Squid Game Stagione 2 e 3 colloqui in corso con Netflix, afferma il creatore Hwang Dong-Hyuk

I fan di Squid Game sono amanti del brivido, ma gli ultimi mesi sono stati noiosi per loro. Tuttavia, i recenti aggiornamenti sulla serie mortale potrebbero riportare la scintilla. Dopo che il brusio iniziale di Squid Game si è placato, i fan erano ansiosi di sapere dell’uscita della stagione 2. Ma Netflix non ha mai chiuso sotto pressione, il che ha lasciato i fan a mani vuote.

I fan ottimisti sono sopravvissuti a questo periodo difficile senza speranza. Pertanto, Hwang Dong-hyuk, il creatore della serie, ha alcune novità sulla prossima stagione di Squid Game. Quindi, prendi le tue caramelle dalgona mentre guardiamo ciò che il creatore ha da dire.

Il creatore di Squid Game parla delle stagioni 2 e 3

Hwang ha perso sei denti durante la produzione della prima stagione, quindi l’uomo ha letteralmente messo il suo sangue nel progetto. La nostra ragione per affermare questo fatto è dimostrare che Hwang è un uomo di estrema dedizione. Quindi, gli spettatori possono riporre fiducia nell’uomo quando dice: “Sono in trattative con Netflix per la stagione 2 e per la stagione 3. Arriveremo presto a una conclusione”.

Dopo la sua uscita il 17 settembre 2021, Squid Game è diventata una sensazione globale poiché è diventata la prima serie a ottenere 100 milioni di visualizzazioni. Ma Hwang ha impiegato quasi un decennio per scrivere la prima stagione. Affermiamo un altro fatto in modo che i fan non si aspettino risultati espressi dal creatore, altrimenti la qualità potrebbe non rimanere la stessa.

Diverse dichiarazioni del creatore di Squid Game

Di solito, i creatori si astengono dal divulgare qualsiasi dettaglio sui loro progetti ai media. Invece, lasciano che i loro team di social media se ne occupino. Ma Hwang è stato pubblico riguardo alle sue iniziative, perché c’è stata molta pressione da parte dei fan. “Ho una trama di base per la seconda stagione – è tutto nella mia testa – e attualmente sono nella fase di brainstorming. ha ammesso Hwang.

Il creatore ha anche finito per fornire dettagli sulla stagione 2 di Squid Game durante la sua sessione di domande e risposte a Los Angeles. Sebbene il dettaglio non fosse qualcosa di scioccante, il creatore ha rivelato, “che Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo.”

