Sprinkles il furetto muore in The Watcher?

Se non hai visto l’ultimo thriller psicologico di Netflix The Watcher, ti aspetta una sorpresa, ma una domanda che gli spettatori temono è che Sprinkles il furetto muore?

Basata su una storia vera e su un articolo di The Cut, la serie segue una famiglia che si trasferisce nella loro casa di periferia da sogno. Tuttavia, non tutto è come sembra quando iniziano a ricevere lettere anonime inquietanti che minacciano i loro figli e lodano la loro casa da una persona conosciuta solo come The Watcher.

Con Naomi Watts e Bobby Cannavale nei panni di Nora e Dean Brannock, la serie è ricca di colpi di scena emotivi. E nonostante il destino dell’animale domestico Sprinkles sia solo la punta dell’iceberg drammatico quando si tratta dei problemi di questa famiglia, alcuni spettatori temono già per il furetto.

L’osservatore © Netflix

SPOILER – Sprinkles il furetto muore?

In breve, temiamo che la risposta sia sì, Sprinkles muore.

Di tutti i personaggi della serie, nessuno ha catturato il cuore dei fan come Sprinkles il furetto. È difficile immaginare che un furetto ruberebbe la scena a un cast di A-list, ma ecco perché l’animale si è rivelato così popolare.

Sprinkles viene introdotto nel primo episodio quando la famiglia si trasferisce nella loro nuova casa. Il figlio di Nora e Dean, Carter, riceve l’animale in regalo dai suoi genitori per aiutarlo ad adattarsi al trasloco. Tuttavia, non passa molto tempo prima che Dean proclami che il furetto deve rimanere rinchiuso prima che urini per tutta la casa.

Una notte, tuttavia, Sprinkles scappa dalla loro gabbia e corre impazzito per la casa di famiglia. Si rivela essere una mossa sbagliata poiché una breve inquadratura mostra una persona in guanti che solleva il furetto. Puoi indovinare cosa accadrà dopo.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

Cosa succede agli Sprinkles?

La mattina dopo la fuga e il rapimento del furetto, Carter si sveglia e trova il suo amato animaletto sanguinante. Sfortunatamente, Sprinkles viene presto dichiarato morto ei Brannocks contattano la polizia, sperando in risposte.

La polizia non è interessata perché non ci sono prove che qualcuno abbia fatto irruzione in casa, figuriamoci abbia ucciso il furetto. Affermano stranamente che Sprinkles ha posto fine alla propria vita. Quindi la domanda su chi ha ucciso Sprinkles rimane senza risposta, proprio come l’identità di The Watcher. La famiglia deve cercare di passare rapidamente dalla morte dell’animale mentre arrivano più lettere insieme a più mistero.

Entro la fine della serie, l’assassino di Sprinkles non viene mai rivelato. RIP Spruzza. Anche se siamo sicuri che nessun animale sia stato veramente ferito o ucciso durante le riprese.

L’osservatore. Cr. Eric Liebowitz/Netflix © 2022

