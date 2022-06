“Spriggan” Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa aspettarsi

Sono passati decenni di lavoro, ma il primo adattamento della serie anime di Spriggan è stato e se ne è andato su Netflix. I fan si stanno già chiedendo quando possiamo aspettarci di vedere la seconda stagione di Spriggan, ma per ora attendiamo Netflix e lo studio di animazione David Production per prendere una decisione sul futuro dell’anime. Per fortuna, ci sono alcuni primi segnali che suggeriscono che una seconda stagione sarà in arrivo nel prossimo futuro. Ecco tutto quello che sappiamo finora Spriggan stagione 2.

Spriggan è una serie anime di fantascienza giapponese originale Netflix e adattamento del manga dell’autore Hiroshi Takashige e dell’illustratore Ryōji Minagawa. Il manga è stato pubblicato per un totale di 11 volumi, pubblicato per la prima volta su Weekly Shōnen Sunday nel febbraio 1989 e dal 1992 al 1996 su Shōnen Sunday Zōkan.

Molti anni fa un’antica civiltà un tempo governava la Terra ma alla fine si autodistrusse. Lasciando messaggi alle generazioni future da trovare, descrivono in dettaglio come utilizzare le potenti creazioni che hanno utilizzato. Varie fazioni iniziano a cercare misteriosi artefatti per usarli contro i loro nemici. Sulla loro strada ci sono la ARCAM Corporation e il loro squadrone d’élite di soldati noti come Spriggans.

Stato di rinnovo Netflix di Spriggan stagione 2

Stato di produzione ufficiale: in sospeso (ultimo aggiornamento: 27/06/2022)

Al momento in cui scriviamo Netflix deve ancora rinnovare Spriggan per una seconda stagione, tuttavia, ci sono ancora prove sufficienti per suggerire che il rinnovo sarà confermato nel prossimo futuro.

Prima di tutto, l’anime deve ancora coprire tutto il materiale originale del manga, che ha pubblicato 11 tankōbon/volumi. In secondo luogo, la scena post-crediti prepara il prossimo cattivo che Yu dovrà combattere nella seconda stagione.

Per quanto riguarda la popolarità dello spettacolo tra gli abbonati Netflix, la prima settimana ha visto Spriggan entrare in una manciata di prime dieci liste. In particolare, Spriggan è arrivato al numero uno in Giappone per un totale di quattro giorni, il che significa che ha sovraperformato artisti del calibro di L’Accademia degli Ombrelli, Cose sconosciutee i vari programmi anime popolari.

アニメ #スプリガン Netflix今日のTV番組TOP10(日本)※6/22 23時現在 👏🎉第1位を獲得🎉👏 ありがとうございます❗❗❗❗❗ pic.twitter.com/ZUKxijduif — アニメ「スプリガン」公式 (@spriggan_anime) 22 giugno 2022

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Spriggan

La scena dei titoli di coda della prima stagione ha introdotto il prossimo cattivo, Sho Kanaya. Sho non è stato ancora nominato nella serie anime, ma è uno dei suoi nemici più pericolosi e rivali di Yu dal manga.

Iscritto alla stessa scuola di Yu, Sho viene inviato per infiltrarsi e assassinare l’ex soldato COSMOS. Dotato della stessa abilità dei soldati ARCAM, Sho è una forza da non sottovalutare.

Non possiamo discutere ulteriormente di Sho Kanaya senza entrare nel territorio degli spoiler, ma i fan lo adoreranno sicuramente.

Quando sarà la stagione 2 di Spriggan essere su Netflix?

Qualsiasi discussione sull’uscita della seconda stagione di Spriggan è pura speculazione in questo momento. A meno che lo studio di animazione, David Production, non stia già lavorando alla seconda stagione, i fan potrebbero dover aspettare a lungo.

Per produrre una stagione di anime richiede un periodo di tempo molto lungo, quindi potremmo non vedere il ritorno Spriggan fino alla fine del 2023 o prima o poi nel 2024.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di Spriggan su Netflix?