è stata presentata in anteprima su Netflix venerdì 17 settembre ed è diventata il titolo più importante dell’intera piattaforma, con oltre 142 milioni di famiglie che guardano il micidiale K-drama.

L’episodio finale della stagione 1 di Squid Game ha sicuramente avuto tutti i colpi di scena, le svolte e i momenti ad alto rischio a cui i fan si sono abituati in un thriller di suspense di Netflix.

Tuttavia, i fan possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-Hyuk è in trattative con Netflix per la stagione 2 e 3!

Come è finito Squid Game?

Avviso spoiler: questa sezione discuterà il finale della stagione 1 di Squid Game.

Dopo che Sang-woo si è suicidato nel gioco finale, Gi-hun viene rilasciato dall’isola con una carta di credito contenente il premio in denaro e un grave disturbo da stress post-traumatico.

Questo disturbo da stress post-traumatico (la S sta per Squid) peggiora solo quando torna a casa per scoprire che questa madre è morta. Poche settimane dopo, è invitato a giocare un’ultima partita con il “gran maestro” – che risulta essere nientemeno che Oh Il-nam, giocatore 001.

Il-nam spiega come proviene da un gruppo di individui estremamente ricchi che organizzano Squid Games per il proprio divertimento. Non solo questo, ma gli spettatori sono finalmente in grado di capire che questi tornei sono un evento regolare, con giochi che si svolgono in tutto il mondo.

Dopo la morte di Il-nam, Gi-hun sembra trovare una soluzione; dando una grande parte del denaro e la custodia del fratello di Sae-byeok alla madre di Sang-woo.

Sulla strada per l’aeroporto, il nostro protagonista ora dai capelli rossi si imbatte in un’altra persona reclutata per il gioco dei calamari e prende la sua carta d’oro. Mentre si prepara a salire su un aereo, telefona al numero sulla carta e si connette al “Front Man”, che sappiamo essere il fratello del detective Jun-ho.

Dice che non è un cavallo da corsa, ma una persona e afferma che scoprirà chi sono le persone che gestiscono il gioco. “Non posso perdonarti per tutto quello che stai facendo” dice Gi-hun, mentre si gira e si allontana dall’aereo – verso una seconda stagione.

Le stagioni 2 e 3 di Squid Game sono in trattative con Netflix…

È una buona notizia per i fan di Squid Game, poiché il creatore originale Hwang Dong-Hyuk ha recentemente confermato che la stagione 2 è in programma.

Parlando a un evento sul tappeto rosso per la serie, Dong-Hyuk ha detto che “C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi che non ci lasci altra scelta!”

“Ma dirò che ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento, sono nel processo di pianificazione attualmente. Ma penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà”. – Hwang Dong-Hyuk, tramite Twitter di AP Entertainment.

Si sarebbe poi seduto con la stazione televisiva coreana KBS (tramite Korea Times) per rivelare che non solo la stagione 2 è stata discussa con Netflix, ma anche una terza stagione!

“Sono in trattative con Netflix per la stagione 2 e la stagione 3. Arriveremo presto a una conclusione”. – Hwang Dong-Hyuk, tramite Korea Times.

Mentre i fan di tutto il mondo celebreranno l’intervista di Dong-Hyuk, molti erano già fiduciosi che avremmo visto un altro round della competizione mortale.

Il suggerimento più ovvio per una seconda stagione è stato il finale aperto dell’episodio 9, con Gi-hun che decide di mantenere la sua posizione e combattere coloro che gestiscono il gioco.

È interessante notare che la maggior parte dei drammi coreani è progettata per funzionare solo per una stagione e, quindi, gli spettatori raramente riescono a vedere un finale aperto così completamente inteso. Quando si verifica un finale del genere, mette naturalmente l’accento su un’altra stagione pianificata dai produttori, ripensando ad esempio ad Alice in Borderland.

La serie è, ovviamente, abbastanza popolare da meritare una seconda stagione, con un impressionante 89% su Asianwiki, 8,6/10 su MyDramaList, 8/10 su IMDB e 83% su Rotten Tomatoes.

“Squid Games prende una nuova idea e la trasforma in un dramma elettrizzante; speriamo che continui a costruire la tensione che abbiamo visto negli ultimi 20 minuti per tutta la stagione”. – Joel Keller, via Decider.

Storia potenziale per la stagione 2 di Squid Game…

Il gioco del calamaro non è certamente finito per Gi-hun, con il nostro personaggio principale che ora si lancia su un percorso di vendetta e rivelazione contro i corridori del gioco. Tuttavia, la seconda stagione potrebbe anche allontanarsi da Gi-hun e concentrarsi su un cast completamente nuovo.

I VIP discutono di come la competizione si svolge in tutto il mondo ed è stata solo “quest’anno” in Corea del Sud. La stagione 2 di Squid Game potrebbe vederci volare in un altro paese e in un altro torneo; molto probabilmente in Nord America o in Europa considerando le lingue dei VIP.

Come notato da Den of Geek, la prima stagione è incentrata sulla cultura coreana, ma questo apre le porte ad altri paesi per avere i propri giochi unici.

“Se il creatore della serie fosse d’accordo, potrebbe essere interessante vedere la stessa struttura che critica il capitalismo moderno applicata a un paese e a una cultura diversi per raccontare la storia in un modo nuovo, ma interconnesso”. Kayti Burt, via Den of Geek.

Allo stesso modo, Il-nam ha affermato che il gioco ha preso parte da diversi decenni; forse una seconda stagione tornerà alla fine degli anni ’80?

È interessante notare che il regista di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha recentemente condiviso i suoi pensieri su una potenziale seconda stagione in un’intervista con The Times.

“Se riesco a farne uno, uno sarebbe la storia del frontman [the man in the black mask overseeing the game]. Penso che il problema con gli agenti di polizia non sia solo un problema in Corea. Lo vedo nelle notizie globali. Questo era un problema che volevo sollevare. Forse nella seconda stagione potrò parlarne di più”. – Hwang Dong-hyuk, tramite The Times.

In quale data potrebbe uscire la stagione 2 di Squid Game?

Il dramma coreano è stato annunciato in un comunicato stampa a settembre 2019, con il cast confermato entro giugno 2020.

Il creatore della serie Hwang Dong-Hyuk aveva anche rivelato che la pianificazione di Squid Game ha richiesto 10 anni per essere completata.

Tuttavia, durante l’evento sul tappeto rosso precedentemente menzionato, Dong-Hyuk ha affermato che la stagione 2 era nella fase di pianificazione dello sviluppo.

Con una previsione anticipata, i fan potrebbero vedere un secondo round del torneo mortale entrare in produzione intorno a settembre 2022.

Nel complesso, i fan possono aspettarsi che la serie coreana di successo ritorni per la stagione 2 all’inizio del 2023, ma questo dipende ancora da quanta parte della stagione 2 è già stata pianificata e da quando possono iniziare le riprese.

Questo articolo verrà aggiornato non appena il team di produzione o i partner di distribuzione condivideranno nuove informazioni.

