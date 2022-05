Spoiler di Who Killed Sara stagione 3: chi ha effettivamente ucciso Sara?

Chi in realtà ha ucciso Sara nella serie thriller di Netflix Chi ha ucciso Sara? Chi ha ucciso Sara la stagione 3 finalmente risponde a questa domanda. Ovviamente il seguente articolo conterrà tonnellate di spoiler per il finale dello show poiché la terza e ultima stagione ha appena debuttato su Netflix all’inizio di oggi.

Spoiler avanti per il Chi ha ucciso Sara fine

Sembra che ogni stagione ci abbia regalato un retroscena diverso riguardo alla morte prematura di Sara. Considerando gli incredibili colpi di scena che questo show ha preso dall’inizio alla fine, non sorprende che, ancora una volta, si siano mescolate svolte più scioccanti durante la terza e ultima stagione. Ma rispondiamo alla domanda posta dal titolo dello spettacolo, la domanda che ci siamo posti tutti da quando lo spettacolo è iniziato.

Chi ha effettivamente ucciso Sara in Chi ha ucciso Sara?

Si scopre che Sara si è effettivamente uccisa, ma il motivo è complicato. Nella seconda stagione, siamo stati portati a credere che Marifer avesse ucciso Sara tagliando le cinghie del paracadute. Tuttavia, nel Chi ha ucciso Sara nella terza stagione scopriamo che Sara non è morta nell’incidente in parapendio come ci è stato fatto credere.

Abbiamo già scoperto che sarebbe morta dopo, in ospedale per le ferite riportate durante l’incidente, ma Sara è sopravvissuta ed è stata rapita da Reinaldo e portata al “Centro Medusa”. Lì, Reinaldo ha usato lei e molti altri come topi da laboratorio nei suoi tentativi di curare la schizofrenia e impegnare con la forza la terapia di conversione sui gay.

Ciò includeva il povero Chema che ha anche torturato. Sara aveva mostrato alcuni segni di schizofrenia, rendendola la perfetta soggetto di prova per i suoi studi e, soprattutto, Reinaldo voleva vedere se poteva impedire a Sara di trasmettere il gene alla figlia non ancora nata. Reinaldo ha collaborato all’orchestrazione della storia di copertina di Marifer. Anche Marifer finì per morire al Medusa Center.

Cosa succede ad Alex alla fine della terza stagione di Who Killed Sara?

Nonostante abbia sparato a diverse persone al Medusa Center, Alex riesce ad andare avanti con la sua vita con Elisa e Lucia (la figlia quasi identica di Sara che aveva con Cesar).

Alex finalmente si vendica anche della persona che ha ucciso Sara, mentre riesce ad uccidere Reinaldo, cosa che fa con un’intensa terapia con elettroshock, simile a ciò che Reinaldo aveva fatto a tanti dei suoi pazienti riluttanti.

Ma non sono solo i cattivi a morire. Purtroppo, Rodolfo non sopravvive dopo essere stato colpito da una guardia di sicurezza, ma Chema ne esce vivo dopo essere stato tormentato da Reinaldo.

Cesar si prende la colpa per tutto in Who Killed Sara stagione 3

Cesar si prende la colpa per la morte di Abel (un omicidio di cui Chema era stato inizialmente accusato) alla fine della terza stagione. Scopriamo che Cesar ha in realtà un cancro al pancreas e sarebbe morto comunque presto, quindi lasciandosi condannare al carcere, sta cercando di fare ammenda per tutte le cose orribili che ha fatto nella sua vita, come permettere ad Alex di andare in prigione per così tanto tempo e dare il via a tutti gli eventi della serie nella prima stagione. Dà ad Alex la sua benedizione per andare avanti ed essere felice con sua figlia (Elisa).

Tutte e tre le stagioni di Chi ha ucciso Sara sono ora in streaming su Netflix.