Non toccare quel telecomando dopo aver finito L’Accademia degli Ombrelli stagione 3. Alla fine c’è una scena dei titoli di coda che non vorrai perderti! Analizzeremo cosa potrebbe significare quella scena per il futuro dello show.

Spoiler per L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 avanti

Alla fine della stagione, gli Hargreeves e i restanti Sparrows riescono a ripristinare la linea temporale, anche se con l’assistenza di Reginald Hargreeves che quasi li uccide tutti per portare a termine il suo sinistro programma.

Alla fine, la sequenza temporale viene completamente ripristinata e i membri sopravvissuti della famiglia non hanno alcun potere in uno strano nuovo mondo. Ma il lato positivo è che chiunque fosse morto (Luther) ora è vivo e tutte le ferite gravi – le dita mozzate di Diego e il braccio mancante di Five – vengono ripristinate.

La maggior parte dei fratelli si divide in gruppi. Tuttavia, la stagione porta un’altra sorpresa durante la scena dei titoli di coda.

Spiegazione della scena dei titoli di coda della stagione 3 della Umbrella Academy

La scena dei titoli di coda crea il perfetto fermalibri per la terza stagione. La stagione 3 inizia con un flashback del 1 ottobre 1989 su un treno della metropolitana a Seoul, la capitale della Corea del Sud. Una giovane donna partorisce dopo essere rimasta incinta in pochi secondi.

Nella scena dei titoli di coda, vediamo Ben Hargreeves su un treno della metropolitana che legge un libro. L’annunciatore rivela che ora stanno arrivando alla stazione Yeuido, che si trova a Seoul. Quindi possiamo presumere che Ben ora stia cercando la sua madre naturale. La stagione inizia e finisce con Ben a Seoul poiché tutti i segnali indicano che la donna all’inizio è sua madre.

Harlan ha ucciso tutte le mamme nella sequenza temporale precedente, ma con il ripristino, ora sembra che tutte le persone morte in quel momento saranno di nuovo in vita.

Ben non ha più i suoi poteri, ma sarà interessante vedere cosa accadrà nel suo nuovo viaggio a Seoul. Lo seguiremo lì la prossima stagione? Cosa potrebbe scoprire? Con la maggior parte dei passeri scomparsi e Ben incerto su dove si inserisce ora, ha senso che vada alla ricerca della sua famiglia biologica.

A cosa si collega il codice QR?

Se guardi da vicino il muro del treno della metropolitana quando la telecamera ingrandisce Ben, puoi vedere un codice QR accanto a lui. Scansionalo con la fotocamera del tuo iPhone.

Aggiornamenti in arrivo.

Che libro sta leggendo Ben sul treno?

Ben viene visto mentre legge un libro sul treno, ma il titolo non è in inglese quindi non sono riuscito a capirlo. Aggiornamenti in arrivo una volta che scopriremo maggiori dettagli!

The Umbrella Academy ha una scena post-crediti?

No, non c’è una scena post-crediti, solo quella a metà titoli.

Flusso L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 ora su Netflix.