Spiegazione della scena di ballo e del confronto di “Purè di patate” del mercoledì

Dall’uscita della serie Netflix Addams Family nel novembre 2022, è mercoledì tutti i giorni della settimana. La serie è cresciuta fino a diventare la più grande storia di successo della piattaforma dell’anno, con Variety che ha riferito di aver guadagnato più ore di visualizzazione nella prima settimana rispetto a Stranger Things 4.

Co-creati da Alfred Gough e Miles Millar, i primi quattro episodi sono stati diretti da Tim Burton, che è anche produttore esecutivo.

Naturalmente, mercoledì Addams era già un personaggio amato e iconico, ma il pubblico ha acclamato e sostenuto senza fine il nuovo ritratto di Jenna Ortega, immerso nel primo anno del personaggio alla Nevermore Academy.

Mentre si continua a discutere di ulteriori dettagli sulla serie, alcuni fan hanno rivolto la loro attenzione al ballo “Purè di patate” del mercoledì, quindi tuffiamoci.

Spiegazione della scena di ballo di mercoledì “Purè di patate”.

Nell’episodio 4 di Wednesday – intitolato Woe What a Night – Wednesday frequenta il ballo della scuola e, mentre il fumo riempie la pista da ballo, decide di esibirsi in una routine di ballo che ha preso d’assalto il pubblico e TikTok.

C’è stata una tendenza dei fan che imitano la danza e condividono i loro tentativi con i loro seguaci.

Tuttavia, alcuni spettatori hanno sottolineato che la sequenza di danza presenta una mossa denominata “Purè di patate”. Era una mania popolare nel 1962, ma è stata resa famosa da James Brown nel 1959, poiché era solito eseguire la mossa ai suoi concerti dal vivo.

La danza ricorda il twist ed è stata citata nei testi delle canzoni sin dalla sua popolarità negli anni Sessanta.

Il pubblico sostiene che Jenna utilizzi il passaggio nella sua iconica scena di danza, proprio come Lisa Loring ha recitato mercoledì nella serie originale The Addams Family che è andata in onda dal 1964 al 1966.

Puoi vedere entrambe le attrici eseguire la mossa nel post di Instagram sottostante con l’incorporazione di Jenna che rende omaggio alla serie classica.

“L’ho coreografato io stesso”

Jenna ha recentemente parlato con Netflix della sequenza di ballo.

“In realtà mi sentivo davvero insicura per questo”, ha rivelato. “L’ho coreografato io stesso, e penso che sia molto ovvio che non sono un ballerino o un coreografo.”

Elaborando questo durante un’intervista con Vulture, ha affrontato alcune ispirazioni: “Ho appena tratto ispirazione dai video di ragazzini goth che ballano nei club negli anni ’80. I video musicali di Lene Lovich, le esibizioni di Siouxsie and the Banshees e Fosse. Mi sento come se avessi guadagnato un nuovo livello di rispetto per quella linea di lavoro.

I fan del mercoledì reagiscono

Una manciata di fan ha già riconosciuto il ballo “Purè di patate” mercoledì su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Ho visto il brillante ballo del mercoledì di @jennaortega una mezza dozzina di volte ormai, e ho appena visto che ha incorporato il purè di patate della serie tv della famiglia Addams. 🤯https://t.co/icATNs7clE — Robert O’Brien (@AFKnight22) 8 dicembre 2022

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Spoiler del #mercoledì di Netflix: Sono così felice di sentire la sottile impressione di Fred Armisen di Jackie Coogan che canalizza Curly Howard. E che gioia vedere mezzo secondo di mercoledì fare Purè di patate di Lisa Loring, anche se 2 secondi in più sarebbero stati ancora meglio. Sono le piccole cose. pic.twitter.com/gRba7HcCQ9 — tygerstripes (@justkyla) 29 novembre 2022

Mercoledì è in streaming esclusivamente su Netflix.

