Spiegazione della situazione pay-per-view di Woodstock 99 MTV

Ci sono così tante edizioni del festival a cui possiamo guardare indietro e pensare “Vorrei essere lì”. In effetti, ci possono essere molte ragioni per invidiare coloro che erano presenti, sia per un’ottima formazione, per gli headliner perfetti o per il fatto che il fine settimana è ora iconico, per sempre radicato nella cultura pop.

Woodstock 99, d’altra parte, è complicato.

La formazione era costellata di stelle, gli headliner erano enormi e quel fine settimana di luglio è senza dubbio iconico. D’altra parte, è probabilmente ricordato per tutte le ragioni sbagliate, come illustra un nuovo documentario Netflix.

Trainwreck: Woodstock 99 è una serie limitata in tre parti che è stata presentata in anteprima su Netflix mercoledì 3 agosto 2022. Ripercorre l’evento musicale titolare attraverso interviste con alcuni di quelli dietro le quinte e presenti, mescolate con filmati d’archivio.

L’attesissimo evento culturale è stato afflitto da maltempo, violenze, atti vandalici e incendi – lo chiami.

Trainwreck svela tutti i dettagli ma potrebbe lasciare il pubblico curioso sull’intera situazione del pay-per-view di Woodstock 99. Allora, di cosa si trattava?

naufragio: Woodstock ’99 Cr. © 2022

Spiegazione del pay-per-view Woodstock 99

Nel documentario Trainwreck, apprendiamo che rappresentanti del canale via cavo americano MTV erano presenti a Woodstock. In sostanza, avevano giornalisti e presentatori che andavano in giro e catturavano cosa stava succedendo, parlando ai partecipanti al festival e talvolta incoraggiandoli a comportarsi in modo un po’ selvaggio per la telecamera.

MTV ha riferito nel 1999 che avrebbe offerto pacchetti pay-per-view per l’evento di tre giorni. Un acquisto di un giorno costa $ 29,95, mentre un pacchetto di tre giorni costa $ 59,95. È stato affermato che il canale pay-per-view sarebbe stato il “posto in cui stare” per coloro che non erano presenti. MTV aveva coperto Woodstock 94 in pay-per-view e secondo quanto riferito ha generato un impressionante $ 9 milioni di vendite.

In definitiva, il pay-per-view ha consentito al pubblico di vivere Woodstock a casa a pagamento, garantendo l’accesso a filmati esclusivi del festival.

Tuttavia, The Guardian riporta che gli host di MTV sono diventati sempre più “spaventati” quando i partecipanti hanno iniziato a “colpirli con missili” mentre il festival ha iniziato a precipitare nel caos.

Naufragio: Woodstock ’99 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11018 Naufragio: Woodstock ’99 | Rimorchio ufficiale | Netflix 1067792 1067792 centro 13872

C’è stato un contraccolpo

Alcuni dei filmati del canale pay-per-view sono utilizzati in Trainwreck e vediamo gli host di MTV scioccati dalla crescente distruzione.

MTV ha riferito nel 2000 che la trasmissione televisiva è stata pubblicizzata come “senza censura” e i critici hanno sostenuto che non mostrava alle persone a casa cosa avrebbero visto se fossero presenti. Piuttosto, i critici si sono lamentati del pay-per-view mostrato molto di piusostenendo che le buffonate dei partecipanti a volte avevano la prevalenza sulla musica.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Netflix ha un documento Woodstock 99 in anteprima questa settimana e non pensavo di averne bisogno di un altro. Ma non potevo smettere di guardarlo. L’ho visto due volte. Sono convinto che questo evento abbia predetto la nostra attuale realtà politica. — Vince Mancini (@VinceMancini) 29 luglio 2022

Visualizza Tweet

“È diventato più un evento di MTV”

Parlando di MTV, l’organizzatore di Woodstock 99 Michael Lang ha parlato a Billboard nel 2009 e gli è stato chiesto di riflettere su Woodstock 99.

“Ero convinto che fosse giunto il momento di entrare nel nuovo millennio, dal punto di vista della band”, ha detto, parlando della formazione del festival. “Pensavo che avrebbe avuto più un’atmosfera da jam-band, ma è stato un momento in cui [music] era molto spigoloso. C’era molta rabbia e penso che si sia imbattuto”.

Ha aggiunto: “Era una formazione straordinaria; Penso che avessimo un totale di 300 band quel fine settimana, ma penso che fosse troppo spigoloso. È diventato più un evento di MTV che un evento di Woodstock”.

Trainwreck: Woodstock 99 è in streaming esclusivamente su Netflix.

In altre notizie, perché Netflix ha cancellato First Kill dopo che lo show di successo ha raggiunto 100 milioni di ore di visualizzazione?