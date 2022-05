Spiegazione di Ending e Cthulhu in Love, Death and Robots “In Vaulted Halls Entombed”.

L’episodio della terza stagione di Love, Death and Robots “In Vaulted Halls Entombed” ha un finale brillante che potrebbe presentare l’iconico mostro di Cthulhu.

La stagione 3 di Love, Death and Robots è stata notevolmente più spaventosa, oscura e cruenta di quanto molti fan si sarebbero aspettati, anche se non ci lamentiamo.

Uno degli episodi più brutali del terzo volume è senza dubbio “In Vaulted Halls Entombed”, dove un gruppo di soldati americani cerca di salvare un ostaggio da una tana di montagna.

Tuttavia, dopo un combattimento attraverso i tunnel che già induce PTSD, il finale di Love, Death e Robots “In Vaulted Halls Entombed” potrebbe presentare solo uno dei mostri di fantascienza più iconici della storia, Cthulhu.

In Vaulted Halls è spiegato il finale sepolto

Dopo aver combattuto per uscire dal tunnel, i tre soldati appaiono in un gigantesco baratro dove “qualcosa” sembra essere rinchiuso sotto la montagna. Tuttavia, la squadra di salvataggio degli ostaggi non ha tempo per pensare a dove si trovino, poiché un’altra ondata di creature simili a ragni si avvicina alla loro posizione.

Spencer viene tristemente ucciso dalle creature mentre Sarge e Harper scappano verso la struttura centrale. Harper vuole provare a scappare attraverso un passaggio vicino, ma finisce per seguire Sarge mentre cammina verso un misterioso rumore proveniente dalla direzione opposta.

I due soldati entrano in un’altra enorme stanza, dove è incatenato un enorme mostro. Quando la creatura apre i suoi molteplici occhi color fuoco, uno stridio acuto mette in ginocchio entrambi i soldati mentre Harper vede cosa ne sarà dell’umanità se il mostro scappa… morte e distruzione indicibili su scala planetaria.

Tuttavia, sembra che Sarge non sia stato in grado di tenere il mostro fuori dalla sua testa e tenta di usare una granata a frammentazione per distruggere una delle catene. Sotto il controllo della creatura, Sarge tenta di pugnalare Harper, solo per l’unica donna soldato che gli infila un proiettile in testa per autodifesa.

“Release Me” può essere sentito echeggiare nelle sale a volta mentre Harper spara le ultime munizioni della sua pistola verso il mostro… La scena si sposta all’esterno della montagna, dove Harper cammina attraverso il deserto dopo essersi tagliata gli occhi.

È davvero Cthulhu nel finale di In Vaulted Halls Entombed?

Come gli spettatori ben sanno, nell’episodio Love, Death and Robots vengono rivelati pochissimi dettagli sulla tomba di montagna o sulla creatura mostruosa contenuta all’interno. Qui, la voluta mancanza di informazioni serve ad accrescere il mistero e il conseguente panico dei soldati coinvolti.

Tuttavia, la creatura all’interno della tomba ha una sorprendente somiglianza con il leggendario dio Eldritch, Cthulhu. Mentre ci sono vari dei ed esseri che hanno disegni simili; gli iconici tentacoli, le ali e i molteplici occhi color fiamma sono un punto fermo dell’immaginario moderno di Cthulhu.

I creatori di “In Vaulted Halls Entombed” non hanno rivelato pubblicamente se la creatura sia davvero Cthulhu; anche se la natura stessa della conclusione dell’episodio suggerisce anche che questa è l’iconica creazione di Eldritch.

La creatura è nota per causare follia, psicosi e persino “lavaggio del cervello” a coloro che fissano troppo a lungo i suoi molteplici occhi; il che sarebbe in accordo sia con gli strilli acuti, sia con il tentativo di Sarge di uccidere Harper sia con la sua decisione di togliersi gli occhi.

È interessante notare che esiste la possibilità che questo mostro possa anche essere il fratello di Cthulhu, una creatura chiamata Kthanid. Questo mostro era quasi identico alle moderne immagini di Cthulhu, ma presentava occhi color fiamma piuttosto distinti, piuttosto che il tipico rosso intenso visto sul suo fratello più famoso.

[spoiler] In Vaulted Halls Entombed è un magnifico pastiche lovecraftiano fino ad avere una creatura in stile Cthulu. pic.twitter.com/jJCQFUsx3X — biftechnoir 🇺🇸🇫🇮 (@kenmegalopsuxos) 20 maggio 2022

Chi ha animato “In Vaulted Halls Entombed” nella stagione 3?

L’episodio della terza stagione di Love, Death and Robots “In Vaulted Halls Entombed” è stato prodotto da Sony Pictures Imageworks.

Lo studio canadese di animazione al computer è un’unità della Sony Pictures Entertainment e ha fornito effetti visivi per innumerevoli film di successo. Il loro lavoro più notevole è venuto da Spider-Man: Into the Spider-Verse, Cloudy with a Chance of Meatballs, Venom: Let There Be Carnage e Hotel Transylvania.

Il team ha anche fornito sequenze per Men in Black, Jumanji, Guardians of the Galaxy Ghostbusters, The Chronicles of Narnia, Hancock, Pixels e Fury tra molti altri.

Se ti è piaciuto il mio episodio di LOVE DEATH + ROBOTS, troverai la storia originale su cui era basato, “In Vaulted Halls Entombed”, nella mia raccolta SERVED COLD, insieme a un sacco di altre storie dell’orrore. 🙂https://t.co/JpyyFQi8hR — Alan Baxter 🌻💙💛 (@AlanBaxter) 21 maggio 2022

In altre notizie, Glee ha lanciato scandali e momenti “sordi” degli ultimi 13 anni