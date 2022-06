Spiritfarer e altri giochi Netflix in arrivo sullo streamer

Durante l’ultimo giorno della Geeked Week 2022 di Netflix, sono stati rivelati tonnellate di nuovi ed entusiasmanti giochi Netflix, inclusi famosi indie come Spiritista e l’annuncio di un gioco di ruolo per giocatore singolo basato su Ombra e Ossa universo.

Per coloro che sono interessati a saperne di più sui nuovi giochi Netflix in arrivo sullo streamer, abbiamo compilato un elenco di tutte le rivelazioni della giornata e le abbiamo organizzate in un’utile guida di seguito.

La maggior parte dei giochi annunciati non ha ancora date di uscita, ma ci sono molte foto e teaser in anteprima disponibili per farti emozionare per quello che verrà!

I giochi Netflix rivelati alla Geeked Week 2022

Giochi Netflix: Shadow and Bone: Destinies

Uno degli annunci più emozionanti del giorno del gioco è stata la rivelazione che Netflix sta rilasciando un gioco di ruolo per giocatore singolo basato sulla popolare serie fantasy-drammatica Ombra e Ossa!

Gioca nei panni dei tuoi personaggi preferiti e viaggia attraverso il mondo del Grishaverse in un’avventura narrativa per realizzare i loro destini. Lungo la strada, dovrai prendere decisioni che determineranno il corso del tuo viaggio.

immagini:

Giochi Netflix: troppo caldi da gestire

Sì, Netflix ha fatto Troppo caldo da gestire in un gioco. Per quelli di voi che amano cose come Sogna papà e altre sim romantiche, questo dovrebbe fare al caso tuo.

Da Netflix, “Incontra e mescolati con single sexy tutti in lizza per il tuo affetto in questo gioco basato sulla serie di realtà di successo di Netflix Troppo caldo da gestire. Cederai alla tentazione? O resistere per connessioni emotive più profonde? La scelta è tua!”

Giochi Netflix: La Casa di Carta

Da Netflix, “Quando un vecchio amico del Professore viene a chiamare per incassare un favore, la troupe de La Casa de Papel viene coinvolta in una rapina per rapinare il casinò di un losco miliardario a Monaco”.

Giochi Netflix: The Queen’s Gambit

Ossessionato da Il gambetto della regina? Investi nel mondo degli scacchi con la possibilità di prendere lezioni, giocare a enigmi e altro ancora.

Da Netflix, “Benvenuti nel mondo di Beth Harmon. Prendi alcune lezioni, gioca a enigmi e partite o gareggia contro gli amici in questa splendida lettera d’amore allo show. Dai giocatori nuovi al gioco ai maestri di scacchi, questa esperienza immersiva che rende omaggio al pluripremiato dramma ha qualcosa per tutti.

Gioco Netflix: Lucky Luna

Dai creatori di Città dello skate e L’Odissea di Alto arriva un nuovo gioco Snowman chiamato Fortunata Luna. In questo nuovo gioco, puoi avventurarti in templi e sotterranei mitici come parte di un ambizioso platform a scorrimento verticale.

Scopri i segreti del percorso di Luna. E ogni livello introduce nuove meccaniche e caratteristiche ambientali che aprono nuovi modi di esplorare. Il problema principale del gioco è che non c’è il pulsante “salta”. Devi scorrere per spostare Luna a sinistra e a destra mentre si tuffa più in profondità nel mondo.

In arrivo quest’estate.

Guarda il trailer qui:

Giochi Netflix: Desta: The Memories Between

Netflix descrive questo gioco come un’opportunità per i giocatori di “superare le relazioni interrotte e un tragico evento familiare, il tutto attraverso un gioco con la palla surreale ed emozionante”.

Verrà rilasciato entro la fine dell’anno.

Guarda il teaser del gioco qui sotto:

Giochi Netflix: Reigns: Three Kingdoms

Da Netflix, “Reigns: Three Kingdoms è la quinta voce nel pluripremiato franchise dello sviluppatore Nerial. Ispirato dall’amata epopea cinese, Il romanzo dei tre regni, Regni: tre regni catapulta i giocatori negli ultimi turbolenti anni della dinastia Han.

Lì incontreranno le numerose fazioni, guerre ed eroi della saga mentre si fanno strada attraverso i negoziati, si sposeranno per rafforzare le alleanze e si convertiranno per ottenere più potere. Scopri nuovi modi per divertirti Regna‘ meccanica di scorrimento unica mentre scopri i molti segreti di una vasta trama e una miriade di minigiochi inaspettati.

Giochi Netflix: Terra Nil

Un altro gioco di Devolver, Terra Nil è descritto come un “costruttore di città al contrario” che coinvolge la strategia e l’enfasi sulla crisi climatica. Starà a te ricostruire un ecosistema in un deserto arido e renderlo un nuovo luogo fiorente in cui vivere la flora e la fauna. Nel processo dovrai ripulire l’area e prenderti il ​​tempo per costruire un ambiente incontaminato.

Giochi Netflix: Poinpy

Il terzo gioco di Devolver Digital è Poinpy, un gioco di avventura emozionante e adorabile in cui devi schivare i cattivi e nutrire la bestia blu che ti insegue. Questo scalatore verticale ti aiuta a portarti in aree nuove e più impegnative mentre sblocchi nuove abilità e cerchi di raggiungere la fine.

Poinpy è ora disponibile!

Giochi Netflix: Wild Things: Animal Adventures

Vuoi giocare a qualcosa di super adorabile? Questo gioco di avventura match-3 ti consente di salvare simpatici animali ed esplorare un mondo coinvolgente mentre crei l’habitat dei tuoi sogni.

Giochi Netflix: Raji: An Ancient Epic

Da Netflix, “Raji: un’epopea antica è un gioco di azione e avventura ambientato nell’antica India. Una giovane ragazza di nome Raji è stata scelta dagli dei per opporsi all’invasione demoniaca del regno umano. Il suo destino? Per salvare suo fratello minore e affrontare il signore dei demoni Mahabalasura.

Prossimamente.

Giochi Netflix: Spiritfarer

Forse una delle più grandi notizie di rilascio della giornata è Spiritfarer, una sim indie cara e gestionale che arriverà presto su Netflix.

Se sei un fan dei giochi accoglienti, allora vorrai sicuramente dare un’occhiata a questo. In Spiritfarer, interpreti Stella, un traghettatore per il defunto insieme al tuo adorabile gatto, Daffodil.

Il tuo compito è prenderti cura dei vari spiriti e aiutarli a raggiungere l’aldilà costruendo una barca che ti permetta di esplorare il mondo. Coltiva, estrae, pesca, raccogli, cucina e crea la tua strada attraverso mari mistici mentre trascorri del tempo di qualità con i tuoi passeggeri spirituali, creando ricordi duraturi.

Con così tanti fantastici giochi in arrivo su Netflix presto, è difficile scegliere a quali giocare per primi! Di seguito puoi guardare una divertente bobina sfrigolante che mostra tutto ciò che arriverà presto su Netflix e altro ancora.

A quali giochi Netflix sei più entusiasta di giocare?