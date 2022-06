Squid Game previsioni sulla data di rilascio della stagione 2 basate sul ciclo S1 esplorato

Il rinnovo era stato preso in giro dal team di produzione per mesi dopo la sua premiere di settembre 2021. Nel novembre dello stesso anno, il creatore originale di Squid Game Hwang Dong-Hyuk confermò che la stagione 2 era stata pianificata nella sua testa. Parlando a un evento sul tappeto rosso per la serie, Dong-Hyuk ha detto che “C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi che tu non ci lasci scelta!

“Ma dirò che ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento, sono attualmente nel processo di pianificazione. Ma penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà”. – Hwang Dong-Hyuk, tramite AP Entertainment Twitter.

Si sarebbe quindi seduto con la stazione di trasmissione coreana KBS (tramite Korea Times) a fine dicembre per rivelare che non solo la stagione 2 è in discussione con Netflix, ma anche la terza stagione!

“Sono in trattative con Netflix per la stagione 2 e per la stagione 3. Arriveremo presto a una conclusione”. – Hwang Dong-Hyuk, tramite Korea Times.

Mentre i fan di tutto il mondo celebreranno l’intervista di Dong-Hyuk, molti erano già fiduciosi che avremmo assistito a un altro round della competizione mortale. Il suggerimento più ovvio per una seconda stagione è stato il finale aperto dell’episodio 9, con Gi-hun che ha deciso di mantenere la sua posizione e combattere coloro che gestiscono il gioco.

È interessante notare che la maggior parte dei drammi coreani sono progettati per funzionare solo per una stagione e, pertanto, gli spettatori raramente riescono a vedere un finale aperto così completo. Quando un tale finale si verifica, naturalmente pone l’accento su un’altra stagione pianificata dai produttori – ripensa ad Alice in Borderland per esempio.

La serie è, ovviamente, abbastanza popolare da giustificare una seconda stagione, attualmente segnando un impressionante 89% su Asianwiki, 8,5/10 su MyDramaList, 8/10 su IMDB e 95% su Rotten Tomatoes.

“Squid Games prende un’idea nuova e la trasforma in un dramma emozionante; speriamo che continui a costruire la tensione che abbiamo visto negli ultimi 20 minuti per tutta la stagione”. – Joel Keller, tramite Decider.

Potenziale trama per Squid Game stagione 2

Il gioco del calamaro non è certo finito per Gi-hun, con il nostro personaggio principale che ora si avvia su un percorso di vendetta e rivelazione contro i corridori del gioco. Tuttavia, la seconda stagione potrebbe anche allontanarsi da Gi-hun e concentrarsi su un cast completamente nuovo.

I VIP discutono di come si svolge la competizione in tutto il mondo e solo “quest’anno” in Corea del Sud. La stagione 2 di Squid Game potrebbe vederci volare in un altro paese e in un altro torneo; molto probabilmente in Nord America o in Europa considerando le lingue dei VIP.

Come notato da Den of Geek, la prima stagione è incentrata sulla cultura coreana, ma questo apre le porte ad altri paesi per avere i propri giochi unici.

“Se il creatore della serie fosse pronto, potrebbe essere interessante vedere lo stesso quadro di critica del capitalismo moderno applicato a un paese e a una cultura diversi per raccontare la storia in un modo nuovo, ma interconnesso”. Kayti Burt, via Den of Geek.

Tutto ciò è stato aggiunto dalla recente conferma della seconda stagione, con Ted Sarandos che ha affermato che “L’universo di squid Game è appena iniziato” – indicando che erano probabili remake internazionali, spin-off e sequel.

Allo stesso modo, Il-nam ha menzionato che il gioco ha preso parte da diversi decenni; forse una seconda stagione risalirebbe alla fine degli anni ’80?

È interessante notare che il regista di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha recentemente condiviso i suoi pensieri su una potenziale seconda stagione in un’intervista con The Times.

“Se riuscissi a farne uno, uno sarebbe la storia del Frontman [the man in the black mask overseeing the game]. Penso che il problema con gli agenti di polizia non sia solo un problema in Corea. Lo vedo nei telegiornali mondiali. Questo era un problema che volevo sollevare. Forse nella seconda stagione posso parlarne di più. – Hwang Dong-hyuk, tramite The Times.

Al momento in cui scriviamo, né il team di produzione di Squid Game, né i licenziatari in Corea del Sud né Netflix hanno confermato pubblicamente una data di uscita mirata per la stagione 2. Tuttavia, possiamo fare alcune previsioni sul ritorno della serie in base alla sequenza temporale di produzione dal debutto. stagione.

Il creatore della serie Hwang Dong-Hyuk aveva rivelato che la pianificazione di Squid Game ha richiesto oltre 10 anni per essere completata, con il recente annuncio di Netflix che includeva un totale di 12 anni di sviluppo nella sola stagione 1.

La buona notizia è che la stagione 2 non richiederà sicuramente altri 10-12 anni per essere prodotta; tuttavia, è ovvio che i produttori di Squid Game ovviamente non hanno problemi a prendersi il loro tempo con la produzione, soprattutto ora considerando che il livello è stato fissato così in alto.

Il dramma coreano è stato annunciato pubblicamente per la prima volta in un comunicato stampa a settembre 2019, con il cast confermato entro giugno 2020 e presentato in anteprima a settembre 2021, per un tempo di ciclo totale di circa 24 mesi.

Durante l’evento sul tappeto rosso menzionato in precedenza, Dong-Hyuk ha affermato che la stagione 2 era nella fase di pianificazione dello sviluppo. Ciò è stato ribadito dal produttore esecutivo Kim Ji-yeon, che ha aggiunto che il team sta attualmente lavorando alla sceneggiatura della seconda stagione di Squid Game.

“Stiamo lavorando alla sceneggiatura in questo momento e stiamo creando la forma della storia. Ma c’è sicuramente molta pressione su come fare [Season 2] anche meglio. So che molti fan e pubblico diversi hanno apprezzato molto la serie, ma in realtà ci stiamo concentrando su come renderla ancora più gioiosa per il pubblico globale”. – Produttore esecutivo Kim Ji-yeon, tramite Netflix.

Nel complesso, in base al ciclo di produzione della prima stagione e alle informazioni recentemente rivelate sullo sviluppo iniziale, i fan possono aspettarsi che la serie coreana di successo torni per la seconda stagione nel terzo trimestre del 2023; potenzialmente anche nel secondo trimestre del 2023 a seconda delle fasi di sviluppo della sceneggiatura, anche se questo è più promettente del previsto.

