Spiegazione della polemica di Kinng Yarolsav il Saggio della seconda stagione di “Vikings Valhalla”

Netflix è finito nell’acqua calda grazie a un post storicamente impreciso degli amministratori dell’account Twitter ufficiale di Vikings Valhalla.

Per il contesto, il 21 novembre 2022, l’account Twitter ufficiale di Vichinghi Valhalla ha iniziato a pubblicare nuovo materiale promozionale, principalmente introducendo nuovi personaggi nello show per la sua seconda stagione. La stagione 2 dello spettacolo è stata annunciata per colpire Netflix il 12 gennaio 2023.

Uno dei personaggi evidenziati nella serie di tweet è il re Yaroslav il Saggio, uno dei sovrani più famosi di Kyivan Rus.

Tuttavia, l’amministratore ha erroneamente elencato re Yaroslav il Saggio come sovrano della “Russia settentrionale”. Il che è estremamente controverso se si considera la sua inesattezza storica e l’attuale clima politico dell’Europa.

Re Yaroslav il Saggio, il guerriero sovrano della Russia settentrionale e zio sia di Olaf che di Harald pic.twitter.com/UowwZZ62UY — Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) 21 novembre 2022

Perché questo è controverso?

Prima di tutto, il post stesso è storicamente impreciso.

Il re Yaroslav il Saggio era il sovrano della Kyivan Rus e non della Russia. Al momento della morte del re Yaroslav nel 1054, il territorio della Kyivan Rus comprendeva gran parte dell’odierna Ucraina, Russia e Bielorussia. Tutte e tre le suddette nazioni rivendicano Kyivan Rus come i loro antenati culturali.

Fu dopo la morte del re Yaroslav che ebbe luogo il declino del Kyivan Rus. Nel corso dei due secoli successivi, furono istituiti nuovi poteri nella regione come il Granducato di Mosca, la Repubblica di Novgorod e l’invasione dell’Impero mongolo. Questi nuovi poteri, inclusi molteplici nuovi principati, videro il territorio dei Kyivan Rus diviso tra loro.

Lo zar di Russia successe al Granducato di Mosca nel 1547, quasi cinquecento anni dopo la morte del re Yaroslav il Saggio. Kiev non sarebbe passata sotto il dominio o l’influenza russa fino al 1654, quando l’etmanato cosacco divenne un protettorato dello zar di Russia.

Con molte centinaia di anni che separano il declino della Kyivan Rus e la formazione dello Tsardom della Russia, molte usanze e tradizioni diverse stanno separando entrambe le regioni.

Inoltre, geograficamente, la città di Kyiv, la capitale della Kyiv Rus, non si trovava nella regione che oggi conosciamo come Russia nordoccidentale o Nord russo.

Etichettare il re Yaroslav come sovrano della Russia settentrionale è storicamente, politicamente e geograficamente impreciso.

Re Yaroslav il saggio Sovrano di cosa adesso? Quello che governò Kiev nel 1019-1054 quando la russia non esisteva? (Perché fu chiamata Russia nel XV secolo e Mosca fu fondata nel 1147) mentre la russia cancella l’Ucraina con le bombe tu cancelli l’accuratezza storica. Ecco la nostra valuta pic.twitter.com/QmMWdSSqnB — Гіль🔪 (@i_gil_) 22 novembre 2022

Poiché sia ​​la Russia che l’Ucraina condividono il re Yaroslav come una parte significativa del loro patrimonio culturale, riconoscendolo come un sovrano russo e non un sovrano di Kyvian, non è difficile capire perché un ucraino ne sarebbe sconvolto.

Come molti ucraini hanno discusso online, l’etichettatura errata di re Yaroslav può essere vista come una cancellazione della loro storia e della loro cultura.

Adattamenti storici, fittizi o meno, è responsabilità dello studio di produzione e del distributore che le culture siano rappresentate correttamente, soprattutto quando una cultura rischia di essere sradicata a causa della guerra.

