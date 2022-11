Spiegazione della recensione e del finale del remake di All Quiet on the Western Front

Rifare un classico comporta alcune responsabilità. Il principale tra loro è onorare e rimanere fedeli al materiale originale. È consentita una certa licenza creativa, certo, anche prevista. Un regista dovrebbe lasciare un segno, offrire una nuova prospettiva o utilizzare determinate capacità tecniche non disponibili in una versione precedente.

Aggiunto di recente a Netflix dopo una corsa in cinema selezionati e basato sul romanzo di Erich Maria Remarque del 1929 sulla prima guerra mondiale, Tutto tranquillo sul fronte ovest racconta la storia di Paul Bäumer (Felix Kammerer) che si arruola nell’esercito tedesco dopo che un professore nazionalista ha ispirato molti dei suoi coetanei a dirigersi verso il fronte per combattere. Si rendono presto conto, tuttavia, che questa sottile patina di lucentezza patriottica si dissolve rapidamente in mezzo agli orrori della guerra.

Il regista Edward Berger coglie questo messaggio centrale del romanzo di Remarque: che la guerra non è esultante, qualcosa da celebrare. Il film descrive i temuti periodi di attesa, chiedendosi per cosa stanno combattendo e se ce la faranno mai a tornare a casa. Paul si trasforma con l’avanzare del film, diventando sempre più disperato con l’intensificarsi della violenza. Le attese sono scandite da brevi raffiche di combattimenti. La scena in cui Paul uccide un soldato francese in un combattimento corpo a corpo e crolla immediatamente è forse la più potente del film. Per tutto il tempo, la sinistra colonna sonora di Volker Bertelmann, con un ripetuto riff di tre note, offre lo sfondo perfetto per queste scene orribili.

Spiegazione del finale di All Quiet on the Western Front

Berger ha gestito magistralmente gran parte del materiale originale, ma bizzarramente va oltre questi parametri iniziali. Separato dalla narrazione in prima persona di Paul – il filo conduttore del libro – Berger aggiunge una delegazione tedesca che cerca di negoziare un cessate il fuoco con i leader francesi. Questo non è da nessuna parte nel libro o nelle versioni precedenti del film. Daniel Brühl interpreta Matthias Erzberger che supplica i francesi di porre fine alla guerra, accettando di porre fine alle ostilità l’11 novembre. Le linee della trama convergono quando un generale tedesco ordina alle truppe (che include un sconsolato Paul) di lanciare un contrattacco finale nei minuti prima del tempo dell’armistizio. In questa versione di Tutto tranquillo sul fronte ovestPaul infligge alcuni ultimi atti di vendetta, ma viene ucciso pochi secondi prima della pace.

Nessuno sa perché Berger abbia aggiunto questa tangente non necessaria. Forse crea un orologio artificiale per Paul per correre inconsapevolmente. Ma è la mancanza di conoscenza, l’umile soldato lasciato all’oscuro di grandi macchinazioni politiche che fanno Tutto tranquillo sul fronte ovest la forza che è. Per aggiungere questo sembra artificiale. Sarebbe stato meglio servire il pubblico a rimanere all’oscuro di un armistizio, proprio come a Paul manca ogni speranza di pace.

Peggio ancora, la scena finale è così del tutto antitetica al titolo stesso del romanzo. Alla fine del lavoro di Remarque, Paul viene ucciso un mese prima della fine della guerra, in un momento di relativa pace in gioco. Allo stesso tempo, viene trasmesso un messaggio – “Tutto tranquillo sul fronte occidentale” – come a indicare l’insensatezza della morte di Paolo, una sola morte tra tante. La deviazione di Berger del 2022 potrebbe essere meglio intitolata “Chaos on the Western Front”. Tuttavia, il film di Berger offre ottime interpretazioni recitative e una grafica sbalorditiva, e anche se la storia devia, lo stesso messaggio contro la guerra di fondo è permeato dappertutto.

Guadare Tutto tranquillo sul fronte ovest su Netflix.