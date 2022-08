SPOILER: Spiegazione del finale degli echi

Un avvincente mistero è stato scatenato sul pubblico di Netflix. Beh, un altro comunque.

La piattaforma di streaming ha offerto molti thriller fantastici e avvincenti finora quest’anno, ma l’attenzione è saldamente fissata su Echoes in questo momento.

Creata da Vanessa Gazy, la serie racconta la storia delle gemelle identiche Leni e Gina, interpretate da Michelle Monaghan. Entrambi si sono scambiati segretamente vite da quando erano bambini, condividendo case, mariti e altro ancora.

Le cose si complicano, invece, quando uno scompare.

Ora che hai lavorato alla serie, immergiamoci più a fondo nel modo in cui le cose si uniscono…

Echi. Cr. John P. Fleenor/Netflix © 2022

Un veloce riassunto

Gina riceve una telefonata dal marito di sua sorella gemella Leni che le dice che è scomparsa. Tuttavia, è stato rivelato che quella che in realtà è scomparsa è Gina, che ha escogitato un piano per scomparire in modo da poter avere un bambino con il suo fidanzato del liceo Dylan.

Le sorelle hanno avuto un’educazione travagliata e hanno intrapreso strade diverse, ma dopo che Gina ha perso il suo bambino hanno avuto l’idea di scambiarsi vite, per salvarla in un certo senso.

Lungo la strada, viene rivelato che Charlie sapeva che sua moglie Gina si era scambiata con Leni.

Ciò alla fine ha causato una ricaduta che l’ha portata a incontrare nuovamente Dylan, osserva Newsweek.

Spiegazione del finale degli echi

Immerse nel finale, Gina e Leni fuggono dalla casa della loro infanzia mentre viene data alle fiamme e il padre Victor rimane all’interno dopo aver già sofferto a morte di un problema cardiaco.

Gina crede con tutto il cuore di essere stata sotto il controllo di Leni per tutta la sua vita e vuole disperatamente uscire dal legame che hanno forgiato. È arrivata al punto di uccidere Dylan per tenerla al suo fianco.

Leni dice a Gina nel bosco che desidera che rimangano insieme di nuovo, in coppia.

Tuttavia, Gina non sta andando giù senza una rissa, quindi i due si scontrano in un fiume, il che porta Leni a confessare di aver visto il padre affogare la madre anni prima. I flashback hanno finalmente un senso.

Il kicker, d’altra parte, è Gina che informa Leni che l’ha annegata perché lei gli ha effettivamente chiesto di farlo. Era gravemente malata e voleva morire per mano del marito, piuttosto che soccombere ulteriormente alla malattia.

Questo schiaccia Leni perché questa informazione nascosta ha dettato così tanto della sua vita e Gina salta dalla cascata, presumibilmente uccidendola. Poi di nuovo, alcuni spettatori ricorderanno che in precedenza stava imparando a immergersi.

Leni è sospettato per la morte in chiesa a cui si è accennato in precedenza, quindi fugge in Australia sotto falsa identità. Mentre era lì, è stato rivelato che una donna che sembrava proprio lei era lì giorni prima, suggerendo che Gina è sopravvissuta alla caduta ed è fuggita anche lei.

Untold: La corsa del secolo | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11102 Untold: La corsa del secolo | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/PSmns9QWPiE/hqdefault.jpg 1077475 1077475 centro 13872

“Forse non lo so nemmeno più”

Ci ritroviamo quindi con Charlie alla lettura di un libro che promuove un romanzo che ha scritto sulla sua vita con Leni e Gina. Uno di loro arriva lì ma non è chiaro quale e chiedono travestiti se il corpo di Gina sia stato recuperato.

Successivamente si presenta da Charlie e lui le chiede se era alla lettura. Lei dice di no, ma Charlie insiste che scoprirà quale delle due è lei.

“Forse”, ha risposto. “Forse non lo so nemmeno più.”

Quindi sostiene che ci sono cose che deve sistemare e che inizierà con lui.

Quale delle donne sia, tuttavia, è lasciata ambigua di proposito. Come suggerisce la donna stessa, ha importanza? Sono finalmente diventati la stessa cosa dopo tutto quello che hanno passato?

Con uno spettacolo che affronta idee di crisi d’identità in modo così diretto, è una conclusione soddisfacente ma aperta per una serie limitata.

Echoes è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, SPOILER: Spiegazione del finale Echoes