Spiegazione di tutti i finali di Camp Cretaceous: Hidden Adventure

*ATTENZIONE: spoiler in arrivo per Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure*

Negli ultimi anni, Netflix ha sperimentato una serie di speciali interattivi, per portare un nuovo livello di immersione ai suoi contenuti e Jurassic World: Camp Cretaceous è l’ultimo a ricevere il trattamento interattivo.

Il nuovo speciale, Hidden Adventure, racconta la sua storia a sé stante e fa scegliere allo spettatore nei panni del personaggio Darius che aiuterà la banda a sopravvivere o finirà come il pranzo di un dinosauro.

Come sempre con gli speciali interattivi di Netflix, Hidden Adventure ha finali multipli che i fan di Camp Cretaceous possono scoprire con visualizzazioni ripetute, ma quali sono i vari punti finali? Immergiamoci e spieghiamo.

Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure è arrivato su Netflix martedì 15 novembre 2022.

La storia si svolge dopo che un’enorme tempesta ha devastato Isla Nublar, lasciando il cibo pericolosamente scarso, sia per i campeggiatori che per i dinosauri affamati.

Per trovare rifornimenti, i Nublar Six non hanno altra scelta che avventurarsi alla ricerca di una scorta nascosta di cibo, per tutto il tempo inseguiti da un micidiale Tarbosaurus, un parente del Tyrannosaurus rex.

La banda segue gli indizi lasciati dall’ex progettista di parchi Hal Brimford e deve superare diversi ostacoli mentre cercano l’attrazione segreta Hidden Adventure che era ancora in costruzione quando i dinosauri di Jurassic World sono fuggiti.

Jurassic World Camp Cretaceous: Avventura nascosta © Netflix

Spiegazione dei buoni finali di Hidden Adventure

In totale, ci sono 10 possibili finali che abbiamo scoperto in Camp Cretaceous: Hidden Adventure, ma solo tre di loro vedono sopravvivere i campeggiatori, quindi faresti meglio a fare delle scelte sagge se non vuoi che la banda finisca come cibo per dinosauri.

L’obiettivo finale di Hidden Adventure è trovare la scorta di cibo nascosta e per fare questo, la banda deve scoprire la posizione dell’attrazione incompiuta che Hal Brimford aveva progettato su Isla Nublar dove ha nascosto la scorta in un bunker segreto.

Tutte le scelte alla fine portano gli spettatori all’attrazione Hidden Adventure, ma per arrivarci, la banda deve avventurarsi attraverso i tunnel di sicurezza oscuri e infestati dai dinosauri o fino alla Main Street di Jurassic World, che si trova nel territorio del T. rex.

Se la banda riesce a cavarsela illesa, un’emozionante corsa con la sfera giroscopica attende nel bel mezzo di una fuga precipitosa di Brachiosaurus.

Tutto ciò alla fine porta a scoprire il luogo di Hidden Adventure, dove i fan possono scegliere di salire sulle montagne russe per esplorare il luogo o cercare di scappare in un’auto vicina.

Jurassic World Camp Cretaceous: Avventura nascosta © Netflix

Finale 1: Trovare il cibo

Se i fan scelgono le montagne russe, scopriranno la posizione della scorta e dovranno inserire un codice di sicurezza a quattro cifre per entrare. Se ottieni il codice corretto, riesci a entrare nel bunker segreto di Brimford e ad accedere alla sua scorta di cibo.

Una scelta precedente nello speciale, conoscere “Dino Diet” piuttosto che “Dino Behavior” aggiunge una scena in più a questo finale in cui Ben sceglie un regalo speciale per Bumpy.

Finale 2: dinosauri che distraggono

Il secondo finale in cui la banda riesce a procurarsi il cibo li vede prendere la macchina per scappare, solo per rendersi conto che in realtà è un altro giro. Vengono attaccati dal Tarbosaurus, che sta inseguendo Darius mentre puzza come il nido del Tarbo, che è dove si è svegliato all’inizio dell’episodio.

Se Darius distrae il Tarbo abbastanza a lungo, permette alla banda di intrufolarsi nel bunker e prendere la scorta di cibo. Sebbene questo finale sia un successo, significa che Darius non vede cosa c’è dentro il bunker.

Finale 3: Scappare senza cibo

Se, nei panni di Darius, non ti va di distrarre il dinosauro, puoi invece scegliere di sfuggire all’attrazione Hidden Adventure.

Ciò consente alla banda di tornare al campo in sicurezza, il che è un buon finale nei libri di chiunque su un’isola piena di dinosauri, ma significa che continuano a soffrire la fame perché non sono stati in grado di ottenere la scorta di cibo.

Jurassic World Camp Cretaceous: Avventura nascosta © Netflix

Camp Cretaceous: i brutti finali di Hidden Adventure

In uno speciale interattivo in cui i dinosauri si nascondono dietro ogni angolo, puoi star certo che alcune delle tue scelte si concluderanno con te che diventerai il pranzo di un carnivoro affamato.

Sette delle 10 possibili conclusioni portano alla morte e alla visita del signor DNA che ti consente di fare un’altra scelta per continuare la storia.

Morte 1: mettersi nei guai

La prima scelta fatale che puoi fare arriva all’inizio dello speciale quando uno stormo di Gallimimus viene attaccato da alcuni pterosauri volanti e la banda è costretta a nascondersi dietro un albero caduto.

Se provi a scappare, attirerai l’attenzione di Chaos e Limbo, i due Baryonyx che danno la caccia alla banda per tutta la serie e, nel frattempo, finiscono per essere il pranzo.

Morte 2: salto in lungo fatale

Se segui il percorso della storia fino a Main Street, trovi una guida che indica la posizione di Hidden Adventure ma quando la banda strappa la pagina in questione, viene catturata dal vento e atterra sulle sbarre del carro armato Mosasaurus.

Darius può saltare per afferrare la pagina o arrampicarsi con cautela e se scegli di saltare, Darius cadrà e diventerà un gustoso boccone per l’enorme Mosasaurus.

Morte 3: Nei tunnel

Se scegli di visitare i tunnel di sicurezza, dovrai affrontare più pericoli poiché i passaggi bui sono pieni di dinosauri.

Di fronte a un Sinoceratops addormentato, puoi passare di soppiatto o tornare sui tuoi passi, ma tornare indietro si rivela mortale poiché Toro, il Carnotaurus della prima stagione, è in agguato nell’oscurità e pronto a balzare.

Morte 4: caos giroscopico

Nella scena della fuga precipitosa, la sfera giroscopica di Yaz e Sammy esaurisce la batteria e si ferma, proprio sulla traiettoria di diversi enormi Brachiosaurus.

Puoi imbatterti in uno dei dinosauri per farli perdere l’equilibrio o distruggere il tuo giroscopio in quello di Yaz e Sammy, ma se scegli la seconda opzione, ti ritroverai invece sotto gli enormi piedi del Brachiosauro.

Jurassic World Camp Cretaceous: Avventura nascosta © Netflix

Morte 5: exploit sulle montagne russe

Durante l’episodio, Darius viene seguito da un Tarbosaurus mentre odora come il nido del dinosauro e una volta arrivato a Hidden Adventure, puoi provare a lavare via l’odore o tentare una fuga anticipata.

Se non ti ripulisci, il Tarbosaurus trasformerà rapidamente la banda in cibo per dinosauri.

Morte 6: numero sbagliato

Se riesci finalmente ad arrivare al portello d’ingresso del bunker segreto di Brimford, ti troverai di fronte a un codice a quattro cifre.

Ma attenzione, se sbagli il codice, suonerà un allarme e avviserà il vicino Tarbosaurus.

Morte 7: In costruzione

La settima e ultima morte ha una natura umoristica. Se scegli il viaggio in macchina, lungo la strada, la banda individua un segnale di uscita e puoi dirigerti verso di esso o continuare lungo il viaggio.

Tuttavia, scegliere la via d’uscita apparentemente facile si rivela mortale poiché l’attrazione è ancora in costruzione e l’uscita non è stata ancora costruita, lasciandoti una facile preda per il Tarbosaurus.

Jurassic World Camp Cretaceous: Avventura nascosta © Netflix

Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 15 novembre 2022.

