Spirited è su Netflix? (Dove guardare in streaming Spirited online)

Il film natalizio con Ryan Reynolds e Will Ferrell dà una svolta affascinante a un familiare racconto di Natale per portare al pubblico l’eccitante film Spiritoso. Ma gli abbonati Netflix possono godersi l’esperienza unica e natalizia?

Il canto di Natale è senza dubbio un classico senza tempo che è stato riavviato e raccontato in diversi modi. Che si tratti dei Muppet che interpretano i personaggi della narrazione o di Patrick Stewart che interpreta il ruolo di Ebenezer Scrooge, non mancano le interpretazioni intriganti del romanzo di Charles Dickens pubblicato nel 1843.

Ma Spiritoso cerca di andare in una direzione diversa raccontando la famigerata storia dal punto di vista dei fantasmi. Il film musicale a tema noel segue Clint Briggs, interpretato da Reynolds, che è il tipo di Ebenezer Scrooge che il fantasma del regalo di Natale di Will Ferrell sta tentando di riformare. Briggs, tuttavia, cambia le cose, facendo sì che il personaggio di Ferrell rifletta sul proprio passato e contempli ciò che c’è all’orizzonte.

Il film di 127 minuti è interpretato anche da Octavia Spencer, Sunita Mani e Patrick Page. Sean Anders, i cui crediti includono la regia di la casa di papà film e Famiglia istantaneaè seduto sulla sedia del regista per Spiritoso.

Spirited è disponibile su Netflix?

Anche se sarebbe sicuramente un piacere per le vacanze guardare il delizioso film nella sua interezza come membro del popolare servizio di streaming, ciò non accadrà per nessun abbonato. Spiritoso non è disponibile su Netflix e non è chiaro se ciò potrebbe mai cambiare.

Ma ci sono molte funzionalità a tema festivo pronte per essere utilizzate proprio ora su Netflix. Alcune delle scelte stellari disponibili ora includono titoli come Le cronache di Natale, Lascia che nevichi, Ama forte, e Vacanzasolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Spirited

Spiritoso è disponibile nelle sale per un periodo limitato a partire dall’11 novembre 2022. Il 18 novembre 2022, il film sarà disponibile su Apple TV+. Il film si unisce a una scaletta che include Canto del cigno, fringuello, e La tragedia di Macbeth.

Puoi dare un’occhiata al trailer: