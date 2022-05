Spy x Family è su Netflix, ma lo streaming è purtroppo limitato a determinate località

Il canale YouTube di Netflix Anime ha appena pubblicato un trailer di Spy x Family, ma la nuova serie di successo purtroppo non è disponibile nella maggior parte delle località.

Mentre i fan di tutto il mondo discuteranno su quale sia la vera “età dell’oro” degli anime, l’intera comunità sarà d’accordo sul fatto che guardare gli anime non è mai stato così accessibile. Tra piattaforme di streaming, versioni Blu-Ray e cofanetti di DVD, ci sono innumerevoli modi per goderti i tuoi programmi preferiti.

Tuttavia, questo può anche portare a una notevole confusione online su dove viene effettivamente mostrato uno spettacolo specifico, soprattutto perché la maggior parte degli anime ha distributori principalmente asiatici.

Sfortunatamente, sembra che quella confusione si stia verificando ancora una volta dopo che Netflix Anime ha rilasciato un trailer per Spy x Family; portando molti a pensare che la piattaforma stia ora trasmettendo in streaming la serie di successo in tutto il mondo.

Il trailer di Spy x Family Netflix crea confusione online

Oggi, 12 maggio, il canale YouTube di Netflix Anime ha condiviso il trailer della serie anime di grande successo in corso, Spy X Family.

Comprensibilmente, molti fan hanno ipotizzato che ciò significasse che la serie è ora disponibile su Netflix e rilascerà episodi settimanali simili a Komi Can’t Communicate, che trasmette episodi settimanali tre settimane dopo la trasmissione nazionale in Giappone.

La fine profonda | Rimorchio ufficiale | Forma libera

Tecnicamente, Spy x Family è disponibile per la visione sulla piattaforma di streaming Netflix; il problema è che l’anime è disponibile solo su Netflix in alcune località internazionali.

Al momento in cui scrivo, l’anime Spy x Family non è né sulle piattaforme nordamericane né europee di Netflix, con territori disponibili limitati ai servizi di streaming regionali nell’Asia centrale e sudorientale.

Allo stesso modo, la serie è disponibile anche su versioni selezionate di Disney Plus, Amazon Prime e Hulu, ma non per i fan al di fuori di territori specifici, escluse le piattaforme NA o UE.

Sebbene ci sia una chiara possibilità che Spy x Family venga finalmente realizzato su Netflix in tutte le località, la piattaforma di streaming non ha ancora annunciato pubblicamente i piani per questo.

L’unico posto dove guardare Spy x Family è tramite Crunchyroll

L’unico posto in cui guardare la serie anime di Spy x Family in Nord America e in Europa è rimasto attraverso la piattaforma di streaming Crunchyroll.

Il gigante degli anime ha già avuto un grande 2022, con la fusione con la rivale Funimation che entrerà in vigore all’inizio di quest’anno, rendendo essenzialmente Crunchyroll il più grande fornitore di anime al mondo al di fuori del Giappone.

Crunchyroll offre attualmente una prova gratuita di 14 giorni ai nuovi utenti, con tre pacchetti di abbonamento disponibili che garantiranno l’accesso alla trasmissione simultanea degli episodi di Spy x Family ogni sabato:

Pacchetto fan: £ 6,50 al mese, nessuna pubblicità ma streaming solo su un dispositivo.

Pacchetto Mega Fan: £ 7,99 al mese, nessuna pubblicità con quattro dispositivi di streaming e visualizzazione offline.

Pacchetto Mega Fan: £ 79,99 all’anno, tutti i vantaggi come Mega Fan mensile con uno sconto del 16% sul pagamento annuale.

Puoi trovare maggiori informazioni sui prezzi e sui piani di Crunchyroll qui.

Manga e anime continuano a mostrare un successo globale

Mentre l’anime Spy x Family entra nella sua sesta settimana di trasmissioni, le vendite del manga originale e la popolarità dell’adattamento televisivo di CloverWorks x Wit Studio continuano a mostrare aumenti in tutto il mondo.

Il 9 maggio è stato rivelato che la serie manga originale aveva ora oltre 18 milioni di copie in circolazione. Anche se questa è davvero una cifra impressionante, il successo del manga è ancora più cementato se si considera che le vendite si aggiravano intorno ai 15 milioni all’inizio di aprile prima ancora che l’adattamento dell’anime fosse presentato in anteprima!

Poi abbiamo la fantastica serie TV, che sta rapidamente diventando uno degli anime in più rapida ascesa di tutti i tempi su tutta la linea. In effetti, lo spettacolo è ora classificato come il secondo anime con il punteggio più alto nella storia su MyAnimeList con un punteggio di 9,08/10 con oltre 175.000 recensioni.

Attualmente, solo Fullmetal Alchemist: Brotherhood si trova più in alto di Spy x Family, che è alla pari con Attack on Titan stagione 3 parte 2, Steins Gate e Gintama.

Tuttavia, il suo successo non è limitato solo a MAL, con punteggi del 78% e 9/10 visti rispettivamente su Rotten Tomatoes e IMDB.

“Anche se lo spettacolo è stato realizzato dallo studio che ci ha portato Tragic Egg Priority, anche i WIT Studios hanno una mano sul tavolo. E va da sé che WIT è stato a dir poco un TITAN in termini di produzione di anime. Dai momenti comici a quelli commoventi, SPY x FAMILY intreccia gli elementi che compongono questo spettacolo in un pacchetto completo e perfettamente bilanciato, come tutte le cose dovrebbero essere. Questo spettacolo non delude davvero”. – Utente Trump, tramite MAL.

Impossibile caricare questo contenuto

㊗️🌟『SPIA×FAMIGLIA』累計1800万部突破致しました❗️ 本日出来の重版帯にて、発表させて頂いております⭐️皆様、誠に有難う御座います‼️ 未読の方は是非、是非に、ご一読頂けたら嬉しいです✨ 第1話は⬇️からどうぞ〜🆓💫🌎https://t.co/PR6QlTFlrA#SPY_FAMILY #スパイファミリー pic.twitter.com/3NfbjlaQX9 — 林士平(りんしへい) (@SHIHEILIN) 9 maggio 2022

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, chi è il marito di Candy Montgomery? Sono ancora sposati?