Spy Kids si riavvia al cast di Netflix con Gina Rodriguez e Zachary Levi

Oh shi…taki funghi! Sta succedendo! di Netflix Bambini spia reboot, che è stato annunciato a marzo, ha trovato la sua principale famiglia di spie Jane la Vergine’s Gina Rodriguez, Shazam’s Zaccaria Levi, Sì giorno’s Everly Carganilla e il nuovo arrivato Connor Esterson.

Secondo Deadline, il creatore dietro l’originale dei primi anni 2000 Bambini spia film, Robert Rodriguez, torna per il riavvio di Netflix come sceneggiatore, produttore e regista, con l’obiettivo di presentare un’intera nuova generazione a una nuova famiglia di spie.

I film originali dell’anno 2000 erano interpretati da Antonio Banderas, Daryl Sabara, Carla Gugino e Alexa PenaVega – con cameo di diversi volti famosi in tutto – nei panni della famiglia Cortez, alias la nostra famiglia di spie segrete preferita.

Il nuovo film sarà “ambientato dopo che i figli dei più grandi agenti segreti del mondo aiutano inconsapevolmente un potente sviluppatore di giochi a liberare un virus informatico che gli dà il controllo di tutta la tecnologia, portandoli a diventare essi stessi spie per salvare i loro genitori e il mondo”. secondo la sinossi.

Il riavvio di Spy Kids di Netflix lancia grandi star

Il senza titolo Progetto Netflix Spy Kids è ancora agli inizi della produzione, quindi se stai cercando di dare un’occhiata all’elenco completo del cast, sei un po’ troppo presto per farlo. Per il momento sono stati annunciati solo Gina Rodriguez, Zachary Levi, Everly Carganilla e Connor Esterson. Tuttavia, siamo sicuri che nelle prossime settimane verranno apportate ulteriori aggiunte. Controlla presto questo spazio per un aggiornamento!

Dove hai già visto Gina Rodriguez?

Potresti riconoscere Gina Rodriquez dal suo ruolo da protagonista in Giovanna la Vergine o Diario di un futuro presidente. L’attrice 37enne ha 62 crediti al suo nome e ha diversi ruoli come doppiatrice per animazioni popolari, come ad esempio: Big Mouth, Carmen Sandiego, Elena di Avalor e tanti altri. Guarda la sua filmografia completa qui!

Dove hai già visto Zachary Levi?

Molti riconosceranno Zachary Levi per il suo recente ruolo in DC Shazam. L’attore ha 74 crediti di recitazione a suo nome e ha recitato in film preferiti dai fan come Marvel’s Thor: Ragnarok e Mondo oscuro, la serie TV Mandrino e lo spettacolo vincitore del premio Emmy, La meravigliosa signora Maisel. Per vedere la sua filmografia completa, clicca qui!