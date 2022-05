“SPY x FAMILY” è in streaming su Netflix?

Uno degli spettacoli più divertenti usciti dall’anime primaverile, SPIA x FAMIGLIA è stato un grande successo. L’anime è molto richiesto in questo momento, ma gli abbonati Netflix possono accedere all’anime? Sì! Tuttavia, dovrai eseguire alcuni passaggi aggiuntivi per eseguire lo streaming SPIA x FAMIGLIA su Netflix.

Dalla mente dell’autore Tatsuya Endo, il primo capitolo del manga SPY x Family ha debuttato su Shōnen Jump+ il 25 marzo 2019. Il manga è ancora in corso e da maggio 2022 è attualmente uno dei più popolari in tutto il mondo con oltre 18 milioni di copie in circolazione.

La serie è animata da Wit Studio e Cloverworks. Wit Studio è responsabile dell’animazione Attacco a Titanoe anche gli abbonati Netflix avranno familiarità con lo studio grazie al popolare anime Gran bugiardoe il prossimo anime Netflix Vampiro in giardino.

Qual è la trama SPIA x FAMIGLIA?

Come parte della sua storia di spia sotto copertura, Lord Forger, alias Twilight, sposa una bellissima operaia del municipio Yor, e insieme adottano una figlia, Anya, e un cane. Tuttavia, all’insaputa di Lord Forger, sua moglie è un’assassina mortale sotto copertura, sua figlia è una sensitiva in fuga che può leggere le menti di tutti quelli che incontra e il cane proviene da un laboratorio sperimentale che gli ha dato i poteri per predire il futuro. Per mantenere la loro immagine di famiglia perfetta, tutti nascondono la loro vera identità l’uno dall’altro, con risultati esilaranti e commoventi.

Dove posso trasmettere in streaming SPIA x FAMIGLIA su Netflix?

Episodi di SPIA x FAMIGLIA vengono rilasciati settimanalmente su Netflix in un numero limitato di paesi in tutta l’Asia. In totale potete trovare l’anime su otto librerie Netflix;

Hong Kong

India

Giappone

Malaysia

Filippine

Singapore

Corea del Sud

Tailandia

Sebbene non approviamo l’uso delle VPN, l’unico modo per accedere alle librerie dall’elenco sopra è con una VPN di alta qualità.

Tieni presente che non tutti i titoli anime che vanno in onda settimanalmente in Asia avranno i sottotitoli in inglese disponibili.

Dove posso trasmettere in streaming SPIA x FAMIGLIA al di fuori di Netflix?

L’uscita mondiale di SPIA x FAMIGLIA è un’esclusiva del servizio di streaming anime Crunchyroll, che richiede un abbonamento a pagamento per poter trasmettere in streaming l’anime.

Ti piacerebbe vedere SPIA x FAMIGLIA su Netflix nel mondo? Fateci sapere nei commenti qui sotto!