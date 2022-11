Spiegazione della petizione della stagione 3 di Winx Saga e come firmare

Potresti sentirti come l’Occhio di Falco di Jeremy Renner durante il suo breve scambio di parole “non darmi speranza” in Avengers: Endgame in questo momento, ma molti di voi in alternativa concorderanno sul fatto che è meglio avere speranza che niente. Purtroppo, la speranza tornerà sicuramente utile dopo che Netflix ha recentemente cancellato Fate: The Winx Saga.

Creata da Brian Young, la serie teen-drama basata su Nickelodeon e Winx Club di Iginio Straffi è arrivata sulla piattaforma nel gennaio 2021 e ha rapidamente attirato il fandom esistente della suddetta serie animata, alimentando anche un nuovo seguito con i suoi personaggi reinventati.

Fortunatamente, è stato rinnovato per la stagione 2 e il pubblico è stato finalmente invitato a tornare in questo coinvolgente mondo di magia a settembre 2022.

Sfortunatamente, d’altra parte, Variety riporta che la serie è stata eliminata dopo appena due stagioni, con grande sconforto dei fan.

Se sei schiacciato dalla notizia, sarai senza dubbio ansioso di cercare una petizione per la stagione 3 di Fate: The Winx Saga.

Destino: la saga delle Winx © Netflix | Steffan Hill

Fate: Spiegazione della petizione della stagione 3 di Winx Saga

Sulla scia dell’annuncio, l’utente di Change.org Lauren Schnoor ha lanciato una petizione chiamata Fate Stagione 3 che chiede a Netflix di annullare la cancellazione e invece di rinnovare la serie per assicurarsi che abbia un finale.

Questo potrebbe non sorprendere considerando che la stagione 2 si è conclusa con un cliffhanger.

“È davvero devastante”, scrive Lauren nella descrizione della petizione. “… Tutti non vedevano l’ora di altre stagioni e aspettavano che rinnovassero lo spettacolo. Invece, hanno scelto di cancellare lo spettacolo, lasciando molti fan furiosi e con il cuore spezzato. Ecco perché ho creato questa petizione per farla firmare alle persone in modo che Netflix possa riportarla indietro.

“Per favore aiutami a firmare questa petizione per riportare in vita lo straordinario spettacolo Fate: The Winx Saga e ottenere il finale che meritiamo!”

Spesso, quando gli spettacoli vengono cancellati, i fan estendono le loro speranze che un’altra rete o streamer raccolga lo spettacolo. In questo caso, però, la petizione chiede a Netflix di rinnovarla anziché cancellarla.

C’è anche una petizione simile attualmente in giro chiamata Save: Fate The Winx Saga accompagnata dall’hashtag #fateseason3, ma ha molte meno firme rispetto all’esempio precedentemente citato.

Destino: la saga delle Winx | Trailer ufficiale della seconda stagione | Netflix BridTV 11297 Destino: la saga delle Winx | Trailer ufficiale della seconda stagione | Netflix https://i.ytimg.com/vi/YlNEvyjEWLQ/hqdefault.jpg 1098281 1098281 centro 13872

Come firmare la petizione per la stagione 3 di Fate: The Winx Saga

Vai semplicemente alla petizione di Change.org collegata qui e firma inserendo il tuo nome e cognome insieme al tuo indirizzo email.

Puoi scegliere l’opzione per essere avvisato se la petizione vince o viceversa, mentre c’è anche la possibilità di non mostrare né il tuo nome né commentare la petizione.

Al momento in cui scrivo, la petizione ha accumulato ben 22.000 firme e deve raggiungere le 25.000 per diventare una delle petizioni più firmate sul sito.

L’altra petizione a cui si fa riferimento può anche essere firmata qui.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Visualizza il post di Instagram

“Non è una notizia divertente da condividere”

Lo showrunner Brian è stato quello a dare la notizia su Instagram [see above post]:

“Questa non è una notizia divertente da condividere, ma Netflix [has] ha deciso di non andare avanti con la terza stagione di Fate: The Winx Saga. Questo è particolarmente difficile perché so quanti di voi hanno amato questa stagione. È un rivestimento d’argento straziante, ma comunque un rivestimento d’argento”.

Ha continuato: “… Il nostro cast e la nostra troupe hanno lavorato sodo per creare questo mondo e questi personaggi. Sono grato per ognuno di loro e per tutti voi per la visione. Sono stati quattro anni incredibili. Speriamo di rivederci in futuro”.

Fate: The Winx Saga è ancora in streaming su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, lo spin-off Animated Game of Thrones “arriva alla grande” tra le voci di cancellazione