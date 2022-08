[SPOILER’S] tradimento scioccante e altro ancora

Dopo mesi di attesa, l’attesissimo dramma romantico legale di Netflix Traccia del partner è finalmente in streaming. La nuova serie con protagonista Arden Cho è basata sull’omonimo libro di Helen Wan e sta già generando un fantastico ronzio da parte di spettatori e critici allo stesso modo.

PRINCIPALI spoiler in vista Traccia del partner stagione 1

La prima stagione di 10 episodi è ora in streaming su Netflix. Quasi ogni episodio finisce con un cliffhanger mentre seguiamo il viaggio di Ingrid nelle sue occupazioni sia romantiche che di carriera.

Se sei troppo ansioso di aspettare fino alla fine per scoprire cosa succede o hai bisogno di chiarimenti su qualcosa che accadrà nel finale di stagione, la seguente guida ti aiuterà ad analizzare tutti i più grandi colpi di scena in Traccia del partner stagione 1.

Spiegazione del finale di Partner Track: Il raid dell’alba ha avuto successo?

Per fare ammenda per tutto il danno che ha causato per conto di Parsons Valentine, Ingrid assiste Z nell’organizzazione di un raid all’alba per cacciare Ted Lassiter e assicurarsi che l’azienda protegga la sua innovazione tecnologica verde presso la Sun Corp.

Il raid all’alba riesce grazie all’aggiunta dell’ultimo minuto di Wanda Jean Weaver. Rachel convince Wanda a usare i soldi ricavati dall’acquisizione dell’eredità di Grammy Goose Weaver e ad acquistare abbastanza azioni per dare loro le quote di maggioranza in Sun Corp.

All’ultimo secondo, Wanda arriva all’assemblea degli azionisti per dare il suo voto e rimuovere Ted Lassiter dalla carica di presidente della società. Il padre di Z, Franklin Min, sceglie Z come successore di Ted.

Spiegazione del finale di Partner Track: Perché Ingrid non è diventata partner?

Il penultimo episodio della stagione offre una svolta scioccante: Ingrid non è diventata partner. Marty ha scelto Jeff Murphy, ma non Ingrid. Ciò che è ancora più sbalorditivo è il vero motivo per cui Ingrid è stata ignorata come partner. Alla fine del finale della prima stagione, Marty Adler rivela di sapere che Ingrid è stata arrestata.

Ha trascurato di dirglielo, il che è una parte significativa del motivo per cui non è stata selezionata. Ma come ha fatto a scoprirlo? Beh, solo un’altra persona sapeva cos’era successo, Jeff. È ancora più sconvolgente perché Ingrid e Jeff finalmente si sono messi insieme e hanno ammesso di essersi innamorati. Come farà Ingrid a superare questo tradimento?

Spiegazione del finale di Partner Track: Ingrid tornerà a Parsons Valentine & Hunt?

Se Traccia del partner ottiene una seconda stagione, sarà molto interessante vedere come si comporta Ingrid con Jeff. Ora che Z è a capo della Sun Corp, chiede a Marty di riassumere Ingrid e la rende protagonista del loro accordo. Lavorerà a stretto contatto con Z e Jeff sull’iniziativa green tech al Parsons Valentine la prossima stagione. Parla di tensione e della nascita di quello che probabilmente sarà un nuovo triangolo amoroso tra Ingrid, Z e Jeff.

Fine del percorso dei partner: cosa succede alla fine della stagione?

Nel finale, Ingrid fa pace con i suoi migliori amici Rachel e Tyler, che l’aiutano a portare a termine il raid all’alba e cacciare Ted Lassiter. Ted viene rimosso, Z subentra e Ingrid scopre che Jeff l’ha tradita.

L’episodio crea un’entusiasmante seconda stagione che riporterà Ingrid all’ovile di Parsons Valentine. Tuttavia, sarà costretta a lavorare a stretto contatto con Jeff, il che sono sicuro sarà una sfida ora che Ingrid sa che è responsabile del fatto che lei non sia diventata partner. Inoltre, non possiamo immaginare che sarà facile tornare nello stesso ambiente di lavoro di persone come Marty Adler e Dan Fallon dopo tutto quello che è successo nella prima stagione.

Finale della traccia dei partner: da dove finiamo con Tyler e Rachel?

Non è solo Ingrid a rimanere in una posizione precaria a fine stagione. Rachel e Justin si lasciano poiché diventa chiaro che Rachel non è pronta per una relazione seria con lui e non può dargli la stabilità di cui ha bisogno. Tuttavia, non sono tutte cattive notizie dal momento che si iscrive a un corso di drammaturgia per perseguire la sua nuova passione per la scrittura.

Nel frattempo, Tyler ha rotto con il suo ragazzo e si sfoga andando a letto con un ragazzo carino che incontra in palestra. Ma c’è una svolta. Scopriamo che il ragazzo con cui Tyler ha fatto amicizia lo è il suo nuovo capo. Tyler lavorerà in una start-up e aiuterà Valdo e molti altri stilisti nella lotta contro Luxe.

Partner Track ha una scena post-crediti?

No, non ci sono scene post-crediti alla fine di Traccia del partner stagione 1.

Traccia del partner è ora in streaming su Netflix.