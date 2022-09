Squid Game ha vinto qualche Emmy?

Squid Game – Per gentile concessione di Netflix/Youngkyu Park

Vincitori dell’Emmy 2022: tutti i principali Emmy vincono per Ozark di Reed Gaudens

La 74a edizione dei Primetime Emmy Awards è andata in onda sulla NBC il 12 settembre e sono stati annunciati i vincitori di ciascuna categoria. Ha fatto Netflix Gioco del calamaro andare a casa con qualche Emmy? Abbiamo risposto a questa domanda scottante proprio qui sotto!

Gioco del calamaro è probabilmente la migliore serie coreana in streaming su Netflix. In realtà, è lo spettacolo più popolare di Netflix. Quando è stato presentato per la prima volta a settembre 2021, è diventato immediatamente un fenomeno globale. È stato il discorso della città per mesi con migliaia di fan che ne parlavano su tutti i social media e che venivano creati meme divertenti. Ci aspettiamo anche che lo spettacolo sia fonte di ispirazione per diversi costumi di Halloween quest’anno.

A causa della sua immensa popolarità, Gioco del calamaro è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione e Netflix ha ordinato una serie di concorsi di realtà basata sullo spettacolo. Questo è il motivo per cui non sorprende che la serie drammatica di sopravvivenza abbia ottenuto più nomination agli Emmy quest’anno. Voglio dire, lo spettacolo aveva già vinto numerosi premi prestigiosi, tra cui un Golden Globe come miglior attore non protagonista – serie, miniserie o film per la televisione e diversi Screen Actors Guild Awards.

Calamaro Gioco è riuscito ad accumulare ben 14 nomination agli Emmy, inclusa quella per Miglior serie drammatica, rendendolo il primo lavoro in lingua non inglese ad essere nominato in questa categoria. Poi, al 74° Primetime Creative Arts Emmy Awards, la serie survival ha ricevuto quattro Emmy. I premi includevano un Emmy per l’attrice sudcoreana Lee You-mi come miglior attrice ospite in una serie drammatica. Ma l’ha fatto Gioco del calamaro vincere qualche premio ai Primetime Emmy Awards? Di seguito, abbiamo condiviso quanti Emmy Gioco del calamaro portato a casa quest’anno.

Squid Game ha vinto qualche Emmy?

Quindi, oltre ai quattro Emmy già collezionati, la serie drammatica di sopravvivenza ha ottenuto altri due Emmy durante la cerimonia dal vivo. Così, Gioco del calamaro ha ottenuto 6 Emmy in questa stagione di premi.

Ecco i vincitori delle categorie Gioco del calamaro è stato nominato di seguito:

Eccezionale musica a tema del titolo principale originale – 2022: Cristobal Tapia de Veer per Il loto bianco

Miglior attore protagonista in una serie drammatica – 2022: Lee Jung-jae nel ruolo di Seong Gi-hun per Gioco del calamaro

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica – 2022: Matthew Macfadyen nel ruolo di Tom Wambsgans Successione

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica – 2022: Julia Garner nel ruolo di Ruth Langmore per Ozark

Miglior attrice ospite in una serie drammatica – 2022: Lee You-mi come Ji-yeong per Gioco del calamaro

Miglior serie drammatica – 2022: Successione

Eccezionali effetti visivi speciali in un singolo episodio – 2022: Gioco del calamaro “VIP”

Eccezionale performance acrobatica – 2022: Gioco del calamaro “Attaccati alla squadra”

Scrittura eccezionale per una serie drammatica – 2022: Jesse Armstrong “Tutte le campane dicono” per Successione

Eccezionale scenografia per un programma narrativo contemporaneo (un’ora o più) – 2022: Gioco del calamaro “Gganbu”

Miglior fotografia per una serie a telecamera singola (un’ora) – 2022: Marcell Rév, HCA “Il teatro e il suo doppio” per Euforia

Miglior regia per una serie drammatica – 2022: Hwang Dong-hyuk “Luce rossa, luce verde” per Gioco del calamaro

Eccezionale montaggio di immagini con telecamera singola per una serie drammatica – 2022: Euforia “Il teatro e il suo doppio”

Cosa ne pensi dei vincitori della 74a edizione dei Primetime Emmy Awards? Facci sapere i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto!