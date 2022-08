Spiegazione di Ending of Day Shift su Netflix e riferimenti al film

C’era una volta, sembrava che ci fosse un nuovo film sui vampiri in uscita ogni settimana. Con grande delusione dei fan del sottogenere, sono decisamente molto più rari in questi giorni.

Fortunatamente, gli abbonati Netflix sono stati invitati a dare un’occhiata al film d’esordio alla regia di JJ Perry Day Shift.

Jamie Foxx interpreta il nostro protagonista Bud Jablonski, un cacciatore di vampiri nella San Fernando Valley che deve trovare dei soldi seri per impedire alla sua famiglia di trasferirsi. Tuttavia, le cose diventano un po’ più difficili quando viene perseguitato da un potente succhiasangue con un rancore molto personale nei confronti di Bud.

Il film è stato descritto come John Wick con i vampiri ed è sicuramente meritato. Tuttavia, dopo aver terminato questa commedia d’azione, coloro che non hanno molta familiarità con il cinema horror potrebbero grattarsi la testa alla sua conclusione. Quindi, diamo un’occhiata alla fine di Day Shift su Netflix.

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI

Spiegazione di Ending of Day Shift su Netflix

È una strada difficile per Bud, ma alla fine è in grado di sconfiggere la malvagia vampira Audrey San Fernando (interpretata da Karla Souza), che in precedenza aveva rapito sia la sua ex moglie che la figlia.

Bud ha l’aiuto di Seth (Dave Franco), Heather (Natasha Liu Bordizzo) e, soprattutto, Big John Elliott (Snoop Dogg). Si sacrifica indossando un giubbotto pieno di esplosivo per uccidere un certo numero di vampiri e salvare il suo amico.

Ciò consente a Bud di uccidere Audrey con il suo filo d’argento. Purtroppo, tutto è finito e la famiglia di Bud non deve trasferirsi a Flordia perché può ottenere soldi per i denti che ha segnato dall’intera avventura.

Eppure, un grande punto interrogativo si presenta nel momento finale del film. Big John esce illeso da un tombino e fuma quando Bud e la sua famiglia passano in macchina. Si allontana nell’ignoto dopo aver detto “questo è ciò che amo di Los Angeles… tutti quei maledetti vampiri”.

Day Shift rende omaggio a The Lost Boys

La citazione “questo è ciò che amo di Los Angeles… tutti i dannati vampiri” è un riferimento diretto al classico della commedia horror del 1987 The Lost Boys.

Diretto da Joel Schumacher, quel film si concludeva con un personaggio che diceva “una cosa sul vivere a Santa Carla che non avrei mai potuto sopportare: tutti quei maledetti vampiri”.

Sebbene possa essere stato aggiunto semplicemente come un chiaro omaggio a uno dei film più iconici del suo genere, può potenzialmente essere letto in un modo diverso. Siamo stati portati a credere che Big John fosse morto, e giustamente. La sua sopravvivenza suggerisce che lui stesso potrebbe essere un vampiro.

Invertendo la citazione di The Lost Boys, amando un posto piuttosto che odiarlo per i suoi vampiri, è probabile che John possa essere uno dei buoni vampiri. Questo ha senso considerando che Seth è stato trasformato nel film ma è ancora in grado di mantenere un’apparizione regolare alla fine.

“Ti farò diventare una star d’azione”

Parlando con We Got This Covered, il regista di Day Shift ha spiegato come ha proposto il ruolo di Big John a Calvin Broadus, il vero nome di Snoop Dogg:

“Tutto il mio discorso per lui era: farò di te una star d’azione, fratello. Ho detto: ‘Senti, non voglio che Snoop sia Big John. Sto assumendo Calvin Broadus per interpretare Big John, che è stato ispirato dal mio sergente di plotone.’ E Snoop disse: ‘Beh, mio ​​padre era in Vietnam.’ Anche mio padre era nell’esercito, quindi avevamo questo filo conduttore”.

Ha aggiunto: “Ho detto, in pratica, ‘Voglio che interpreti tuo padre’, perché suo padre era del sud. Ho detto che voglio portare via tutta quella spavalderia di Los Angeles e darti più spavalderia da campagna.

Day Shift è in streaming esclusivamente su Netflix.

